В районе Доброполья враг в окружении, основную угрозу удалось нейтрализовать, - ОСГВ "Днепр"
Самыми горячими остаются Покровское, Новопавловское и Лиманское направления, однако в Доброполье пока удалось нейтрализовать основную угрозу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
Он уточнил, что на этих направлениях ситуация наиболее напряженная, тогда как на других - немного спокойнее.
Их амбициозная цель - контроль над окрестностями Покровска и давление в сторону Днепропетровской области", - отметил спикер.
По его словам, в Покровской агломерации также зафиксированы случаи, когда враг переодевался в форму Вооруженных сил Украины или гражданскую одежду.
В Часовом Яре Донецкой области российские оккупационные войска контролируют только западную часть города. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции. Подобная ситуация и в городе Торецк: враг занял значительную часть, но полного контроля над городом не имеет. "Ситуация там непростая, но для россиян она также сложная: их надежды, что они быстро захватят город, не оправдались", - подчеркнул Трегубов.
В районе Доброполья, по его словам, "враг в окружении и добивается". Как сказал спикер, "основную угрозу удалось потушить, но ситуация там простой не стала".
"Сейчас по всей линии соприкосновения ситуация простой не является, потому что соотношение сил и средств сейчас не в нашу пользу, в первую очередь в отношении личного состава", - добавил Трегубов.
