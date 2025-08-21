РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Ситуация на Добропольском направлении
1 088 1

Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении, - Генштаб

сводка Генштаба

На Добропольском направлении Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери. Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38).

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено: 3 танка (всего - 12), 3 боевые бронированные машины (9), 24 единицы авто- и мототехники (124), 12 пушек (30), 35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обезвредили 139 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6823) боевые действия (4748) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❗️ЗС рф на Донеччині «за крок» до повного оточення: ЗСУ відбили прорив в районі Добропілля і беруть росіян «у кільце», - ВВС.
показать весь комментарий
21.08.2025 06:41 Ответить
 
 