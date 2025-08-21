Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении, - Генштаб

На Добропольском направлении Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери. Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа - 1116 человек), санитарные потери - 73 человека (всего - 412), пленный - 1 (всего - 38).

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено: 3 танка (всего - 12), 3 боевые бронированные машины (9), 24 единицы авто- и мототехники (124), 12 пушек (30), 35 БпЛА различных типов (126).

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны обезвредили 139 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб