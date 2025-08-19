Силы обороны обезвредили 139 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории. Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и осуществили 3740 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 175 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки, сейчас идет бой.

Читайте: На фронте за сутки 186 боестолкновений. Горячее всего - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны уже отразили 18 штурмов противника в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григорьевки; еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; две атаки до сих пор продолжаются.

Читайте также: Россияне активизировались в районе Липцов, но село остается под контролем Сил обороны, - ОТГ "Харьков"

На Покровском направлении с начала этих суток противник 40 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Звирово, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 139 оккупантов, 85 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 27 беспилотных летательных аппаратов и восемь единиц автомобильной техники; также повреждены артиллерийская система, два автомобиля и девять укрытий для личного состава противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 071 780 человек (+890 за сутки), 11 118 танков, 31 698 артсистем, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались идти вперед, получили отпор.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях штурмовых действий врага не зафиксировано.

Сегодня стоит отметить воинов 426-го отдельного батальона беспилотных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытались прорваться на Покровском и Новопавловском направлениях, они уничтожены, - ОСУВ "Днепр"