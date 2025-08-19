Россияне активизировались в районе Липцев, но село остается под контролем Сил обороны, - ОТГ "Харьков"

Российские войска активизировались в районе села Липцы в Харьковской области, но Силы обороны Украины остановили продвижение врага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Олег Сушинский.

"Видим, как россияне активизировались в районе Липцев. В мае наши подразделения освободили лесной массив к северу от Липцев, и тогда агрессор понес очень серьезные потери в живой силе и в бронетехнике", - отметил он.

По словам спикера, сейчас ситуация на этом участке фронта стабильная.

"Врага там (район Липцев - ред.) было остановлено, продвижения его там нет", - добавил Сушинский.

Он отметил, что сейчас Липцы остаются под контролем Сил обороны Украины.