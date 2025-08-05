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Новости Боевые действия на Харьковщине Бои на Сумщине
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РФ активно применяет авиацию в Сумской и Харьковской областях, но не использует бронетехнику, - ГПСУ

сводка Генштаба

Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь территории Украины в районе Сумской и Харьковской областей, в частности на Волчанском направлении и возле Строевки.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне активно применяют авиацию для ударов по пограничникам, но избегают использования бронированной техники. На линии границы действуют преимущественно пехотные группы.

"Враг не применяет бронированную технику ни на направлении Сумской области, ни по направлению Харьковщины. Стоит понимать, что противник понимает: эта техника будет сразу уничтожена. Кроме того, возможно, ее нет в достаточном количестве. Или, возможно, враг сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Штурмов с помощью колонн бронированной техники по состоянию на сейчас по линии границы не наблюдается", - отметил Демченко.

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Автор: 

Госпогранслужба (6721) Сумская область (3541) Харьковская область (1407)


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Навідь тупі кацапоїди розуміють, що наші славні ЗСУ знищують кацапську броню навідь на підходах до лінії фронту, тому кацапські шакали використовують ераплани, з яких скидають плануючі бомби.
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05.08.2025 11:49 Ответить
то, коли ми отримаємо ракети повітря повітря?
агов, гундоса зе!гніда? агов, зелений мародер шмигаль?
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05.08.2025 11:51 Ответить
А були б в нас ракетки повітря-повітря, що цілять літаки на відстані 200 км, то жодна сушка не підлітала б до наших кордонів, щоб скинути каба. Чим там зєля займається?
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05.08.2025 12:00 Ответить
Кацапи активно застосовують авіацію бо асфальт преЗедента та золоті унітази Міндіча/Чернишова літаки не збивають...
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05.08.2025 12:02 Ответить
 
 