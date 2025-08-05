РФ активно применяет авиацию в Сумской и Харьковской областях, но не использует бронетехнику, - ГПСУ

Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь территории Украины в районе Сумской и Харьковской областей, в частности на Волчанском направлении и возле Строевки.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне активно применяют авиацию для ударов по пограничникам, но избегают использования бронированной техники. На линии границы действуют преимущественно пехотные группы.

"Враг не применяет бронированную технику ни на направлении Сумской области, ни по направлению Харьковщины. Стоит понимать, что противник понимает: эта техника будет сразу уничтожена. Кроме того, возможно, ее нет в достаточном количестве. Или, возможно, враг сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Штурмов с помощью колонн бронированной техники по состоянию на сейчас по линии границы не наблюдается", - отметил Демченко.

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