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Переправка уклонистов в Молдову через Приднестровье: в Одесской области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двух украинцев, которые организовали незаконный канал переправки военнообязанных через приднестровский участок украинско-молдавской границы, задержали правоохранители в Одесской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

переправку уклонистов через Приднестровье сорвали в Одесской области

Как отмечается, 38-летний житель приграничья сотрудничал с админом телеграмм-канала, через который подыскивали уклонистов. К схеме он привлек 53-летнюю женщину из Одесской области. В момент попытки переправить одного из "клиентов" в Молдову обоих задержали в Подольском районе.

За переправку мужчина должен был заплатить 8 тысяч долларов: 500 - на криптокошелек как задаток, 1500 - наличными, еще 6 тысяч - в случае успешного пересечения границы.

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В Одесской области сорвали переправку уклонистов через Приднестровье
В Одесской области сорвали переправку уклонистов через Приднестровье
В Одесской области сорвали переправку уклонистов через Приднестровье

Во время обыска у организатора изъяли авто, наличные, банковские карты и телефоны. Ему уже объявлено подозрение по ст. 332 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом залога в 242 тыс. грн. Следствие продолжается.

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Госпогранслужба (6721) Одесская область (3757) уклонисты (1021)


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Під час війни кордони зачиняють на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.
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05.08.2025 11:39 Ответить
Викрито схему дпсу..так правильно..до пмр все перекрито..
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05.08.2025 12:16 Ответить
 
 