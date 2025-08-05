Переправка уклонистов в Молдову через Приднестровье: в Одесской области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двух украинцев, которые организовали незаконный канал переправки военнообязанных через приднестровский участок украинско-молдавской границы, задержали правоохранители в Одесской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 38-летний житель приграничья сотрудничал с админом телеграмм-канала, через который подыскивали уклонистов. К схеме он привлек 53-летнюю женщину из Одесской области. В момент попытки переправить одного из "клиентов" в Молдову обоих задержали в Подольском районе.

За переправку мужчина должен был заплатить 8 тысяч долларов: 500 - на криптокошелек как задаток, 1500 - наличными, еще 6 тысяч - в случае успешного пересечения границы.

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Во время обыска у организатора изъяли авто, наличные, банковские карты и телефоны. Ему уже объявлено подозрение по ст. 332 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом залога в 242 тыс. грн. Следствие продолжается.

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