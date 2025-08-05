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Переправлення ухилянтів до Молдови через Придністров’я: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двох українців, які організували незаконний канал переправлення військовозобов’язаних через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону, затримали правоохоронці на Одещині.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

переправлення ухилянтів через Придністров’я зірвали на Одещині

Як зазначається, 38-річний мешканець прикордоння співпрацював з адміном телеграм-каналу, через який підшукували ухилянтів. До схеми він залучив 53-річну жінку з Одещини. У момент спроби переправити одного з "клієнтів" до Молдови обох затримали у Подільському районі.

За переправлення чоловік мав заплатити 8 тисяч доларів: 500 - на криптогаманець як завдаток, 1500 - готівкою, ще 6 тисяч - у разі успішного перетину кордону.

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На Одещині зірвали переправлення ухилянтів через Придністров’я
На Одещині зірвали переправлення ухилянтів через Придністров’я
На Одещині зірвали переправлення ухилянтів через Придністров’я

Під час обшуку в організатора вилучили авто, готівку, банківські картки та телефони. Йому вже оголошено підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Слідство триває.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6286) Одеська область (3415) ухилянти (1091)


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Під час війни кордони зачиняють на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.
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05.08.2025 11:39 Відповісти
Викрито схему дпсу..так правильно..до пмр все перекрито..
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05.08.2025 12:16 Відповісти
 
 