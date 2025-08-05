Переправлення ухилянтів до Молдови через Придністров’я: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двох українців, які організували незаконний канал переправлення військовозобов’язаних через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону, затримали правоохоронці на Одещині.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 38-річний мешканець прикордоння співпрацював з адміном телеграм-каналу, через який підшукували ухилянтів. До схеми він залучив 53-річну жінку з Одещини. У момент спроби переправити одного з "клієнтів" до Молдови обох затримали у Подільському районі.

За переправлення чоловік мав заплатити 8 тисяч доларів: 500 - на криптогаманець як завдаток, 1500 - готівкою, ще 6 тисяч - у разі успішного перетину кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $15 тис. за продовження групи інвалідності: викрито організатора схеми. ФОТОрепортаж







Під час обшуку в організатора вилучили авто, готівку, банківські картки та телефони. Йому вже оголошено підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Слідство триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності: на Хмельниччині затримано правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж