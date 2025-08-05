Переправлення ухилянтів до Молдови через Придністров’я: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Двох українців, які організували незаконний канал переправлення військовозобов’язаних через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону, затримали правоохоронці на Одещині.
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 38-річний мешканець прикордоння співпрацював з адміном телеграм-каналу, через який підшукували ухилянтів. До схеми він залучив 53-річну жінку з Одещини. У момент спроби переправити одного з "клієнтів" до Молдови обох затримали у Подільському районі.
За переправлення чоловік мав заплатити 8 тисяч доларів: 500 - на криптогаманець як завдаток, 1500 - готівкою, ще 6 тисяч - у разі успішного перетину кордону.
Під час обшуку в організатора вилучили авто, готівку, банківські картки та телефони. Йому вже оголошено підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом застави у 242 тис. грн. Слідство триває.
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