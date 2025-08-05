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Новини Ухилення від мобілізації
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$15 тис. за продовження групи інвалідності: викрито організатора схеми. ФОТОрепортаж

схема з інвалідністю

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, киянину, що має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. Ціна питання - 15 тис. доларів США.

схема з інвалідністю
схема з інвалідністю
схема з інвалідністю

Зазначається, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі. Після отримання грошей його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також за ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Також читайте: Скасовано вже 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, - МОЗ

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. гривень.

За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4769) Київ (19993) інвалідність (287)


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Топ коментарі
+1
ніфіга не зрозумів!
прокурори повідомили про підозру чоловіку, який працював на прокурорів?
чи, хто у нас головні українські інваліди пенсіонери?
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05.08.2025 09:51 Відповісти
+1
Ніколи не розумів оцієї системи з подовженням інвалідності. Якщо людина отримала інвалідність - це зазвичай пожиттєво, такі хвороби важко вилікувати. Подовження - корупційна система, спрямована на викачування бабла, що і підтверджується цією новиною!
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05.08.2025 09:55 Відповісти
+1
Ну в мене знайомий недавно продовжував інвалідність, то ніхто нічого не вимагав. Але там інвалідність із дитинства. Ліг у лікарню, обстежився і все...
Обілечувати будуть якраз тих, хто купив інвалідність, бо в них бабок вистачає!
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05.08.2025 10:16 Відповісти
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ніфіга не зрозумів!
прокурори повідомили про підозру чоловіку, який працював на прокурорів?
чи, хто у нас головні українські інваліди пенсіонери?
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05.08.2025 09:51 Відповісти
Рішалу взяли.
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05.08.2025 10:33 Відповісти
Ніколи не розумів оцієї системи з подовженням інвалідності. Якщо людина отримала інвалідність - це зазвичай пожиттєво, такі хвороби важко вилікувати. Подовження - корупційна система, спрямована на викачування бабла, що і підтверджується цією новиною!
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05.08.2025 09:55 Відповісти
Після інсультів часто втрачається працездатність яка з часом відновлюється. І таких хвороб є багато.
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05.08.2025 10:32 Відповісти
На 100% не відновлюється, хіба після мікроінсультів. Недарма після інсульту заборонено за кермо сідати...
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05.08.2025 10:35 Відповісти
Так я про причини давати групу на якийсь термін не більше, нема профільної освіти.
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05.08.2025 10:38 Відповісти
Дивіться, в родича був інсульт і йому довго не хотіли давати групу. У кінці кінців дали 3. Але за кермо йому не можна було і до групи!
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05.08.2025 11:13 Відповісти
Я казав - що справа Крупи це трюк постановочний від влади для того , щоб мобілізувати і інвалідів ..15К баксів не у кожного найдеться ..Думаю таку сумму спроможні заплатити тільки багаті , а не інваліди с пенсією 4000 грн на місяць. І тепер нові МСЕКи знімають групи з більлості простих людей , і якщо ти чоловік до 60 років і не маєш в кармані 15К баксів - то веклком "Покровськ"
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05.08.2025 09:55 Відповісти
Ну в мене знайомий недавно продовжував інвалідність, то ніхто нічого не вимагав. Але там інвалідність із дитинства. Ліг у лікарню, обстежився і все...
Обілечувати будуть якраз тих, хто купив інвалідність, бо в них бабок вистачає!
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05.08.2025 10:16 Відповісти
Інваліди по постанові КМУ не повинні проходити ВЛК ,хто чинний або хто його не пройшов і виключений з військового обліку
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05.08.2025 11:22 Відповісти
Причому тут ВЛК?? Мова про МСЕК і продовження інвалідності...

Хоча знайомий ще до постанови проходит ВЛК, де його чогось записали обмежено придатним Тобто, інвалідність визнали, призивати, звісно, не будуть, але чогось записали обмежену придатність!
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05.08.2025 11:45 Відповісти
А всі задіяни особи приїхали звідкіля--з США,Європи. Чи як ? Да бидла такого пів--України. Пожрать,посміятьс,попить--це їхній девіз. Навіть бомби і ракети не можуть вибити дебілізм цих людей.
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05.08.2025 10:05 Відповісти
 
 