$15 тис. за продовження групи інвалідності: викрито організатора схеми. ФОТОрепортаж
Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, киянину, що має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. Ціна питання - 15 тис. доларів США.
Зазначається, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі. Після отримання грошей його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також за ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. гривень.
За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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прокурори повідомили про підозру чоловіку, який працював на прокурорів?
чи, хто у нас головні українські інваліди пенсіонери?
Обілечувати будуть якраз тих, хто купив інвалідність, бо в них бабок вистачає!
Хоча знайомий ще до постанови проходит ВЛК, де його чогось записали обмежено придатним Тобто, інвалідність визнали, призивати, звісно, не будуть, але чогось записали обмежену придатність!