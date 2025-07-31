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Новини Рішення МСЕК про фіктивну інвалідність
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Скасовано вже 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, - МОЗ

Переіки рішень МСЕК

Триває системна перевірка рішень, за якими медико-соціальні експертні комісії встановлювали інвалідність посадовим особам. Станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини вже опрацьовано 1989 справ, з яких у 795 випадках рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перевірка триває, охоплює всі регіони і є частиною системної трансформації, що має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності.

Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану людини вже розглянуто 1989 справ. Ще 83 особи викликані на дообстеження для уточнення функціонального стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Перевірка триває, - МОЗ

За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках ухвалені нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності - у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності - у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445.

Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;
  • Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;
  • Органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 000 українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК, - Мінцифра

У МОЗ нагадують, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах, об’єктивній оцінці стану здоров’я та реальних потреб людини.

Рішення про інвалідність більше не ухвалюються закритими комісіями. Натомість працюють експертні команди у медичних закладах, що складаються з практикуючих фахівців різних спеціальностей. Усі процеси — цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за єдиними чіткими критеріями.

Станом на липень 2025 року:

  • до системи заведено понад 325 тисяч справ, з яких 277 143 — нові електронні направлення, а 48 197 — оцифровані матеріали, передані від МСЕК;
  • 254 606 справ уже розглянуто та підписано;
  • у системі працюють 1388 експертних команд, до складу яких входять 7039 фахівців.

Автор: 

МОЗ (5411) інвалідність (286) МСЕК (105)


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Рішення то скасовані! а кримінальна відповідальність за порушення закону буде? державу обікрали на сотні мільйонів гривень! хто віддавати буде?
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31.07.2025 16:03 Відповісти
авжеж !

сіли 795 !!!! державних службовців.
і це не рахуючи врачєй із МСЕК

тільки не кажіть що ті врачі давали інвалідність проти волі підсудних

.
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31.07.2025 16:20 Відповісти
Скасовано, ok. Що тепер відносно покарання причетних? Панять і прастіть?
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31.07.2025 16:03 Відповісти
І ще, це не так звана "медична таємниця", це зовсім інше.
Тому не завадило б зробити прізвища "героїв" надбанням спільноти.
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31.07.2025 16:05 Відповісти
А скільки вони беруть, щоб встановити/підтвердити те, що почеснаку..за все..за місце в палаті, за крапельниці, уколи, аналізи..і це ж не три копійки..
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31.07.2025 16:09 Відповісти
795 прокурорів чудом одужали?
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31.07.2025 16:11 Відповісти
І шо, хтось сів, або звільнені. Скільки грошей вони вкрали, в за курку бомжа вже посадили
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31.07.2025 16:12 Відповісти
Так і усі, пов'язані виплати до Пенсійного фонду, ЗОБОВЯЗАНІ повернути, оті «страждальці неходячі, на пенсії з 40 років», як тимошенчиха на візку, за час цієї афери!?!? Дивне мовчання ягнят- керманичів, з МОЗ, Мінфіну та Пенсійного фонду, які засідають щотижня у оновленому КабМіндічі, чесної Свириденко !! Регламентом КМУ, вони зобов'язані, повернути неправдиво нараховані гроші, до Бюджету України!! Генпрокурор з ДБР, можуть на пальцях, це пояснити, як з НАБУ і САП!
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31.07.2025 16:12 Відповісти
МСЕК потрібно визнати "ісцелителями" міжнародного масштабу і ліквідувати МОЗ ,ВОЗ і тому подібні організації . Буде величезна економія . Ще вони можуть заробляти валюту для країни роблячи з інвалідів здоров'яків. Це ж які у них феноменальні здібності. подумайте, десь за місяць поставили на ноги 795 "безнадійних" інвалідів.
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31.07.2025 16:33 Відповісти
 
 