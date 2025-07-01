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Новини Рішення МСЕК про фіктивну інвалідність
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Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Перевірка триває, - МОЗ

Повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК

Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Наразі перевірки тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається, МОЗ спільно з правоохоронними органами продовжують перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо посадовців.

Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану.

За результатами перевірки 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках ухвалено нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано 470 фіктивних меддовідок про інвалідність чоловіків, які "штампували" у харківській МСЕК, - СБУ

Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державна митна служба України – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено;
  • Державна податкова служба України – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 - змінено;
  • Органи прокуратури – 448 справ із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 осіб викликано на дообстеження.

МОЗ нагадує, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.

"Це прозора модель, що фокусується на реальних потребах, а не лише на документах", - запевняють у міністерстві.

Також читайте: Перевірено вже 1359 рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям, 281 з них скасовано, - МОЗ

Станом на 4 червня до системи вже заведено понад 254 тисячі справ: 46 289 із них - це оцифровані матеріали, передані від МСЕК, а 208 450 - нові електронні направлення, сформовані лікарями. Уже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258).

Автор: 

МОЗ (5406) інвалідність (278) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+10
,,Маловато будет".
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01.07.2025 11:14 Відповісти
+7
загальна чисельність прокурорів становить 14 846 шт., з яких інвалідність тіко у 448 шт.
решта 97% прокурорів, шо не інваліди? як так?
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01.07.2025 11:17 Відповісти
+6
Митна,
Податкова,
Прокурори!
...Не щадя живота своего!
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01.07.2025 11:17 Відповісти
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,,Маловато будет".
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01.07.2025 11:14 Відповісти
Зебільшість рулить.То як інваліди можуть керувати країною?
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01.07.2025 11:17 Відповісти
Всі зелені - з атрофованою совістю - тобто ІНВАЛІДИ. І керують країною у ВІЙСЬКОВОМУ стані (в Україні офіційно війни немає)
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01.07.2025 11:29 Відповісти
Митна,
Податкова,
Прокурори!
...Не щадя живота своего!
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01.07.2025 11:17 Відповісти
Може вони продали якісь органи з власної персони трансплантологам? Перевіряли?
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01.07.2025 12:07 Відповісти
загальна чисельність прокурорів становить 14 846 шт., з яких інвалідність тіко у 448 шт.
решта 97% прокурорів, шо не інваліди? як так?
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01.07.2025 11:17 Відповісти
Решта може бути "заброньованими", ба чи навіть - знятими з обліку!
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01.07.2025 11:53 Відповісти
Скасувати - а наказати - щоб неповадно було?
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01.07.2025 11:17 Відповісти
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01.07.2025 11:17 Відповісти
Ок, скасували, а де кримінальні справи про підробку документів і дачу/отримання хабарів? Чи просто пальчиком пожурили і відпустили всіх?
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01.07.2025 11:18 Відповісти
То ж корупційна система - "сваїх нє бросаєть"
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01.07.2025 11:54 Відповісти
не смішіть людей цими цифрами !!! одна поліція і прокуратура що варта
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01.07.2025 11:20 Відповісти
все прогнило наскрізь - чесний державний службовець звучить як фантастика. Гниди
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01.07.2025 11:31 Відповісти
Найбільш цинічним є те що ці мразі прокурвори носять погони і мають військові звання але чомусь інвалідність їм встановлюють МСЕКі а не ВЛК як всім простим мобілізованим посполитим.
Дегенеративний ЗЕбуїн міг би підняти свій рейтинг до неба якби прийняв закон який погнав би це ублюдське стадо на ВЛК, але ж хто тоді прикриватиме його обісрану сраку.
Хоча звісно коли цю падаль скинуть, вся крокурворятина швидко перефарбується наввипередки з мєнтами і журнашлюхами Ге плюс Ге - і буде завзяти навішувати йому і його шоблі строк за строком.
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01.07.2025 11:52 Відповісти
 
 