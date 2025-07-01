Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Перевірка триває, - МОЗ

Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Наразі перевірки тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається, МОЗ спільно з правоохоронними органами продовжують перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо посадовців.

Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центром оцінювання функціонального стану особи вже розглянуто 1692 справи. Ще 423 осіб викликано на дообстеження для уточнення функціонального стану.

За результатами перевірки 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках ухвалено нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків).

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Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державна митна служба України – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено;

– 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено; Державна податкова служба України – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 - змінено;

– 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 - змінено; Органи прокуратури – 448 справ із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 осіб викликано на дообстеження.

МОЗ нагадує, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини.

"Це прозора модель, що фокусується на реальних потребах, а не лише на документах", - запевняють у міністерстві.

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Станом на 4 червня до системи вже заведено понад 254 тисячі справ: 46 289 із них - це оцифровані матеріали, передані від МСЕК, а 208 450 - нові електронні направлення, сформовані лікарями. Уже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258).