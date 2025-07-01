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Новости Решения МСЄК об инвалидности
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Отменено 445 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам. Проверка продолжается, - Минздрав

Сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК

Отменено 445 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. Сейчас проверки продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, Минздрав совместно с правоохранительными органами продолжают проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в отношении должностных лиц.

Сейчас, согласно информации, предоставленной Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора, к проверке включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния лица уже рассмотрено 1692 дела. Еще 423 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

По результатам проверки 445 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам уже отменено, а в 286 случаях приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности (226 случая), или изменения срока установления инвалидности (60 случаев).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменены 470 фиктивных медсправок об инвалидности мужчин, которые "штамповали" в харьковской МСЭК, - СБУ

Наибольшее количество должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на..:

  • Государственная таможенная служба Украины - 810 дел, из которых 369 уже рассмотрены, 129 решений отменено, а в 78 случаях - решение изменено;
  • Государственная налоговая служба Украины - 518 дел, из которых 291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 - изменены;
  • Органы прокуратуры - 448 дел, из которых 203 уже рассмотрены, 80 решений было отменено, в 45 случаях решение изменено, а 121 человек вызван на дообследование.

Минздрав напоминает, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека.

"Это прозрачная модель, которая фокусируется на реальных потребностях, а не только на документах", - уверяют в министерстве.

Также читайте: Проверено уже 1359 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам, 281 из них отменено, - Минздрав

По состоянию на 4 июня в систему уже заведено более 254 тысяч дел: 46 289 из них - это оцифрованные материалы, переданные от МСЭК, а 208 450 - новые электронные направления, сформированные врачами. Уже рассмотрено более 220 тысяч дел (222 258).

Автор: 

Минздрав (4906) инвалидность (176) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+11
,,Маловато будет".
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01.07.2025 11:14 Ответить
+7
загальна чисельність прокурорів становить 14 846 шт., з яких інвалідність тіко у 448 шт.
решта 97% прокурорів, шо не інваліди? як так?
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01.07.2025 11:17 Ответить
+7
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01.07.2025 11:17 Ответить
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,,Маловато будет".
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01.07.2025 11:14 Ответить
за те "потужно" ...
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01.07.2025 12:32 Ответить
Зебільшість рулить.То як інваліди можуть керувати країною?
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01.07.2025 11:17 Ответить
Всі зелені - з атрофованою совістю - тобто ІНВАЛІДИ. І керують країною у ВІЙСЬКОВОМУ стані (в Україні офіційно війни немає)
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01.07.2025 11:29 Ответить
Митна,
Податкова,
Прокурори!
...Не щадя живота своего!
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01.07.2025 11:17 Ответить
Може вони продали якісь органи з власної персони трансплантологам? Перевіряли?
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01.07.2025 12:07 Ответить
загальна чисельність прокурорів становить 14 846 шт., з яких інвалідність тіко у 448 шт.
решта 97% прокурорів, шо не інваліди? як так?
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01.07.2025 11:17 Ответить
Решта може бути "заброньованими", ба чи навіть - знятими з обліку!
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01.07.2025 11:53 Ответить
Скасувати - а наказати - щоб неповадно було?
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01.07.2025 11:17 Ответить
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01.07.2025 11:17 Ответить
Ок, скасували, а де кримінальні справи про підробку документів і дачу/отримання хабарів? Чи просто пальчиком пожурили і відпустили всіх?
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01.07.2025 11:18 Ответить
То ж корупційна система - "сваїх нє бросаєть"
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01.07.2025 11:54 Ответить
не смішіть людей цими цифрами !!! одна поліція і прокуратура що варта
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01.07.2025 11:20 Ответить
все прогнило наскрізь - чесний державний службовець звучить як фантастика. Гниди
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01.07.2025 11:31 Ответить
Найбільш цинічним є те що ці мразі прокурвори носять погони і мають військові звання але чомусь інвалідність їм встановлюють МСЕКі а не ВЛК як всім простим мобілізованим посполитим.
Дегенеративний ЗЕбуїн міг би підняти свій рейтинг до неба якби прийняв закон який погнав би це ублюдське стадо на ВЛК, але ж хто тоді прикриватиме його обісрану сраку.
Хоча звісно коли цю падаль скинуть, вся крокурворятина швидко перефарбується наввипередки з мєнтами і журнашлюхами Ге плюс Ге - і буде завзяти навішувати йому і його шоблі строк за строком.
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01.07.2025 11:52 Ответить
Я не експерт, але як на мене скасувати рішення МСЕК можна лише в судовому порядку.
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01.07.2025 12:50 Ответить
По фамільний будьте ласкаві. Інакше можна в 900 написати. Мля сто відсотків вони там думають що українець це дурень
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01.07.2025 13:03 Ответить
А скільки гривень повернули в ПФУ?
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01.07.2025 13:12 Ответить
 
 