Отменено 445 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам. Проверка продолжается, - Минздрав

Отменено 445 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. Сейчас проверки продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, Минздрав совместно с правоохранительными органами продолжают проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в отношении должностных лиц.

Сейчас, согласно информации, предоставленной Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора, к проверке включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния лица уже рассмотрено 1692 дела. Еще 423 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

По результатам проверки 445 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам уже отменено, а в 286 случаях приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности (226 случая), или изменения срока установления инвалидности (60 случаев).

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Наибольшее количество должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на..:

Государственная таможенная служба Украины - 810 дел, из которых 369 уже рассмотрены, 129 решений отменено, а в 78 случаях - решение изменено;

- 810 дел, из которых 369 уже рассмотрены, 129 решений отменено, а в 78 случаях - решение изменено; Государственная налоговая служба Украины - 518 дел, из которых 291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 - изменены;

- 518 дел, из которых 291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 - изменены; Органы прокуратуры - 448 дел, из которых 203 уже рассмотрены, 80 решений было отменено, в 45 случаях решение изменено, а 121 человек вызван на дообследование.

Минздрав напоминает, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека.

"Это прозрачная модель, которая фокусируется на реальных потребностях, а не только на документах", - уверяют в министерстве.

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По состоянию на 4 июня в систему уже заведено более 254 тысяч дел: 46 289 из них - это оцифрованные материалы, переданные от МСЭК, а 208 450 - новые электронные направления, сформированные врачами. Уже рассмотрено более 220 тысяч дел (222 258).