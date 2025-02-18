Проверены уже 1359 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам, 281 из них отменено, - Минздрав
Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями проверило 1359 из 2636 решений МСЭК об установлении группы инвалидности должностным лицам государственных органов. Из них 281 принятое ранее решение МСЭК отменено.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что для проверки был сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.
"Специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц: 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Он отметил, что перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Сейчас проверки продолжаются.
"Наша цель - чтобы поддержку получали только те, кто действительно в ней нуждается. Это вопрос не только права, но и социальной справедливости. О результатах проверок будем информировать и в дальнейшем", - добавил Ляшко.
Пересмотр дел осуществляют эксперты Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.
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Мабуть пожежники стільки інвалідностей не отримують.
Дуже важка і небезпечна робота у посадовців...
Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб:
281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано - просто скасовано
232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення змінено групу інвалідності з 1 на 3
500 людей викликано на огляд треба доплатити або змінемо групу інвалідності