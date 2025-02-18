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Проверены уже 1359 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам, 281 из них отменено, - Минздрав

Проверено уже 1359 решений МСЭК об установлении инвалидности чиновникам

Министерство здравоохранения вместе с правоохранителями проверило 1359 из 2636 решений МСЭК об установлении группы инвалидности должностным лицам государственных органов. Из них 281 принятое ранее решение МСЭК отменено.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что для проверки был сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

"Специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц: 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Сейчас проверки продолжаются.

"Наша цель - чтобы поддержку получали только те, кто действительно в ней нуждается. Это вопрос не только права, но и социальной справедливости. О результатах проверок будем информировать и в дальнейшем", - добавил Ляшко.

Пересмотр дел осуществляют эксперты Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. 

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Семейные врачи, которые выехали за границу, не могут оказывать помощь. Декларации с ними должны быть разорваны, - Ляшко

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

Читайте также: МСЭКи передают незавершенные дела по инвалидности экспертным комиссиям в медучреждениях, - Ляшко

Автор: 

Минздрав (4905) проверка (821) Ляшко Виктор (1366) инвалидность (176) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+7
А якесь покарання буде? Чи як завжли?
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18.02.2025 20:06 Ответить
+4
Тільки 281?! А як інваліди можуть державні посади займати??!!
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18.02.2025 20:07 Ответить
+4
Коли це , в Україні , каради посадовців ?
Система своїх дбайливо охороняє ...
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18.02.2025 20:11 Ответить
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А якесь покарання буде? Чи як завжли?
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18.02.2025 20:06 Ответить
Коли це , в Україні , каради посадовців ?
Система своїх дбайливо охороняє ...
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18.02.2025 20:11 Ответить
Тільки 281?! А як інваліди можуть державні посади займати??!!
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18.02.2025 20:07 Ответить
Більш цікаво, що за напасть така у посадовців, що їх так косять недуги.

Мабуть пожежники стільки інвалідностей не отримують.
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18.02.2025 20:10 Ответить
Можливо тому в нас нічого не клеється в країні, тому що при владі одно інваліди? 🤔
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18.02.2025 21:14 Ответить
Тобто, 3/4 посадовців, отримують інвалідності, не виходячи з кабінета.

Дуже важка і небезпечна робота у посадовців...
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18.02.2025 20:08 Ответить
Пішов потік хабарів тепер перевіряючим !!!!! Інакше як пояснити таку кількість калік у посадовців ? 232 (!!!) калікам щабрали інвалідність !!! Решта -- одні "самовари", безногі , безрукі, безмозглі !!!!
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18.02.2025 20:09 Ответить
Ну і….? Невже незаконно отримані кошти повернуть до бюджету?
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18.02.2025 20:10 Ответить
Як мінімум 20% фальсифікація або «помилки». То може цих «фахівців» потрібно позбавити назавжди роботи?
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18.02.2025 20:13 Ответить
1359 із 2636 рішень МСЕК Тетяні Крупі.
Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб:
281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано - просто скасовано
232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення змінено групу інвалідності з 1 на 3
500 людей викликано на огляд треба доплатити або змінемо групу інвалідності
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18.02.2025 20:13 Ответить
Стаття 67.Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
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18.02.2025 20:44 Ответить
Тобто чотири п'ятих слабі? От же ж державна служба у нас яка...
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18.02.2025 21:09 Ответить
Розігнали МСЕК, а все рівно державою керують інваліди- парадокс тому що інваліди 2 групи ні як не можуть працювати- це просто проста неможливо у кого є родичі справжні інваліди 2 групи, ім тяжко пройти 200 метрів, піднятися на 2 поверх, а тут бігають як лосі, їздять на мерседесах ізаймать високі посади де потрібно працювати навіть більш чим 8 годин. Вони що народ зовсім за дурнів мають,їм не інвалідність потрібна а за грати сідати.
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18.02.2025 21:20 Ответить
Загадка , що це таке - " Без рук и ног на крупу скок ? "
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18.02.2025 22:20 Ответить
Ой-йой, і кого ж запроторили за грати? Кого посадили? В кого забрали хабарі хоч би? Зелена шмигальня сама той схематоз спланувала і втілила. За що ще й поплатиться з часом.
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19.02.2025 01:41 Ответить
 
 