РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости
1 632 14
ВР (27371) закон (3143) Зеленский (19024) МСЭК (70)

Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года

Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Президент Владимир Зеленский подписал Закон 4170-ІХ о ликвидации МСЭК.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с 1 января 2025 года вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

"Чтобы исключить коррупцию, комиссии выборочно будут получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос.

Без изменений останутся установленные ранее статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей", - добавили в ВР.

Также читайте: Ляшко о проверках фальшивых инвалидностей: рассмотрено почти тысячу дел, 188 лицам уже отменена инвалидность

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

Смотрите: Незаконно получили инвалидность: подозревают двух прокуроров и двух должностных лиц МСЭК. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Майстер клас Зеленського - Як знищити сліди корупції та всієї злочинної діяльності МСЕК.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:38
+3
показать весь комментарий
30.12.2024 16:41
+2
Зеленський і йогог шість менеджерів руйнують все, до чого можуть дотягнутися. До них все працювало і воєнкомати і МСЕКи, і посольства, і поліція, і СБУ...
показать весь комментарий
30.12.2024 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
замість МСЕК створюється Міністерство МСЕК.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:24 Ответить
Ліквідація! - а те бабло шо вони нахапали? - лишається за новими власниками -- там же ж не одна Крупа ********** - а тисячі
показать весь комментарий
30.12.2024 15:28 Ответить
Зеленський і йогог шість менеджерів руйнують все, до чого можуть дотягнутися. До них все працювало і воєнкомати і МСЕКи, і посольства, і поліція, і СБУ...
показать весь комментарий
30.12.2024 15:32 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 16:41 Ответить
Цікаво, це щось на кшталт рулетки буде? Типу - треба пройти комісію, твій лікар подає заяву - а там лототрон обирає тобі лікарню і склад комісії?
показать весь комментарий
30.12.2024 15:35 Ответить
Так це вже було! В Судах. Але корупція тільки посилилась і брати судді стали набагато більше - "логістика хабаря подорожчала".
показать весь комментарий
30.12.2024 16:00 Ответить
Майстер клас Зеленського - Як знищити сліди корупції та всієї злочинної діяльності МСЕК.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:38 Ответить
Час іде, але як кажуть американці "день інший, а лайно теж саме". І так уже з 1917 року! Що б не робили "зєлєнскіє" без честі, совісті, гідності і розуму все виявляється імітацією. Жоден корупціонер (а це зрадник Батьківщини!) не був покараний належним чином, а його нащадків не позбавили накраденого майна. Читаючи безглузді укази, спрямовані на збереження корупції і посилення зневіри в тому що це ганебне явище можна зупинити.
показать весь комментарий
30.12.2024 15:58 Ответить
Ооо! Ну, то зараз почнуть дітей інвалідами робити! Це ще легше!
показать весь комментарий
30.12.2024 16:27 Ответить
Знову диванні війська не вдоволені. Самі обираємо владу, потім самі її обсираємо. Спочатку какая разніца, потім--- все пропало.
показать весь комментарий
30.12.2024 16:53 Ответить
ліквідатор ********...
показать весь комментарий
30.12.2024 17:13 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2024 17:24 Ответить
Замітають старі сліди. Роблять нові схеми. Життя політиків, воно таке - більше і більше локшини.
показать весь комментарий
30.12.2024 20:05 Ответить
 
 