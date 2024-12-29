Ляшко о проверках фальшивых инвалидностей: рассмотрены почти тысяча дел, 188 человек уже лишены статуса инвалидности
После ряда коррупционных скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями в Украине активно рассматривают дела о сомнительных инвалидностях. По состоянию на сейчас, статуса инвалидности лишились 188 человек.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, правоохранительные органы передали уже 2 тыс. дел о сомнительной инвалидности.
"Почти тысячу уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 - вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным",- заявил глава Минздрава.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
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Во главу угла ставьте лень. Не ошибётесь. Семейным врачам лень переписывать карты за 10 лет. Если от жалоб на острохондроз до назначения инвалидности проходит меньше 3-х лет, там и копайте. Не ошибетесь
Только это неизлечимо, и только ухудшается. А на последнем обследовании уже 2 степень, при том что данное заболевание не может понижаться в степени
Статтю треба читати, там написано що перевіряють саме за списками Крупи.
А типу воно важливо - з яких областей? Це що саме змінює у тому, і що Залужний має до того?
А у кого інвалідність не підтверджена-як покарані за підробку документів? Погрозили пальчиком та сказали так більше не робити?