РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9690 посетителей онлайн
Новости
6 442 44

Ляшко о проверках фальшивых инвалидностей: рассмотрены почти тысяча дел, 188 человек уже лишены статуса инвалидности

ляшко про перевірки фальшивих інвалідностей

После ряда коррупционных скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями в Украине активно рассматривают дела о сомнительных инвалидностях. По состоянию на сейчас, статуса инвалидности лишились 188 человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, правоохранительные органы передали уже 2 тыс. дел о сомнительной инвалидности.

"Почти тысячу уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 - вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным",- заявил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система, которой заменят МСЭК, будет иметь предохранители от коррупции, - Минздрав

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

Смотрите: Незаконно получили инвалидность: подозревают двух прокуроров и двух должностных лиц МСЭК. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ляшко Виктор (1364) инвалидность (173) МСЭК (82)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Хай паскуди повертають вкрадені за рахунок "інвалідності" гроші !
показать весь комментарий
28.12.2024 23:59
+10
Алілуя! - люди відкидають милиці і идуть - це Чудо!
показать весь комментарий
28.12.2024 23:45
+9
Ми вже повинні прочитати - скасовано всі 100% випадків.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алілуя! - люди відкидають милиці і идуть - це Чудо!
показать весь комментарий
28.12.2024 23:45 Ответить
Ми вже повинні прочитати - скасовано всі 100% випадків.
показать весь комментарий
28.12.2024 23:53 Ответить
а як же це------------------"На рівні закону встановлено, що всі документи, які були видані МСЕК до 31 грудня, залишаються чинними і залишаються ті пільги, гарантії, які передбачені для людей з інвалідністю ---------------вони через суд повернуть собі все.
показать весь комментарий
29.12.2024 08:49 Ответить
на рівні якого закону? в не закон встановлює інвалідність.
показать весь комментарий
29.12.2024 09:43 Ответить
Хай паскуди повертають вкрадені за рахунок "інвалідності" гроші !
показать весь комментарий
28.12.2024 23:59 Ответить
Єрмак проти
показать весь комментарий
29.12.2024 02:22 Ответить
... і несуть відповідальність за вчинене.
показать весь комментарий
29.12.2024 02:56 Ответить
прокурви із полюцією та суддями??? Вже несуть, везуть, переписують, діляться... і все із братом хрОПака, що узурпував Ваву.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:46 Ответить
Вони у Відні каву п'ють. Кличте на переогляд гучніш! Все таки далеченько
показать весь комментарий
29.12.2024 00:00 Ответить
188 осіб?...так це ж якраз квартал...у повному складі)
показать весь комментарий
29.12.2024 00:12 Ответить
Скорее всего именно настоящих инвалидов и сделали здоровыми😇
показать весь комментарий
29.12.2024 00:12 Ответить
У 20% не було грошів, решта бореться, або вже за кордоном
показать весь комментарий
29.12.2024 00:13 Ответить
А як визначають, які випадки перевіряти, а які ні?
показать весь комментарий
29.12.2024 00:14 Ответить
В тих в кого пожиттева їх не перевірятимуть. Ну ви зрозуміли кому таки пенсії призначені.😎
показать весь комментарий
29.12.2024 00:18 Ответить
Дайте мне медицинские карты я, со своего дивана, скажу кого проверять.
Во главу угла ставьте лень. Не ошибётесь. Семейным врачам лень переписывать карты за 10 лет. Если от жалоб на острохондроз до назначения инвалидности проходит меньше 3-х лет, там и копайте. Не ошибетесь
показать весь комментарий
29.12.2024 10:15 Ответить
Да там дичь с этими диагнозами. У меня 61-б, остеоартроз 3 степени. Был...
Только это неизлечимо, и только ухудшается. А на последнем обследовании уже 2 степень, при том что данное заболевание не может понижаться в степени
показать весь комментарий
29.12.2024 00:14 Ответить
Змиріться. У мене теж 3 ступінь артрозу, з контрактурами. Але коли подав документи, то у комісії сказали, що не проходжу на інвалідність.
показать весь комментарий
29.12.2024 05:11 Ответить
Особливо чинушам і їх посіпакам в погонах?
показать весь комментарий
29.12.2024 00:28 Ответить
ляшко найогидніший з усіх міністрів ОЗ. Такого свавілля і корупції при ньому в його відомстві мабуть не було ні при кому. І сидить потвора, як ні в чому не бувало. Дебільні реформи хелсі, скандали с Мсеками, Охматдитами і всім іншим. Порядна людина мабуть вже застрелилася б, а цей нічого. Живет и здравствует, ще й має наглість вилазити і вещать
показать весь комментарий
29.12.2024 00:42 Ответить
Порядній людині, за визначенням, стрілятися не доведеться бо вона поганого не скоїть, а непорядна, за визначенням, скоїть і ніколи не буде відчувати потреби вчинити самогубство бо не для цього накопичувала кошти...
показать весь комментарий
29.12.2024 01:16 Ответить
скасовано? А хто на турма піде? Полонені кацапи?
показать весь комментарий
29.12.2024 01:03 Ответить
Залужного перевіряли?
показать весь комментарий
29.12.2024 01:11 Ответить
Залужний зеленим покидькам муляє?
Статтю треба читати, там написано що перевіряють саме за списками Крупи.
показать весь комментарий
29.12.2024 02:00 Ответить
Читайте уважно. "За словами міністра, правоохоронні органи передали вже 2 тис. справ про сумнівну інвалідність."Це з усіх областей! ... Ви вважаєте Залужного інвалідом? Якщо "ні" то ким тоді? Жертвою ОП на посаді посла в Британії? Як на мене, то Залужний зробив що міг і заслуговує на спокій, але від нього "патріоти" увесь час чогось хочуть. Хай він вже сам вирішує на що він ще здатний...
показать весь комментарий
29.12.2024 03:18 Ответить

А типу воно важливо - з яких областей? Це що саме змінює у тому, і що Залужний має до того?
показать весь комментарий
29.12.2024 03:34 Ответить
залужний це хворий письменник під час війни
показать весь комментарий
29.12.2024 05:09 Ответить
Хворі - то зеленоригівські крадії та зрадники й їхні корисні ідіоти.
показать весь комментарий
29.12.2024 16:49 Ответить
Бідні прокурори...вони раптом стали "здоровими"...і втратили можливість наповнювати свій бюджет..)
показать весь комментарий
29.12.2024 03:55 Ответить
А де сказано, що це прокурори?
показать весь комментарий
29.12.2024 07:03 Ответить
Генералу групу не давали, він визнаний непридатним для проходження служби. Щодо прокурорів-інвалідів. В часи совка прокурори теж оформлювали інвалідність відповідно до норм трудового права. але тільки третю групу інвалідності. Бо друга група була підставою для звільнення у звязку з втратою працездатності більш як на 33 відсотки. Це теж визначено нормами трудового права. Тому ніяких заборон застосувати звільнення через стійке захворювання, що потягнуло втрату працездатності більш ніж 33 відсотки, немає. Але все обраховане,поділене і за все заплачено. І прокурори забезпечились рішеннями місцевих судів тому повторні перевірки їм до сраки.
показать весь комментарий
29.12.2024 04:55 Ответить
-- тариф зріс утричі
показать весь комментарий
29.12.2024 05:07 Ответить
На кого цей бред розрахований?
показать весь комментарий
29.12.2024 05:28 Ответить
Кримінальна відповідальність буде? Чи "ето другоє"?
показать весь комментарий
29.12.2024 05:30 Ответить
перевірка стимулює бажання поділитись, а тому й буде тривати, допоки матеріальні цінності не перекочують від грішних держморд до зебілів ОПи.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:53 Ответить
Як прокурори,, які порушили закон, можуть працювати на своїх посадах? Вони мабуть ще й людей судять....
показать весь комментарий
29.12.2024 07:05 Ответить
6 миллионов баксов,если за каждое фальшинвалидство брала по 5 штук,то это уже 1200 человек,а если предположить,что 6 миллионов это только десятая часть от имеющегося,то это 12 тысяч фальшинвалидов и это одна область.
показать весь комментарий
29.12.2024 07:58 Ответить
А шо це воно розпатякалось? Якщо міністр не знає що твориться у його міністерстві, або робить вигляд, 99% воно все знало і якщо не керувало процесом, то як мінімум кришувало, то чого воно ще не на лаві підсудних? Воно повинно сидіти, або застрелитись, робити вигляд як бджоли воюють з медом!!!!
показать весь комментарий
29.12.2024 08:11 Ответить
Щось у мене така підозра, що інвалідність зняли з осіб, які дійсно того потребують, в прокурори-судді-інваліди так і залишаться при своїх
показать весь комментарий
29.12.2024 09:56 Ответить
Передали дві тисячі справ правоохоронці. Яких справ? Якщо заведена справа правоохоронцями,то згідно якого закону її можуть комусь передати,крім направлення до суду? І кому передали?"Криші?"
А у кого інвалідність не підтверджена-як покарані за підробку документів? Погрозили пальчиком та сказали так більше не робити?
показать весь комментарий
29.12.2024 10:48 Ответить
Не смішіть мої капці. Єдине радує, на віде цей санітар сидить з перекошеною на бік пикою. Мо щось таки знає.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:58 Ответить
у ньогр вона завжди така
показать весь комментарий
29.12.2024 18:05 Ответить
ті що отримали інвалідність за гроші - це вершина айсбергу. (хоча своїх людей відмажуть 100%) . Є ще ті хто НЕ отримав інвалідність хоча мав всі показання - бо не мав чим заплатити. Є ті хто ЗПАПЛАТИВ хоча і мав всі показання. Бо інакше б не отримав. Я не платив бо це було ще до повномасштабного вторгнння. Це гнила систма. І з цим потрібно щось робити, але такий орган потрібен. Як це зробити мабуть ніхто не знає.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:27 Ответить
в Украине 3 миллиона инвалидов. простая математическая задачка, за какое время проверят хотя бы половину?
показать весь комментарий
29.12.2024 11:30 Ответить
тобто 800 оплатили,а двісті ні?
показать весь комментарий
29.12.2024 12:26 Ответить
 
 