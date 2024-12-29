Ляшко о проверках фальшивых инвалидностей: рассмотрены почти тысяча дел, 188 человек уже лишены статуса инвалидности

После ряда коррупционных скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями в Украине активно рассматривают дела о сомнительных инвалидностях. По состоянию на сейчас, статуса инвалидности лишились 188 человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, правоохранительные органы передали уже 2 тыс. дел о сомнительной инвалидности.

"Почти тысячу уже рассмотрели, 188 лицам уже отменена инвалидность, 388 - вызваны в профильный наш научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным",- заявил глава Минздрава.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

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