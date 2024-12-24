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Минздрав (4883) МСЭК (70)

Система, которой заменят МСЭК, будет иметь предохранители от коррупции, - Минздрав

Ліквідація МСЕК: оновлена система матиме запобіжники від корупції

С 31 декабря система МСЭК прекратит функционирование. На замену ей придет оценивание повседневного функционирования.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МСЭК как институт перестанет существовать 31 декабря. Соответственно на замену внедряется оценка повседневного функционирования. По сути это процесс, который позволяет оценить насколько травма или заболевание влияет на повседневное функционирование человека... На замену МСЭК оценивание будут проводить непосредственно врачи-практики, в крупнейших, лучше оснащенных медучреждениях по всей территории Украины", - пояснила она.

По словам Карчевич, на сегодня определено почти 300 медучреждений во всех уголках Украины.

"В состав этих команд уже вошло более 4 тысяч врачей, это больше экспертов, чем работало в медико-социальных комиссиях. Именно оценка будет базироваться на потребностях человека, насколько человек может самостоятельно справляться, имея определенные ограничения, и насколько он нуждается в помощи государства. В соответствии с его потребностями будут определяться услуги, которые он может получить в рамках социальной, образовательной сферы, К примеру, это переобучение, трудоустройство и т.д.", - сказала заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей

Также система будет цифровизирована, все процессы будут в IT-системе и будут фиксироваться. Цифровизация должна быть одним из предохранителей от коррупционных рисков, поскольку каждая запись будет фиксироваться в электронной системе и на нее будет накладываться цифровая подпись врача, добавила Карчевич.

"Таким образом мы сможем отслеживать весь процесс, мы сможем мониторить аномалии, которые будут выявляться и реагировать на них. Кроме того, все данные будут в публичной доступности, ряд общественных организаций также смогут мониторить процесс", - сказала она.

Карчевич добавила, что внедрены другие меры, например, состав экспертных команд, в отличие от состава МСЭКов, не будет постоянным. Каждая команда формируется индивидуально, под каждого пациента, и каждый раз состав команды будет другим. Данные как пациента, так и того, кто вошел в экспертную команду, будут скрыты до дня оценки, чтобы исключить возможность договоренности об определенных действиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года

Ликвидация и реформа МСЭК

Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

28 ноября депутаты Харьковского облсовета прекратили работу областного центра медико-социальной экспертизы путем присоединения к областной больнице.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

Также читайте: В телефоне экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили переписку с работниками ГБР, прокуратуры и таможни, - СМИ
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Топ комментарии
+9
Надійно, як "Дія". Як все, що робе Шапітолій.
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24.12.2024 14:24
+6
На штатних запобіжниках можна поставити "проволочку" на 5 -10 тис. баксів ВИтримає таку напругу...?
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24.12.2024 14:23
+6
Верим,шашлычник и ларечник нас еще ни разу не обманывали,особенно по коррупции.
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24.12.2024 14:27
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На штатних запобіжниках можна поставити "проволочку" на 5 -10 тис. баксів ВИтримає таку напругу...?
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24.12.2024 14:23 Ответить
Надійно, як "Дія". Як все, що робе Шапітолій.
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24.12.2024 14:24 Ответить
Ну що Ви на команду професіоналів наїхали. В скромній лікарні "Феофанія" тільки на конкурсній основі підібрані лікарі виключно за голу зарплату, а то і на голому ентузіазмі будуть кваліфіковано надавати інвалідності прокурорам, депутатам, суддям, податківцям, всьому складу ОП, персонально ЙОМУ і правільним особам . Список невиліковних хвороб додається.
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24.12.2024 15:09 Ответить
Не сподіваюсь, зовсім.
П'ять років, ВСЕ що роблять зе-слуги, вони роблять через ДУПУ!
ЖОДНОГО нормального проекту.
А коли ще й на цьому заробити намагаються (у 99,9% випадків)
то взагалі у них виходить ПОВНИЙ "содом та гомора".
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24.12.2024 14:26 Ответить
- Разве их две? Вроде одна...
- Чего одна?
- Одна Гоморра.
(с)
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24.12.2024 15:33 Ответить
🤣🤣🤣 🤡🤡🤡
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24.12.2024 14:27 Ответить
Верим,шашлычник и ларечник нас еще ни разу не обманывали,особенно по коррупции.
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24.12.2024 14:27 Ответить
Тобто?? Раніше оцінювали лікарі теоретики?? В лікарнях працюють теоретики??

Що вона несе..
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24.12.2024 14:29 Ответить
Так. Теоретики. Вони не в складі лікарень працювали
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24.12.2024 16:47 Ответить
І Скільки будуть Отримувати ті
Запобіжники???
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24.12.2024 14:30 Ответить
0.25 в зуби. А запряжуть, як волів. Почались масові звільнення
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24.12.2024 16:48 Ответить
Ціна буде одразу і для всіх космічною?
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24.12.2024 14:32 Ответить
О, ще один пункт про ''країну мріїї " від хрінпіду.
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24.12.2024 14:32 Ответить
Черговий анекдот))
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24.12.2024 14:34 Ответить
Це мабуть номер з кварталу95?
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24.12.2024 14:35 Ответить
Найкращий, універсальний, запобіжник це тюремний вирок.

А тримання під вартою, послідовне зменшення застави, правки Лозового або повне ігнорування корупції ( міни) це спусковий гачок для корупції
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24.12.2024 14:36 Ответить
Контрацептиви - теж запобіжники. Співпадіння? Не думаю
У пліснявих запобіжник - це той хто керує схемою, і запобігає ситуації, коли кошти проходчть повз їх кишені.
Подивіться на всю ту п..здоту: що не рожа, то запобіжник (штопаний контрацептив)
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24.12.2024 14:37 Ответить
Саме невідворотність, а не суворість покарання виступає основним запобіжником скоєння подібних злочинів у майбутньому та своєрідним превентивним механізмом запобігання корупції.
Але не в Україні. Даже уявити важко, як це можна зробити, бо слідчі - корупціонери, прокурори-інваліди теж, судді знизу аж до самісінького верху злодюги, а ******* влада, починаючи з "найвеличнішого" це клубок корупційного продажного концентрованого зла.
Не уявляю як!
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24.12.2024 14:49 Ответить
А яка зарплата буде в запобіжників ?
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24.12.2024 14:51 Ответить
Вони будуть працювати тільки на откатах
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24.12.2024 15:53 Ответить
0.25 ставки
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24.12.2024 16:50 Ответить
"Система, якою замінять МСЕК, матиме запобіжники від корупції" Єдиний запобіжник від корупції - це шибениці біля входів всіх державних органів.
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24.12.2024 14:57 Ответить
закон мсек "сила току бабла, прямо пропорційна напрузі на фронтах"
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24.12.2024 15:05 Ответить
просте запитання чому такі запобіжники якщо вони ефективні не ввести для усіх інших державних сервісів включно з АП, ВР, прокуратурою і так далі?
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24.12.2024 15:07 Ответить
та ну *****
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24.12.2024 15:16 Ответить
МСЕК-няні будуть?..
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24.12.2024 15:39 Ответить
Це казка на ніч, або вислів з бодуна
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24.12.2024 15:52 Ответить
и куда засунут предохранитель от коррупции? кто-то , хоть один человек в это поверит? ПРОСТО СТАНЕТ ДОРОЖЕ, И ПРОЦЕНТ ОТКАТА ТОЖЕ ПОВЫСИТСЯ
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24.12.2024 16:07 Ответить
Маю знімки та висновки 5-6 років тому -- негатив , треба
заміна суставів, але ******* зазначив, що треба *******.
А його не інтересує скільки я маю заплатити за нове.
Усі часи за все платив за власний кошт, але тоді 1S коштував -8грн,
а зараз -41грн. Ось і рахуйте, хто може купувати ці папери .
А стаття конституціі про медичне обслуговання --це брехня.
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24.12.2024 18:06 Ответить
 
 