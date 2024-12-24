Система, которой заменят МСЭК, будет иметь предохранители от коррупции, - Минздрав

С 31 декабря система МСЭК прекратит функционирование. На замену ей придет оценивание повседневного функционирования.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"МСЭК как институт перестанет существовать 31 декабря. Соответственно на замену внедряется оценка повседневного функционирования. По сути это процесс, который позволяет оценить насколько травма или заболевание влияет на повседневное функционирование человека... На замену МСЭК оценивание будут проводить непосредственно врачи-практики, в крупнейших, лучше оснащенных медучреждениях по всей территории Украины", - пояснила она.

По словам Карчевич, на сегодня определено почти 300 медучреждений во всех уголках Украины.

"В состав этих команд уже вошло более 4 тысяч врачей, это больше экспертов, чем работало в медико-социальных комиссиях. Именно оценка будет базироваться на потребностях человека, насколько человек может самостоятельно справляться, имея определенные ограничения, и насколько он нуждается в помощи государства. В соответствии с его потребностями будут определяться услуги, которые он может получить в рамках социальной, образовательной сферы, К примеру, это переобучение, трудоустройство и т.д.", - сказала заместитель министра.

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Также система будет цифровизирована, все процессы будут в IT-системе и будут фиксироваться. Цифровизация должна быть одним из предохранителей от коррупционных рисков, поскольку каждая запись будет фиксироваться в электронной системе и на нее будет накладываться цифровая подпись врача, добавила Карчевич.

"Таким образом мы сможем отслеживать весь процесс, мы сможем мониторить аномалии, которые будут выявляться и реагировать на них. Кроме того, все данные будут в публичной доступности, ряд общественных организаций также смогут мониторить процесс", - сказала она.

Карчевич добавила, что внедрены другие меры, например, состав экспертных команд, в отличие от состава МСЭКов, не будет постоянным. Каждая команда формируется индивидуально, под каждого пациента, и каждый раз состав команды будет другим. Данные как пациента, так и того, кто вошел в экспертную команду, будут скрыты до дня оценки, чтобы исключить возможность договоренности об определенных действиях.

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Ликвидация и реформа МСЭК

Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

28 ноября депутаты Харьковского облсовета прекратили работу областного центра медико-социальной экспертизы путем присоединения к областной больнице.

Что предшествовало?

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

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