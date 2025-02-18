Семейные врачи, которые выехали за границу, не могут оказывать помощь. Декларации с ними должны быть разорваны, - Ляшко

Некоторые семейные врачи, которые выехали за пределы страны, до сих пор числятся в перечне как оказывающие медицинскую помощь украинцам. Декларации с ними должны быть переписаны или разорваны.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телемаратона, информирует Цензор.НЕТ.

Министр не верит, что из-за рубежа можно предоставить полноценную помощь.

По словам Ляшко, нагрузка ложится на плечи других медиков, которые должны были бы получать за это большую зарплату.

"Руководитель должен был нас проинформировать, что человека нет на месте и все декларации, если это семейный врач, должны быть переписаны или на другого семейного врача, или быть разорваны, чтобы люди могли обратиться к другому. Потому что я не верю, что можно получить больничный, провести вакцинацию, когда человек за границей", - пояснил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине вместо ликвидированной МСЭК работают более тысячи экспертных команд врачей, - Ляшко

Глава Минздрава отметил, что "наводят порядок" в этом отношении, хотя это "не нравится менеджерам" больниц.

По его словам, данные по семейным врачам верифицируют вместе с Министерством финансов, которое имеет доступ к базе Госпогранслужбы.

Чиновники будут работать с каждым юридическим лицом, добавил министр.

"Такая же ситуация будет с пациентами. Если он за границей - то он не должен попасть в нашу базу, что ему оказывалась медицинская помощь. Это манипуляции, которые будут вылавливаться", - резюмировал Ляшко.

Также читайте: В правительстве обсуждают механизм разбронирования медиков для мобилизации в ВСУ