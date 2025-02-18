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Новости
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Семейные врачи, которые выехали за границу, не могут оказывать помощь. Декларации с ними должны быть разорваны, - Ляшко

Ляшко: Нужно разорвать декларации с семейными врачами за рубежом

Некоторые семейные врачи, которые выехали за пределы страны, до сих пор числятся в перечне как оказывающие медицинскую помощь украинцам. Декларации с ними должны быть переписаны или разорваны.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телемаратона, информирует Цензор.НЕТ.

Министр не верит, что из-за рубежа можно предоставить полноценную помощь.

По словам Ляшко, нагрузка ложится на плечи других медиков, которые должны были бы получать за это большую зарплату.

"Руководитель должен был нас проинформировать, что человека нет на месте и все декларации, если это семейный врач, должны быть переписаны или на другого семейного врача, или быть разорваны, чтобы люди могли обратиться к другому. Потому что я не верю, что можно получить больничный, провести вакцинацию, когда человек за границей", - пояснил Ляшко.

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Глава Минздрава отметил, что "наводят порядок" в этом отношении, хотя это "не нравится менеджерам" больниц.

По его словам, данные по семейным врачам верифицируют вместе с Министерством финансов, которое имеет доступ к базе Госпогранслужбы.

Чиновники будут работать с каждым юридическим лицом, добавил министр.

"Такая же ситуация будет с пациентами. Если он за границей - то он не должен попасть в нашу базу, что ему оказывалась медицинская помощь. Это манипуляции, которые будут вылавливаться", - резюмировал Ляшко.

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Автор: 

декларация (1366) медицина (2529) Минздрав (4905) врачи (1518) Ляшко Виктор (1366)


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Топ комментарии
+5
тупий і ще тупіший. з Краматорська сімейна лікарка ФОП веде пратику в Словаччині і сплачує податок в Україні. Тьома ти йоднутий!
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18.02.2025 19:03 Ответить
+4
Яка різниця, гроші вже пішли за пасьєнтом
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18.02.2025 18:57 Ответить
+4
Я звісно не спеціаліст, проте в моєму розумінні консультувати по відеочату можуть свого колегу, або проводити консиліум. А консультувати хворого та ставити діагноз по відеочату, то вже не лікарі, то коновали.
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18.02.2025 19:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Міністр не вірить, що з-за кордону можна надати повноцінну допомогу.

 Геній просто!
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18.02.2025 18:54 Ответить
Якщо в Україні по відеочату консультувати можуть, то чому теж саме неможна з за кордону робити?
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18.02.2025 19:10 Ответить
Я звісно не спеціаліст, проте в моєму розумінні консультувати по відеочату можуть свого колегу, або проводити консиліум. А консультувати хворого та ставити діагноз по відеочату, то вже не лікарі, то коновали.
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18.02.2025 19:20 Ответить
Та ладна! В Хелсі така функція передбачена))))) відеочат, перелік лікарів які прям зараз можуть прийняти))
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18.02.2025 19:30 Ответить
Гарні лікарі. А прослухають легені, перевірять колінний рефлекс, зроблять пальпацію і т. д. за допомоги родича хворого!
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18.02.2025 19:35 Ответить
Це не до мене)))) я взагалі наших лікарів боюсь. В мене від них панічні атаки починаються, після того як замість ковіду вони мені вирішили туберкульоз лікувати)) через рік після виписки дуже дивувались, що я жива..бо вони навіть картку в архів списали, зняли з обліку)))
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18.02.2025 19:54 Ответить
То ж не даремно пишу що коновали.
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18.02.2025 19:58 Ответить
А пальчиком помахав?
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18.02.2025 18:54 Ответить
Яка різниця, гроші вже пішли за пасьєнтом
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18.02.2025 18:57 Ответить
тупий і ще тупіший. з Краматорська сімейна лікарка ФОП веде пратику в Словаччині і сплачує податок в Україні. Тьома ти йоднутий!
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18.02.2025 19:03 Ответить
так кто виноват? украинцы в Украине???... нотариус ведь не работает из-за рубежа, оставшиеся получили разрешение минюста и работают и только минздрав осенило на 3 год...
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18.02.2025 19:03 Ответить
Семейные врачи оказывают услуги удаленно, почему можно удаленно из Украины оказывать и из Польши нельзя?
Наверно потому что приказ дал Ермак, гнобить всех украинцев за границей, чтобы не дай бог на армию не донатили?
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18.02.2025 19:15 Ответить
Недавно малая семейник моя молодая девочка умная загран уехала. Врачей и так мало хотя бы мозгов хватило онлайн консультации оставить
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18.02.2025 21:34 Ответить
 
 