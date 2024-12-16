В 286 больницах по всей Украине на замену МСЭК создано 1348 экспертных команд

Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В новой системе:

Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.

Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Отмечается, что интерактивная карта заведений и дашборды уже доступны на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

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Ликвидация и реформа МСЭК

Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он предусматривает ликвидацию МСЭК с 1 января 2025 года.