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Минздрав (4883) МСЭК (70)

В 286 больницах по всей Украине на замену МСЭК создано 1348 экспертных команд

Ескпертні команди замінять МСЕК

Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В новой системе:

  • Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.
  • Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.
  • Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Отмечается, что интерактивная карта заведений и дашборды уже доступны на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

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Ликвидация и реформа МСЭК

Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он предусматривает ликвидацию МСЭК с 1 января 2025 года.
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Топ комментарии
+4
Мабудь в Тарифах...
🤔🤔☝️☝️☝️
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16.12.2024 20:50
+4
Якась незрозуміла стрьомна фігня..чи то просто ІБД..

Раніше було так: сімейний лікар дає необхідні направлення й обхідний. Ти через Хелсі записуєшся на прийом до фахових лікарів, вони діагнози у обхідному пишуть. Якщо треба - то аналізи, дослідження й на підпис голові комісії. Все.

Потім зелені довбоящери зробили обов'язковим при перекомісії, крім вищезазначеного - 5 діб лежати у лікарні..хз навіщо. І підписувати обхідний вже повинен був голова комісії іншого району..

Реально нема чим зайнятись, краще б перестали хабарі вимагати й красти
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16.12.2024 20:59
+3
Отже буде більша кількість хабарів
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16.12.2024 20:56
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Правила форума Совет форумчан
Так а в чому різниця крім назви?
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16.12.2024 20:48 Ответить
Так ти гроші зразу несеш, а зараз будеш після рішення, коли дізнаєшся склад експертної команди
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16.12.2024 20:50 Ответить
Мабудь в Тарифах...
🤔🤔☝️☝️☝️
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16.12.2024 20:50 Ответить
Отже буде більша кількість хабарів
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16.12.2024 20:56 Ответить
Якась незрозуміла стрьомна фігня..чи то просто ІБД..

Раніше було так: сімейний лікар дає необхідні направлення й обхідний. Ти через Хелсі записуєшся на прийом до фахових лікарів, вони діагнози у обхідному пишуть. Якщо треба - то аналізи, дослідження й на підпис голові комісії. Все.

Потім зелені довбоящери зробили обов'язковим при перекомісії, крім вищезазначеного - 5 діб лежати у лікарні..хз навіщо. І підписувати обхідний вже повинен був голова комісії іншого району..

Реально нема чим зайнятись, краще б перестали хабарі вимагати й красти
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16.12.2024 20:59 Ответить
Так сильне бажання щоб справжні інваліди стали здоровими а здорові прокурори інвалідами, що аж 1348 експертних команд створили.
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16.12.2024 21:02 Ответить
І що це змінить? Склад комісій той же,тільки назву змінили!
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16.12.2024 21:13 Ответить
Небуде кому висувати звинувачення за хабарі, набралися, обнулилися, і поновій....
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16.12.2024 21:52 Ответить
Було 350 МСЕКів, а буде 1350
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16.12.2024 21:15 Ответить
Шиш на миш, Тохтамиш. Ви ще не розумієте, чому 500 років- кум сват брат при першої можливості, продає свого кума брата свата?
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16.12.2024 21:21 Ответить
Да, и они не будут взятки брать...
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16.12.2024 21:23 Ответить
НАШ КВАРТЕТ
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж тремтіла SRaка,
Затерли інструменти всі до дір.

Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крив віслюка, що сів не там їх цап.
Ведмідь-Єлдак був головним на парі
Порадив пересісти їм katsap.

Всі пересіли, струни били фальші…
Віслюк сказав, що то не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!
10.02.2024
Анатолій Березенський
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16.12.2024 21:28 Ответить
кровати переставляют
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17.12.2024 09:25 Ответить
Сподіваюся, що заміни не стануть черговим кроком до ще більшого хаосу в медичній системі
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19.12.2024 21:03 Ответить
 
 