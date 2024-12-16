В 286 больницах по всей Украине на замену МСЭК создано 1348 экспертных команд
Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В новой системе:
- Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.
- Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.
- Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.
Отмечается, что интерактивная карта заведений и дашборды уже доступны на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.
Ликвидация и реформа МСЭК
Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
Напомним, 20 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Он предусматривает ликвидацию МСЭК с 1 января 2025 года.
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Раніше було так: сімейний лікар дає необхідні направлення й обхідний. Ти через Хелсі записуєшся на прийом до фахових лікарів, вони діагнози у обхідному пишуть. Якщо треба - то аналізи, дослідження й на підпис голові комісії. Все.
Потім зелені довбоящери зробили обов'язковим при перекомісії, крім вищезазначеного - 5 діб лежати у лікарні..хз навіщо. І підписувати обхідний вже повинен був голова комісії іншого району..
Реально нема чим зайнятись, краще б перестали хабарі вимагати й красти
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж тремтіла SRaка,
Затерли інструменти всі до дір.
Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крив віслюка, що сів не там їх цап.
Ведмідь-Єлдак був головним на парі
Порадив пересісти їм katsap.
Всі пересіли, струни били фальші…
Віслюк сказав, що то не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!
10.02.2024
Анатолій Березенський