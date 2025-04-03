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Новини Реформа МСЕК
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Понад 100 000 українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК, - Мінцифра

Кабмін схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК

З 1 січня українці отримують рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування в електронній системі, яку МОЗ розробило на платформі Дія.Engine. Швидко, прозоро та без бюрократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Раніше люди, які зіткнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям, змушені були проходити довгий і складний процес: збирати купу документів, вистоювати черги, витрачати місяці на ухвалення рішення. Тепер усі процеси відбуваються в електронній системі — від направлення лікаря до рішення експертної команди", - наголосили в Мінцифра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано 470 фіктивних меддовідок про інвалідність чоловіків, які "штампували" у харківській МСЕК, - СБУ

Головні переваги електронної системи:

  •  Фіксує всі зміни у справі пацієнта — жодних підробок чи рішень заднім числом
  •  Відстежує рух документів і встановлює персональну відповідальність за ухвалені рішення
  •  Має антифрод-систему для виявлення аномалій у процесі оцінювання
  •  Людина може пройти оцінювання очно, дистанційно або навіть удома, без поїздок до установ

У міністерстві зауважили, що кожна сфера життя українців має бути прозорою та відкритою. Дія.Engine уже допомогла 23 держустановам створити реєстри й послуги, щоб в Україні не було місця для корупції та бюрократії.

Також читайте: Експертні команди лікарів отримали понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК, ще 30 тисяч - оцифровано, - Шмигаль

Електронна система оцінювання повсякденного функціонування розроблена Міністерством охорони здоров’я у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, станом на березень 2025 року в Україні працює понад 1400 експертних команд з оцінювання функціонування людини замість МСЕК.

Ліквідація та реформа МСЕК

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

30.12.2024 року президент Володимир Зеленський підписав Закон 4170-ІХ про ліквідацію МСЕК.

Автор: 

МОЗ (5391) реєстр (844) Мінцифри (1184) МСЕК (98)


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Топ коментарі
+2
Зустрів цього понеділка знайомого в ТЦК, він з перших днів війни на фронті, тепер списується, бо замість правої ноги в нього протез, каже вже з@їбався за довідками ганяти щоб оформити групу. А він ще МСЕК в очі не бачив.
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03.04.2025 14:49
+2
Повністью згоден . Звернувся до сімейного лікаря для направлення для продовження групи інвалідності , мав на руках висновки з повним обстеженням . Сказали що потрібні висновки нові, так як ці обстеження проходив пів року назад . Знову лягай в лікарню ,проходь обстеження . Все теж саме і залишилось .До речи, ще рік назад візнан ВЛК непридатним з виключенням . Так що сиджу та думку гадаю , то вже покращення чи ні .
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03.04.2025 17:58
+1
Питання - де зараз працевлаштовані колишні мсеківські "рєшали"?
Невже залишилися без шматка хліба?
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03.04.2025 14:36
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03.04.2025 14:21 Відповісти
Понад 100 000 українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК

А мільйони - ні.
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03.04.2025 14:23 Відповісти
А що в нас мільйони інвалідів ??? По друге - за три місяці . Це надхороший результат. Є також інваліди, які ментально не можуть це осягнути .
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03.04.2025 14:30 Відповісти
"А що в нас мільйони інвалідів" - мабуть більше. За місяць загони тцк-шників "оповіщують" 300 000 чоловіків. Мабуть всі ці чоловіки мають інвалідність, бо мобілізувати нікого.
Або причина в іншому, і тоді це вже питання до "бізнесменів у формі"...
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03.04.2025 14:42 Відповісти
Питання - де зараз працевлаштовані колишні мсеківські "рєшали"?
Невже залишилися без шматка хліба?
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03.04.2025 14:36 Відповісти
Хтось може поділитися посиланням на цей електронний ресурс...
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03.04.2025 14:46 Відповісти
Знайшов, почитав....
Все теж саме, що і при МСЕК, обов'язково особиста присутність....
А чому я не можу, будучи за кордоном надати свою історію хвороби, довіреною особою на розгляд цієї комісії, і бути визначеним заочно, в моєму стані здоров'я, для того ж ТЦК, щоб не стати порушником. адже 6 червня 2025 року,
спливає термін проходження МСЕК для осіб з обмеженою придатністю ....
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03.04.2025 15:07 Відповісти
Якщо ви ходячий, так. Особиста присутність. Де ви зараз знаходитесь, нікого не хвилює. Тим більш, лікарям не платять за тих пацієнтів, які за кордоном. І як лікар, зможе оцінити ваш стан? 6 червня, до оформлення інвалідності, ніякого відношення не має
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03.04.2025 15:24 Відповісти
Зустрів цього понеділка знайомого в ТЦК, він з перших днів війни на фронті, тепер списується, бо замість правої ноги в нього протез, каже вже з@їбався за довідками ганяти щоб оформити групу. А він ще МСЕК в очі не бачив.
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03.04.2025 14:49 Відповісти
Як є насправді: треба збирати купу документів, як і до цього. Треба, перед відправкою на оцінювання, їх сканувати. Щоб лікар їх відправив, йде купа часу. Треба потім чекати своєї черги, бо команд по оцінюванню, не безкінечна кількість. Вузькі спеціалісти, щоб не приймати участь в цьому оцінюванні, масово мігрують в приватні клініки. Не факт, що в цій команді оцінювання, буде профільний спеціаліст. Це одна із причин, в відмові від інвалідності. А відмов дуже багато. Ще більше часу, йде на спробу оскарження
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03.04.2025 15:18 Відповісти
Повністью згоден . Звернувся до сімейного лікаря для направлення для продовження групи інвалідності , мав на руках висновки з повним обстеженням . Сказали що потрібні висновки нові, так як ці обстеження проходив пів року назад . Знову лягай в лікарню ,проходь обстеження . Все теж саме і залишилось .До речи, ще рік назад візнан ВЛК непридатним з виключенням . Так що сиджу та думку гадаю , то вже покращення чи ні .
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03.04.2025 17:58 Відповісти
Встановлено 4 стенти. Подивились документи не бачачи хворого і висновок - не інвалід. Зробили нас ще раз, бліді?
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03.04.2025 19:20 Відповісти
 
 