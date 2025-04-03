Понад 100 000 українців скористалися електронною системою, яка замінила МСЕК, - Мінцифра

З 1 січня українці отримують рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування в електронній системі, яку МОЗ розробило на платформі Дія.Engine. Швидко, прозоро та без бюрократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Раніше люди, які зіткнулися із серйозними проблемами зі здоров’ям, змушені були проходити довгий і складний процес: збирати купу документів, вистоювати черги, витрачати місяці на ухвалення рішення. Тепер усі процеси відбуваються в електронній системі — від направлення лікаря до рішення експертної команди", - наголосили в Мінцифра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано 470 фіктивних меддовідок про інвалідність чоловіків, які "штампували" у харківській МСЕК, - СБУ

Головні переваги електронної системи:

Фіксує всі зміни у справі пацієнта — жодних підробок чи рішень заднім числом

Відстежує рух документів і встановлює персональну відповідальність за ухвалені рішення

Має антифрод-систему для виявлення аномалій у процесі оцінювання

Людина може пройти оцінювання очно, дистанційно або навіть удома, без поїздок до установ

У міністерстві зауважили, що кожна сфера життя українців має бути прозорою та відкритою. Дія.Engine уже допомогла 23 держустановам створити реєстри й послуги, щоб в Україні не було місця для корупції та бюрократії.

Також читайте: Експертні команди лікарів отримали понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК, ще 30 тисяч - оцифровано, - Шмигаль

Електронна система оцінювання повсякденного функціонування розроблена Міністерством охорони здоров’я у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, станом на березень 2025 року в Україні працює понад 1400 експертних команд з оцінювання функціонування людини замість МСЕК.

Ліквідація та реформа МСЕК

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

30.12.2024 року президент Володимир Зеленський підписав Закон 4170-ІХ про ліквідацію МСЕК.