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Новини Реформа МСЕК
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Замість МСЕК працюють понад 1400 команд експертних медиків, - Шмигаль

Як замінили МСЕК

В Україні працює понад 1400 експертних команд з оцінювання функціонування людини замість МСЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі за підсумками наради з міністром охорони здоров’я, міністром соціальної політики, представниками Мінекономіки та директором Держслужби зайнятості повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 січня стартувала реформа МСЕК і вже є позитивні результати. Під час наради з Міністром охорони здоров’я, Міністром соціальної політики, представниками Мінекономіки та директором Держслужби зайнятості обговорили наступні кроки цієї реформи", - написав він.

Як зазначив Шмигаль, замість застарілих МСЕК було створено мережу із 294 багатопрофільних лікарень, а до роботи залучені понад 1400 експертних команд із 6,6 тисяч медпрацівників усіх необхідних спеціальностей.

Читайте: Скасовано 470 фіктивних меддовідок про інвалідність чоловіків, які "штампували" у харківській МСЕК, - СБУ

"Завдяки цифровізації процесу в пацієнтів тепер немає необхідності збирати велику кількість довідок від різних лікарів, оскільки інформація в електронному форматі передається між закладами та інформаційними системами різних сфер. Важливо, що нова система оцінювання орієнтована на потреби людини", - наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, на нараді скоординували подальшу роботу, тепер у зоні відповідальності Мінсоцполітики. Мають напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації.

За підсумками наради  міністерства отримали необхідні завдання відповідно до порядку дій до кінця цього року.

Читайте: В Україні замість ліквідованої МСЕК працюють понад тисячу експертних команд лікарів, - Ляшко

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Автор: 

Шмигаль Денис (4547) МСЕК (97)


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"Завдяки цифровізації процесу Джерело: https://censor.net/ua/n3540708
да сколько еще нужно нассцать людям в уши и глаза, чтобы они поняли что любой админ за умеренную плату сделает из вас либо шварцнегера либо инвалида без рук и ног.
Идеально - прокурора инвалидом
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12.03.2025 13:20 Відповісти
и берут в два раза больше- риск увеличился
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12.03.2025 13:29 Відповісти
****здешь , вчера знакомый ходил на МСЕК , одни и те же морды
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12.03.2025 13:30 Відповісти
Де працюватиме Крупа, Шмигаль?
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12.03.2025 13:33 Відповісти
Все залишилося, як було, тільки ліжка пересунули
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12.03.2025 13:38 Відповісти
Сыну за 40, имел гипертанию 2-й степени, давление прыгало до 180,
в военкомате дали отстрочку а потом снова вызвали и сняли 2ю степень
и призвали как годного. Вот так , учитесь жить.
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12.03.2025 15:34 Відповісти
***** я бачив комісії з такис підходом!!!!
мені 59й рік
гіпертонія 2го ступіню
артроз 2го ступіню
дві операції на хребті, остання рік тому з імплантом!!!!
сьогдня був на цій ібучій комісії в тульчині
нема підстав для подовження інвалідності
завтра в тцк. а там на влк
ЗСУ!!! зустрічайте новоспеченого штурмовика!!!!!
на влк мене пошлюдь молоді, здорові як бики, хлопці років 30-45
які навіть не знають в якій стороні схід!!! от така куйня, малята
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12.03.2025 15:58 Відповісти
Нестареющая классика --- ... столы переставили ... вывеску сменили ... продолжение сериала ,, КРУПА 2 ,,
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12.03.2025 16:22 Відповісти
 
 