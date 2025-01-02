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В Україні замість ліквідованої МСЕК працюють понад тисячу експертних команд лікарів, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Із 1 січня 2025 року замість ліквідованої медико-соціальної експертної комісії у 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд. Там працюють понад 4,5 тисячі лікарів.

Про це під час візиту на Тернопільщину заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4, 5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватись. Наша ключова задача зробити так, щоб термін розгляду справи був не більше 30 днів", - зазначив він.

За словами Ляшка, за кожну створену команду заклад отримуватиме кошти від Програми медичних гарантій.

Очільник МОЗ додав, що з другого кварталу міністерство оцінюватиме завантаженість експертних команд, і це буде використано для розрахунку фінансування закладів охорони здоров'я для оплати роботи лікарів, які також стануть експертами й оцінюватимуть функціонування людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експертні команди лікарів отримали понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК, ще 30 тисяч - оцифровано, - Шмигаль

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МСЕКи передають незавершені справи щодо інвалідності експертним комісіям у медзакладах, - Ляшко

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Топ коментарі
+11
Ляшко, а хто ж працюватиме в цих новостворених "більше тисячі експертних команд"?
Ті самі скотиняки, котрі й раніше вимагали хабарі та торгували липовими інвалідностями?
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02.01.2025 17:40
+10
Невдовзі з'являться нові лікарі мільонери
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02.01.2025 17:38
+7
Потужно....
А вони можуть інваліда відрізнити від не інваліда?
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02.01.2025 17:39
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Невдовзі з'являться нові лікарі мільонери
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02.01.2025 17:38 Відповісти
Потужно....
А вони можуть інваліда відрізнити від не інваліда?
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02.01.2025 17:39 Відповісти
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02.01.2025 17:40 Відповісти
Ляшко, а хто ж працюватиме в цих новостворених "більше тисячі експертних команд"?
Ті самі скотиняки, котрі й раніше вимагали хабарі та торгували липовими інвалідностями?
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02.01.2025 17:40 Відповісти
Старий позор змивається новим
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02.01.2025 17:41 Відповісти
ляшко не знає що таке ганьба
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02.01.2025 20:19 Відповісти
Это типа эти уже точно взяток не берут, только хабарі...
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02.01.2025 17:45 Відповісти
Корупція стала організованою та позбулась хаосу та обходу гаманців ОПи.
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02.01.2025 17:45 Відповісти
і нова "зєліна тисяча" швидко трансформується в черговий "зєлін мільйон" )
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02.01.2025 17:51 Відповісти
Так щоб % з хабаря гарантовано осіли в провладних кабінетах
Вони замість того щоб боротись з корупцією - обирають організувати її на законодавчому рівні і очолити її
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02.01.2025 17:51 Відповісти
"Якщо мафію не можна перемогти - її треба очолити"
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02.01.2025 19:17 Відповісти
Акциї ростуть...
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02.01.2025 17:52 Відповісти
читаючи коментарі міністра охорони здоров'я не розумію що він робить на цій посаді і чому він не під слідством.
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02.01.2025 17:53 Відповісти
То вже можна вітати з новим призначенням голову Хмельницької обласної експертної комісії Тетяну Крупу, чи ще зарано, пил не влігся?
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02.01.2025 17:54 Відповісти
Это будет дешевле или дороже! Теперь
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02.01.2025 17:59 Відповісти
Один ****. Все одно платити нічим.
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02.01.2025 18:04 Відповісти
Экспертные медицинские комманды Ляшка состоят из проффесиональных фотографов и рестораторов
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02.01.2025 18:21 Відповісти
Ну не скажите.Что бы им веселей работалось-в каждой экспертной медецинской команде есть свой тамада.
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02.01.2025 18:32 Відповісти
Замість сотень комісій МСЕК з'являться тисячі експертних груп лікарів. І гроші побіжить новими маршрутами, всторону ляшка і ермака.

Зробили себе самі, папріколу.
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02.01.2025 18:27 Відповісти
НЕ ХВЕЛЮЙТЕСЬ!
ТЕПЕР ЗАМІСТЬ ОДНОЇ УМОВНОЇ КРУПИ,БУДЕ ДЕСЯТОК ЧИ ДВА,тепер коли ДБР братиме то буде не мільйон,а тисячи
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02.01.2025 18:32 Відповісти
А що зміниться якщо один великого МСЕК замінять на 4,5 тисячі маленьких мсеків?
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02.01.2025 19:38 Відповісти
Сею вею посеваю ...
Была ,, крупа ,, в одном мешке
Теперь будет тысячи ,, крупинок ,,
Ждём новых всходов
Скоро ВЕСНА ...
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02.01.2025 20:08 Відповісти
Я так розумію що ту хмельницьку мсечку зробили цапом відбувайлом, щоб був привід змінити систему на повністю керованих переляканих лікарів. «Інвалідів в Україні не існує»- наступний указ…треба очікувати.
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02.01.2025 20:34 Відповісти
Змінили шило на мило ...
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02.01.2025 20:38 Відповісти
Це муділо точно бреше... Його потрібно було звільнити - МСЕК це його підрозділи. Може навіть в долі був.
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02.01.2025 20:51 Відповісти
Міністр відзвітувався- грошові потоки перенаправлено. Молодці,оперативно спрацювали!
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02.01.2025 22:24 Відповісти
 
 