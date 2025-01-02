В Україні замість ліквідованої МСЕК працюють понад тисячу експертних команд лікарів, - Ляшко

Із 1 січня 2025 року замість ліквідованої медико-соціальної експертної комісії у 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд. Там працюють понад 4,5 тисячі лікарів.

Про це під час візиту на Тернопільщину заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У 209 закладах охорони здоров'я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4, 5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватись. Наша ключова задача зробити так, щоб термін розгляду справи був не більше 30 днів", - зазначив він.

За словами Ляшка, за кожну створену команду заклад отримуватиме кошти від Програми медичних гарантій.

Очільник МОЗ додав, що з другого кварталу міністерство оцінюватиме завантаженість експертних команд, і це буде використано для розрахунку фінансування закладів охорони здоров'я для оплати роботи лікарів, які також стануть експертами й оцінюватимуть функціонування людини.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МСЕКи передають незавершені справи щодо інвалідності експертним комісіям у медзакладах, - Ляшко