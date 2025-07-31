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Новости Решения МСЄК об инвалидности
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Отменено уже 795 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам, - Минздрав

Пересмотр решений МСЭК

Продолжается системная проверка решений, по которым медико-социальные экспертные комиссии устанавливали инвалидность должностным лицам. По состоянию на 25 июля 2025 года Центром оценки функционального состояния человека уже обработано 1989 дел, из которых в 795 случаях решения МСЭК признаны необоснованными и отменены.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проверка продолжается, охватывает все регионы и является частью системной трансформации, цель которой - исключить злоупотребления и восстановить доверие к решениям в сфере установления инвалидности.

Сейчас, согласно информации, предоставленной Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора, к проверке включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния человека уже рассмотрено 1989 дел. Еще 83 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменено 445 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам. Проверка продолжается, - Минздрав

По результатам проверки 795 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам отменено, еще в 400 случаях приняты новые решения, в частности, об изменении группы инвалидности - в 307 случаях и об изменении срока установления инвалидности - в 93 случаях. Для сравнения, по состоянию на начало июля 2025 года количество отмененных решений составляло 445.

Самое большое количество дел должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:

  • Государственную таможенную службу Украины - 810 дел, из которых 572 уже рассмотрены, 236 решений отменены, а в 114 случаях решения пересмотрены;
  • Государственную налоговую службу Украины - 518 дел, из которых 413 рассмотрены, 154 решения отменены, в 89 случаях решения изменены;
  • Органы прокуратуры - 448 дел, из которых 316 уже рассмотрены, 152 решения отменены, в 71 случае приняты новые решения, еще 46 человек вызваны на дообследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 100 000 украинцев воспользовались электронной системой, заменившей МСЭК, - Минцифра

В Минздраве напоминают, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО). Она базируется на прозрачных процедурах, объективной оценке состояния здоровья и реальных потребностей человека.

Решение об инвалидности больше не принимаются закрытыми комиссиями. Вместо этого работают экспертные команды в медицинских учреждениях, состоящие из практикующих специалистов различных специальностей. Все процессы - цифровизированы: документы хранятся в электронной системе, а оценка проходит по единым четким критериям.

По состоянию на июль 2025 года:

  • в систему заведено более 325 тысяч дел, из которых 277 143 - новые электронные направления, а 48 197 - оцифрованные материалы, переданные от МСЭК;
  • 254 606 дел уже рассмотрены и подписаны;
  • в системе работают 1388 экспертных команд, в состав которых входят 7039 специалистов.

Автор: 

Минздрав (4910) инвалидность (183) МСЭК (88)


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Рішення то скасовані! а кримінальна відповідальність за порушення закону буде? державу обікрали на сотні мільйонів гривень! хто віддавати буде?
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31.07.2025 16:03 Ответить
авжеж !

сіли 795 !!!! державних службовців.
і це не рахуючи врачєй із МСЕК

тільки не кажіть що ті врачі давали інвалідність проти волі підсудних

.
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31.07.2025 16:20 Ответить
Скасовано, ok. Що тепер відносно покарання причетних? Панять і прастіть?
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31.07.2025 16:03 Ответить
І ще, це не так звана "медична таємниця", це зовсім інше.
Тому не завадило б зробити прізвища "героїв" надбанням спільноти.
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31.07.2025 16:05 Ответить
А скільки вони беруть, щоб встановити/підтвердити те, що почеснаку..за все..за місце в палаті, за крапельниці, уколи, аналізи..і це ж не три копійки..
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31.07.2025 16:09 Ответить
795 прокурорів чудом одужали?
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31.07.2025 16:11 Ответить
І шо, хтось сів, або звільнені. Скільки грошей вони вкрали, в за курку бомжа вже посадили
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31.07.2025 16:12 Ответить
Так і усі, пов'язані виплати до Пенсійного фонду, ЗОБОВЯЗАНІ повернути, оті «страждальці неходячі, на пенсії з 40 років», як тимошенчиха на візку, за час цієї афери!?!? Дивне мовчання ягнят- керманичів, з МОЗ, Мінфіну та Пенсійного фонду, які засідають щотижня у оновленому КабМіндічі, чесної Свириденко !! Регламентом КМУ, вони зобов'язані, повернути неправдиво нараховані гроші, до Бюджету України!! Генпрокурор з ДБР, можуть на пальцях, це пояснити, як з НАБУ і САП!
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31.07.2025 16:12 Ответить
МСЕК потрібно визнати "ісцелителями" міжнародного масштабу і ліквідувати МОЗ ,ВОЗ і тому подібні організації . Буде величезна економія . Ще вони можуть заробляти валюту для країни роблячи з інвалідів здоров'яків. Це ж які у них феноменальні здібності. подумайте, десь за місяць поставили на ноги 795 "безнадійних" інвалідів.
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31.07.2025 16:33 Ответить
 
 