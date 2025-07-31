Отменено уже 795 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам, - Минздрав

Продолжается системная проверка решений, по которым медико-социальные экспертные комиссии устанавливали инвалидность должностным лицам. По состоянию на 25 июля 2025 года Центром оценки функционального состояния человека уже обработано 1989 дел, из которых в 795 случаях решения МСЭК признаны необоснованными и отменены.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проверка продолжается, охватывает все регионы и является частью системной трансформации, цель которой - исключить злоупотребления и восстановить доверие к решениям в сфере установления инвалидности.

Сейчас, согласно информации, предоставленной Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Офисом Генерального прокурора, к проверке включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центром оценки функционального состояния человека уже рассмотрено 1989 дел. Еще 83 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

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По результатам проверки 795 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам отменено, еще в 400 случаях приняты новые решения, в частности, об изменении группы инвалидности - в 307 случаях и об изменении срока установления инвалидности - в 93 случаях. Для сравнения, по состоянию на начало июля 2025 года количество отмененных решений составляло 445.

Самое большое количество дел должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:

Государственную таможенную службу Украины - 810 дел, из которых 572 уже рассмотрены, 236 решений отменены, а в 114 случаях решения пересмотрены;

Государственную налоговую службу Украины - 518 дел, из которых 413 рассмотрены, 154 решения отменены, в 89 случаях решения изменены;

Органы прокуратуры - 448 дел, из которых 316 уже рассмотрены, 152 решения отменены, в 71 случае приняты новые решения, еще 46 человек вызваны на дообследование.

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В Минздраве напоминают, что с 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО). Она базируется на прозрачных процедурах, объективной оценке состояния здоровья и реальных потребностей человека.

Решение об инвалидности больше не принимаются закрытыми комиссиями. Вместо этого работают экспертные команды в медицинских учреждениях, состоящие из практикующих специалистов различных специальностей. Все процессы - цифровизированы: документы хранятся в электронной системе, а оценка проходит по единым четким критериям.

По состоянию на июль 2025 года: