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Новости Уклонение от мобилизации
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$15 тыс. за продление группы инвалидности: разоблачен организатор схемы. ФОТОРЕПОРТАЖ

схема с инвалидностью

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении мужчине, который помогал за деньги продлить срок группы инвалидности, а впоследствии на этом основании решить вопрос с выездом мужчины за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок которой истекает в августе 2025 года, мужчина обещал помочь с ее продлением. Для этого необходимо заключить декларацию с определенным врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны. Цена вопроса - 15 тыс. долларов США.

схема с инвалидностью
схема с инвалидностью
схема с инвалидностью

Отмечается, что подозреваемый старался быть очень осторожным - работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые. После получения денег его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо, соединенное с ее вымогательством, а также по ч. 3 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

Также читайте: Отменено уже 795 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам, - Минздрав

По ходатайству прокуроров мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 908 тыс. гривен.

За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6213) Киев (25974) инвалидность (184)


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Топ комментарии
+1
ніфіга не зрозумів!
прокурори повідомили про підозру чоловіку, який працював на прокурорів?
чи, хто у нас головні українські інваліди пенсіонери?
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05.08.2025 09:51 Ответить
+1
Ніколи не розумів оцієї системи з подовженням інвалідності. Якщо людина отримала інвалідність - це зазвичай пожиттєво, такі хвороби важко вилікувати. Подовження - корупційна система, спрямована на викачування бабла, що і підтверджується цією новиною!
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05.08.2025 09:55 Ответить
+1
А всі задіяни особи приїхали звідкіля--з США,Європи. Чи як ? Да бидла такого пів--України. Пожрать,посміятьс,попить--це їхній девіз. Навіть бомби і ракети не можуть вибити дебілізм цих людей.
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05.08.2025 10:05 Ответить
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ніфіга не зрозумів!
прокурори повідомили про підозру чоловіку, який працював на прокурорів?
чи, хто у нас головні українські інваліди пенсіонери?
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05.08.2025 09:51 Ответить
Рішалу взяли.
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05.08.2025 10:33 Ответить
Ніколи не розумів оцієї системи з подовженням інвалідності. Якщо людина отримала інвалідність - це зазвичай пожиттєво, такі хвороби важко вилікувати. Подовження - корупційна система, спрямована на викачування бабла, що і підтверджується цією новиною!
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05.08.2025 09:55 Ответить
Після інсультів часто втрачається працездатність яка з часом відновлюється. І таких хвороб є багато.
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05.08.2025 10:32 Ответить
На 100% не відновлюється, хіба після мікроінсультів. Недарма після інсульту заборонено за кермо сідати...
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05.08.2025 10:35 Ответить
Так я про причини давати групу на якийсь термін не більше, нема профільної освіти.
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05.08.2025 10:38 Ответить
Дивіться, в родича був інсульт і йому довго не хотіли давати групу. У кінці кінців дали 3. Але за кермо йому не можна було і до групи!
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05.08.2025 11:13 Ответить
Я казав - що справа Крупи це трюк постановочний від влади для того , щоб мобілізувати і інвалідів ..15К баксів не у кожного найдеться ..Думаю таку сумму спроможні заплатити тільки багаті , а не інваліди с пенсією 4000 грн на місяць. І тепер нові МСЕКи знімають групи з більлості простих людей , і якщо ти чоловік до 60 років і не маєш в кармані 15К баксів - то веклком "Покровськ"
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05.08.2025 09:55 Ответить
Ну в мене знайомий недавно продовжував інвалідність, то ніхто нічого не вимагав. Але там інвалідність із дитинства. Ліг у лікарню, обстежився і все...
Обілечувати будуть якраз тих, хто купив інвалідність, бо в них бабок вистачає!
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05.08.2025 10:16 Ответить
Інваліди по постанові КМУ не повинні проходити ВЛК ,хто чинний або хто його не пройшов і виключений з військового обліку
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05.08.2025 11:22 Ответить
Причому тут ВЛК?? Мова про МСЕК і продовження інвалідності...

Хоча знайомий ще до постанови проходит ВЛК, де його чогось записали обмежено придатним Тобто, інвалідність визнали, призивати, звісно, не будуть, але чогось записали обмежену придатність!
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05.08.2025 11:45 Ответить
А всі задіяни особи приїхали звідкіля--з США,Європи. Чи як ? Да бидла такого пів--України. Пожрать,посміятьс,попить--це їхній девіз. Навіть бомби і ракети не можуть вибити дебілізм цих людей.
показать весь комментарий
05.08.2025 10:05 Ответить
 
 