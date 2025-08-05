$15 тыс. за продление группы инвалидности: разоблачен организатор схемы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении мужчине, который помогал за деньги продлить срок группы инвалидности, а впоследствии на этом основании решить вопрос с выездом мужчины за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок которой истекает в августе 2025 года, мужчина обещал помочь с ее продлением. Для этого необходимо заключить декларацию с определенным врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны. Цена вопроса - 15 тыс. долларов США.







Отмечается, что подозреваемый старался быть очень осторожным - работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые. После получения денег его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо, соединенное с ее вымогательством, а также по ч. 3 ст. 332 УК Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

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По ходатайству прокуроров мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 908 тыс. гривен.

За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.