Замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності: на Хмельниччині затримано правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж
Затримано та повідомлено про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, правоохоронець розслідував провадження, у якому підприємець був потерпілим. У процесі спілкування між чоловіками виникли товариські взаємини, то ж посадовець вирішив позичити у нього 6 тис. доларів. Проте, коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда із доплатою. Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині вартує близько 14 тис. доларів.
4 серпня 2025 року правоохоронця було затримано "на гарячому" під час передачі частини оплати у сумі 4 тис. доларів.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування триває.
Нині слідчі також перевірятимуть реальність виконання обіцянки, яку давав правоохоронець та можливість вчинення подібних дій на користь інших осіб. В ході досудового розслідування правова кваліфікація правопорушення може бути змінена.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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