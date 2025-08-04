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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності: на Хмельниччині затримано правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронець розслідував провадження, у якому підприємець був потерпілим. У процесі спілкування між чоловіками виникли товариські взаємини, то ж посадовець вирішив позичити у нього 6 тис. доларів. Проте, коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда із доплатою. Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині вартує близько 14 тис. доларів.

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Правоохоронець замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності

4 серпня 2025 року правоохоронця було затримано "на гарячому" під час передачі частини оплати у сумі 4 тис. доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Досудове розслідування триває.

Правоохоронець замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності

Нині слідчі також перевірятимуть реальність виконання обіцянки, яку давав правоохоронець та можливість вчинення подібних дій на користь інших осіб. В ході досудового розслідування правова кваліфікація правопорушення може бути змінена.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Правоохоронець замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності

Автор: 

ДБР (3667) інвалідність (287) ухилянти (1086) Хмельницька область (1005)


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Черговий бізнесмєнт, якого у свій час батьки відправили після школи до міліцейськог інституту, із сподіванням, що витрачені кошти колись повернуться!
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04.08.2025 18:32 Відповісти
Ухилянти оборзіли, - дають поліцейським хабар фальшивими доларами. На фото кілька банкнот мають однакові серії і номера. Фальсифікаторам ганьба!😁
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04.08.2025 19:03 Відповісти
 
 