Замість повернення боргу обіцяв оформити групу інвалідності: на Хмельниччині затримано правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронець розслідував провадження, у якому підприємець був потерпілим. У процесі спілкування між чоловіками виникли товариські взаємини, то ж посадовець вирішив позичити у нього 6 тис. доларів. Проте, коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда із доплатою. Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині вартує близько 14 тис. доларів.

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4 серпня 2025 року правоохоронця було затримано "на гарячому" під час передачі частини оплати у сумі 4 тис. доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Досудове розслідування триває.

Нині слідчі також перевірятимуть реальність виконання обіцянки, яку давав правоохоронець та можливість вчинення подібних дій на користь інших осіб. В ході досудового розслідування правова кваліфікація правопорушення може бути змінена.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.