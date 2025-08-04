Судитимуть військовослужбовців ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох військовслужбовців Дубенського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, які протиправно утримували та побили чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальні акти скеровано до суду.

Що відомо про резонансний випадок силової мобілізації?

У лютому 2025 року у селі Іваннє на Рівненщині троє військових ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому авто. Після відмови чоловіка зупинитися, його збили. Чоловік вистрілив угору із сигнального пістолета, який мав при собі, що розлютило військових ТЦК. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до автомобіля.

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Двоє військових ТЦК вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тіла та голови. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Побої припинилися лише після того, як військовозобов’язаний "пішов на діалог". Згодом він пройшов ВЛК і був мобілізований до війська.

"У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру вищевказаним особам. В ході розслідування вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад", - додали у ДБР.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови), а двоє з них також за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України (катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру