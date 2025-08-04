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Новини Конфлікт із ТЦК
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Судитимуть військовослужбовців ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, - ДБР

силова мобілізація на Рівненщині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох військовслужбовців Дубенського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, які протиправно утримували та побили чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальні акти скеровано до суду.

Що відомо про резонансний випадок силової мобілізації?

У лютому 2025 року у селі Іваннє на Рівненщині троє військових ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому авто. Після відмови чоловіка зупинитися, його збили. Чоловік вистрілив угору із сигнального пістолета, який мав при собі, що розлютило військових ТЦК. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до автомобіля.

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Двоє військових ТЦК вирішили "покарати" його й завдали численних ударів у різні частини тіла та голови. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Побої припинилися лише після того, як військовозобов’язаний "пішов на діалог". Згодом він пройшов ВЛК і був мобілізований до війська.

"У червні 2025 року ДБР повідомило про підозру вищевказаним особам. В ході розслідування вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад", - додали у ДБР.

Фігуранти обвинувачуються за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови), а двоє з них також за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України (катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру

Автор: 

мобілізація (3182) ДБР (3667) ТЦК та СП (757) Рівненська область (1210) Дубенський район (4) Іваннє (1)


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Судитимут за що? Вони виконали свій обов'язок- відправили сцикуна виконувати виконувати конституцію.
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04.08.2025 15:53 Відповісти
За перевищення службових повноважень.
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04.08.2025 15:57 Відповісти
Це був самозахист. Драку розпочав сцикун.
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04.08.2025 15:58 Відповісти
Ото ти притрушений...
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04.08.2025 16:01 Відповісти
Ти мерзото, вже тут,як тут!??
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04.08.2025 16:04 Відповісти
Ну а в тебе чого палає, клоун?
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04.08.2025 16:06 Відповісти
Після відмови чоловіка зупинитися, його збили. Навчиться читати. Джерело: https://censor.net/ua/n3566914.
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04.08.2025 16:02 Відповісти
та, яке збили?
то, він вєліком хотів бусика підрізати. а коли не вдалося, то кинувся пробивати колеса.
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04.08.2025 16:04 Відповісти
ссикун у війську вже пів року на відміну від тебе обісраного диванного воєна.
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04.08.2025 16:06 Відповісти
вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад", Джерело: https://censor.net/ua/n3566914

Ага зараз. 10 років в тюрьму з конфіскацією,а не в "різні бойові бригади" .
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04.08.2025 15:56 Відповісти
Чергові непридатні інваліди з тецека вирішили що можна просто побити цивільного і відправити його на фронт замість себе.
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04.08.2025 15:58 Відповісти
Що за ху....я? Відмовився зупинятися,стріляв з пістолета,чинив спротив і все це під час військового стану в області,що межує з територією ворога безпосередньо.Куди це все вилізе? Так це ж вже було і закінчилося-,,путін,ввєді!,,
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04.08.2025 16:02 Відповісти
 
 