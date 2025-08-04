Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину в Ривненской области, - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех военнослужащих Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, которые противоправно удерживали и избили мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд.

Что известно о резонансном случае силовой мобилизации?

В феврале 2025 года в селе Иванне Ривненской области трое военных ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном авто. После отказа мужчины остановиться, его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило военных ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в автомобиль.

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Двое военных ТЦК решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части тела и головы. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

Побои прекратились только после того, как военнообязанный "пошел на диалог". Впоследствии он прошел ВВК и был мобилизован в армию.

"В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении вышеуказанным лицам. В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса сообщили о намерении перевестись в различные боевые бригады", - добавили в ГБР.

Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора), а двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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