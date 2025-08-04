Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину в Ривненской области, - ГБР
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех военнослужащих Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, которые противоправно удерживали и избили мужчину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд.
Что известно о резонансном случае силовой мобилизации?
В феврале 2025 года в селе Иванне Ривненской области трое военных ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном авто. После отказа мужчины остановиться, его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило военных ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в автомобиль.
Двое военных ТЦК решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части тела и головы. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.
Побои прекратились только после того, как военнообязанный "пошел на диалог". Впоследствии он прошел ВВК и был мобилизован в армию.
"В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении вышеуказанным лицам. В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса сообщили о намерении перевестись в различные боевые бригады", - добавили в ГБР.
Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора), а двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на Ровенщине, им сообщили о подозрении
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то, він вєліком хотів бусика підрізати. а коли не вдалося, то кинувся пробивати колеса.
Ага зараз. 10 років в тюрьму з конфіскацією,а не в "різні бойові бригади" .
але ж ухилянт виявився дуже наполегливий. затаскав отих трьох нещасних у їхній же бусік та почав вчиняти дії, про які краще не писати.