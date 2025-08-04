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Новости Конфликт с ТЦК
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Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину в Ривненской области, - ГБР

силовая мобилизация в Ровенской области

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении трех военнослужащих Дубенского районного территориального центра комплектования и соцподдержки, которые противоправно удерживали и избили мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительные акты направлены в суд.

Что известно о резонансном случае силовой мобилизации?

В феврале 2025 года в селе Иванне Ривненской области трое военных ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном авто. После отказа мужчины остановиться, его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило военных ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в автомобиль.

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Двое военных ТЦК решили "наказать" его и нанесли многочисленные удары в разные части тела и головы. В результате этого мужчина получил легкие телесные повреждения.

Побои прекратились только после того, как военнообязанный "пошел на диалог". Впоследствии он прошел ВВК и был мобилизован в армию.

"В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении вышеуказанным лицам. В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса сообщили о намерении перевестись в различные боевые бригады", - добавили в ГБР.

Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора), а двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на Ровенщине, им сообщили о подозрении

Автор: 

мобилизация (2868) ГБР (3147) ТЦК (706) Ровенская область (1267) Дубенский район (5) Иванное (1)


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Топ комментарии
+8
Чергові непридатні інваліди з тецека вирішили що можна просто побити цивільного і відправити його на фронт замість себе.
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04.08.2025 15:58 Ответить
+6
та, не те шо відмовися зупинитися. тцкуни, були дуже налякані та у будь який спосіб хотіли втекти від ухилянта!
але ж ухилянт виявився дуже наполегливий. затаскав отих трьох нещасних у їхній же бусік та почав вчиняти дії, про які краще не писати.
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04.08.2025 16:07 Ответить
+5
вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад", Джерело: https://censor.net/ua/n3566914

Ага зараз. 10 років в тюрьму з конфіскацією,а не в "різні бойові бригади" .
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04.08.2025 15:56 Ответить
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За перевищення службових повноважень.
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04.08.2025 15:57 Ответить
Щось нагадало.

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04.08.2025 16:33 Ответить
Не потрібно лаятися з собакою через паркан. Вона тебе опустить до свого рівня і переможе за рахунок досвіду.
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04.08.2025 16:18 Ответить
Після відмови чоловіка зупинитися, його збили. Навчиться читати. Джерело: https://censor.net/ua/n3566914.
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04.08.2025 16:02 Ответить
та, яке збили?
то, він вєліком хотів бусика підрізати. а коли не вдалося, то кинувся пробивати колеса.
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04.08.2025 16:04 Ответить
ссикун у війську вже пів року на відміну від тебе обісраного диванного воєна.
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04.08.2025 16:06 Ответить
В ДТП попадав часто, менти били і що?
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04.08.2025 16:16 Ответить
вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад", Джерело: https://censor.net/ua/n3566914

Ага зараз. 10 років в тюрьму з конфіскацією,а не в "різні бойові бригади" .
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04.08.2025 15:56 Ответить
Чергові непридатні інваліди з тецека вирішили що можна просто побити цивільного і відправити його на фронт замість себе.
показать весь комментарий
04.08.2025 15:58 Ответить
та, не те шо відмовися зупинитися. тцкуни, були дуже налякані та у будь який спосіб хотіли втекти від ухилянта!
але ж ухилянт виявився дуже наполегливий. затаскав отих трьох нещасних у їхній же бусік та почав вчиняти дії, про які краще не писати.
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04.08.2025 16:07 Ответить
Ну тут ще тільки такий дебіл,як ти і не вправлявся у своїх фантазіях!
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04.08.2025 16:10 Ответить
Шмарофон скоро буде писати не побили а "соціально підтримали" під егідою центра комплектації.... Накомплектували йому в лице чи по ребрам
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04.08.2025 16:12 Ответить
не заздрю я тцкашникам, адже після завершення війни практично кожен може залетіти по статтям поданим у новині, саме тому і "оповіщають" у балаклавах, а все тому що сонцесяйний самоусунувся від мобілізації, адже він хароший, то бояре-тцка плахіє.
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04.08.2025 16:16 Ответить
Самокритично...🤣🤣🤣
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04.08.2025 16:32 Ответить
Не вірю... ЗЕскотва намагається переконати громадськість що тіпу в України закони діють
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04.08.2025 16:32 Ответить
 
 