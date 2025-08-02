Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: в военкомате призывали к взаимоуважению и соблюдению правовых норм. ФОТО
В Винницком ТЦК заявили, что работники центра действовали "исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства на фейсбук-странице.
Отмечается, что 1 августа на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мер. Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.
"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок", - говорится в сообщении ТЦК.
Там добавили, что работники действуют "исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и призывают граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм".
Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП.
Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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Загубимо країну із нутрі. За що гинуть Воїни? За ухилянтів?
І ВІН КАЖЕ, ЩО ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ 2014-2015 ТАКОЇ ХЕРНІ НЕ БУЛО!
Дивіться, моя позиція проста - я не проти примусової мобілізації, але коли пакуватимуть молодих та здорових. Тобто якщо, умовно, ТЦК у спортзали піде чи по клубах і генделях - це ОК. Але коли в людини букет вікових хвороб, а для ВЛК вона придатна, то це не ОК. Мобілізація хворих= дії, спрямовані підрив обороноздатності, бо за штатом вони є, а по факту воювати НЕ МОЖУТЬ!
І оголосіть що місто Вінниця вільне від ППО.
Нехай труселями ************.
Он Жителі Донецька і Луганська вже задоволені..
Кацапи не ******** Донецьк.
Лише донецькі діти записуютть жалісливі відео з проханням просто про воду для вмивпння.
Охіренна перспектива у міста Вінниця.
Під час громадянської війни в США в Півдні прийняли закон - що власник 20 і більше рабів звільнявся від мобілізації...
Так от принципово з тих пір правила "мобілізації " не змінилися . .. Замість рабів - лише гроші , наближеність до керівних "недоеліт " і так далі ...
Якби не було хитрожопих ждунів - ухилянтів, ніхто б їх не шукав і не виловлював, і тоді дійсно можна було б відправити немало працівників ТЦК на фронт. Але ж у нас навпаки, такі борзі що ще й "права" качають
-понизити вік призову.
-ввести великі виплати за підписання контракту.
- поширити бонуси контракту 18-24 на ВСІХ добровольців.
- платити хоча б від 45 тис. грн (як це було в 2022, поки доплати не зняли). Бо ментам недавно зарплату підняли чомусь до мінімум 30 тис., а в ЗСУ досі від 21 чи 22...
- дати гарантії, що доброволець попаде на обрану посаду в обраний підрозділ і не буде нікуди переведений без його згоди.
І ситуація суттєво покращиться! Звісно, є такі, хто не хоче йти навіть з усіма бонусами, але загалом це дасть приплив людей до ЗСУ!
Хто подумає за сраки громадян, якщо вони самі за них не подумають? Держава? Вона використає, викине і покаже дулю. Уже зараз є купа справ в судах за невиплату державою гробових.
Ось навіть на цензорі військові розповідають, як держава подумала за їх сраки https://censor.net/ua/resonance/3560896/dobrovoltsi-dobyvayutsya-dokumentiv-pro-poranennya-na-******
В даний час на руку мобілізації у кацапську армію грає саме українська держава, котра не дає громадянам виїхати у безпечні країни. Так само як у 22му розказували, що все херня, залишайтесь дома, готуйтесь до шашликів, а вранці люди прокинулись вже на ТОТ і в даний час багато з них вже дійсно воює проти нас.