Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: в военкомате призывали к взаимоуважению и соблюдению правовых норм. ФОТО

В Винницком ТЦК заявили, что работники центра действовали "исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства на фейсбук-странице.

Отмечается, что 1 августа на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мер. Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.

"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок", - говорится в сообщении ТЦК.

Там добавили, что работники действуют "исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и призывают граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм".

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Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП.

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.