Мужчина погиб при попытке скрыться от военных ТЦК и полицейских в Николаеве: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО
Работники ГБР расследуют обстоятельства смерти мужчины в Николаеве, который убегал от наряда правоохранителей и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что 30 июля около 10:00 сводный наряд из числа участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП г. Николаева остановили для проверки учетных данных. Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города.
Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти, отметили в ГБР.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, проводятся допросы сотрудника полиции, сотрудников РТЦК и СП, устанавливаются очевидцы происшествия.
Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.
Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), добавили в ГБР.
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