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Новости Фото Конфликт с ТЦК смерть в ТЦК
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Мужчина погиб при попытке скрыться от военных ТЦК и полицейских в Николаеве: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО

Работники ГБР расследуют обстоятельства смерти мужчины в Николаеве, который убегал от наряда правоохранителей и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что 30 июля около 10:00 сводный наряд из числа участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП г. Николаева остановили для проверки учетных данных. Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города.

Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти, отметили в ГБР.

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В Николаеве мужчина прыгнул с моста во время побега от ТЦК

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, проводятся допросы сотрудника полиции, сотрудников РТЦК и СП, устанавливаются очевидцы происшествия.

Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), добавили в ГБР.

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Автор: 

Николаев (2178) Николаевская область (2185) смерть (9277) ГБР (3141) ТЦК (693) Николаевский район (96)


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Топ комментарии
+9
Більш безглуздої смерті годі навіть уявити.
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30.07.2025 15:18 Ответить
+8
А чого вони за ним бігли? Він щось порушив? Це все таки доведення людини до смерті. За це мабуть і стаття є
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30.07.2025 15:17 Ответить
+8
Шана і повага юній валькірії, але до чого тут це?
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30.07.2025 15:20 Ответить
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У боях за Україну загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3565891
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30.07.2025 15:19 Ответить
Шана і повага юній валькірії, але до чого тут це?
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30.07.2025 15:20 Ответить
Не треба прикриватися чужими здобутками
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30.07.2025 15:23 Ответить
А чого він тікав? якщо нічого не порушив... мабуть є грішок..
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30.07.2025 15:19 Ответить
Не обов'язково бути порушником військового обліку, що би тебе загребли в солдати. Достатньо просто не мати підстав на відстрочку.
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30.07.2025 15:27 Ответить
Так, якщо нема підстав для відсрочки - по закону тобі можуть вручити повістку.
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30.07.2025 15:36 Ответить
Чого тікав?
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30.07.2025 15:19 Ответить
Та й не кажiть, дурбицал на фронтi втiкав би , то може ще й якого кацапа забрав за собою.
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30.07.2025 15:34 Ответить
Видати повістку... Як раз бігти щоб видати повістку - мають право. Це затримувати не мають права. Так що тут нічого не прдьявиш - загинувший сам дебіл.
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30.07.2025 15:35 Ответить
А може це агент ФСБ з кацапським громадянством, не факт що це ухилянт
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30.07.2025 15:36 Ответить
Більш безглуздої смерті годі навіть уявити.
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30.07.2025 15:18 Ответить
он проста хатєл жить
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30.07.2025 15:21 Ответить
Асфальт вирішив по-іншому.
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30.07.2025 15:31 Ответить
Смерть дійсно безугла. А якщо вдруг виявиться, що вони за ним і не бігли, то це вопше безуглість в квадраті, а то і в кубі
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30.07.2025 15:23 Ответить
Самогубство.
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30.07.2025 15:18 Ответить
Та ні, безглузде самогубство.
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30.07.2025 15:32 Ответить
плейшнер
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30.07.2025 15:27 Ответить
Касапе, що ти тут шукаєш?
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30.07.2025 15:29 Ответить
А свинособаки хіба люди? Здохни, вилупок! Знайди міст і плигни з нього!
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30.07.2025 15:32 Ответить
Сдєсь водкі нєт,ґуляй вася 😀
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30.07.2025 15:33 Ответить
сдєсь есть група підтанцьовки від клименка
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30.07.2025 15:36 Ответить
Мож уклонист пыхнул и его понесло.
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30.07.2025 15:37 Ответить
Патруль запитав чоловіка:"Ваші документи, шановний пане.", а він зненацька дав драпака і майнув через паркан, який виявився обмежувачем мостового переходу. Яке доведення до самогубства??? Свідомий суїцид з необережності і боягузтва.
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30.07.2025 15:37 Ответить
Не тренований. Коли мене затягували в бус я бігти не міг. Дуже сильно травмував ногу.. Може це і на краще. Ніколи не знаєш чим все може закінчитись. В усьому можна знайти позитив. Але людину жалко. Мої співчуття близьким.
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30.07.2025 15:29 Ответить
Ухилянт не знав місцевості. Тікаючи від патруля і вважаючи бетонні поручні мосту звичайним парканом, вирішив його перестрибнути.... Помилку усвідомив за два метри до асфальту. Така доля кожного ухилянта : із запізненням усвідомлювати помилковість свого кроку відмови від захисту України.
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30.07.2025 15:30 Ответить
цинізм це добре. коли твою могилку обісцють кацапи, ти проти не будеш. утрешся і далі лежати в спокої
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30.07.2025 15:38 Ответить
Цікаво в зеліних опричників є відео що він сам стрибнув?
Чи то вони його стрибнули? Дуже зручно
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30.07.2025 15:31 Ответить
Якому з цих методів піддавали вас???
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30.07.2025 15:38 Ответить
На яких дебилів це разраховано? С чого це скидати с моста, коли як раз треба мобілізувати? Що це дасть. якщо скинути? План менше буде?
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30.07.2025 15:39 Ответить
Кацапа , здесь селеТки нет. Гайда трындеть на Волгу, там тоже вода сольоная.
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30.07.2025 15:41 Ответить
Людину не повернути -прикро, але ситуація така сама як бі патрулька за байкером гналась, а він начебто втік, але тікаючи розбився..кто винний? чи після написання усіх рапортів, та пояснень стануть патрульні наздогоняти байкера? Ні..аось ці - знову будуть, бо в них є мотивація -відловити когось щоб самим не їти до війська..ось така історія.
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30.07.2025 15:39 Ответить
А міг би з честю загинути на полігоні від Іскандера чи запалення легенів.
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30.07.2025 15:40 Ответить
 
 