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Новини Фото Конфлікт із ТЦК смерть в ТЦК
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Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліцянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО

Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста.

Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті, зазначили в ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік помер під час затримання поліціянтами на Вінниччині: ДБР розслідує обставини

У Миколаєві чоловік стрибнув з моста під час втечі від ТЦК

На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), додали в ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці ТЦК силою заштовхують в бус чоловіка у Харкові: місцеві намагаються цьому завадити. ВIДЕО

Автор: 

Миколаїв (1835) Миколаївська область (2338) смерть (6805) ДБР (3661) ТЦК та СП (743) Миколаївський район (102)


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Топ коментарі
+17
Більш безглуздої смерті годі навіть уявити.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
+16
Шана і повага юній валькірії, але до чого тут це?
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30.07.2025 15:20 Відповісти
+11
Не обов'язково бути порушником військового обліку, що би тебе загребли в солдати. Достатньо просто не мати підстав на відстрочку.
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30.07.2025 15:27 Відповісти
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У боях за Україну загинула 20-річна військовослужбовиця Ангеліна Мартинюк. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3565891
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30.07.2025 15:19 Відповісти
Шана і повага юній валькірії, але до чого тут це?
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30.07.2025 15:20 Відповісти
А чого він тікав? якщо нічого не порушив... мабуть є грішок..
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30.07.2025 15:19 Відповісти
Не обов'язково бути порушником військового обліку, що би тебе загребли в солдати. Достатньо просто не мати підстав на відстрочку.
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30.07.2025 15:27 Відповісти
Так, якщо нема підстав для відсрочки - по закону тобі можуть вручити повістку.
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30.07.2025 15:36 Відповісти
Чого тікав?
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30.07.2025 15:19 Відповісти
Та й не кажiть, дурбицал на фронтi втiкав би , то може ще й якого кацапа забрав за собою.
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30.07.2025 15:34 Відповісти
Видати повістку... Як раз бігти щоб видати повістку - мають право. Це затримувати не мають права. Так що тут нічого не прдьявиш - загинувший сам дебіл.
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30.07.2025 15:35 Відповісти
А може це агент ФСБ з кацапським громадянством, не факт що це ухилянт
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30.07.2025 15:36 Відповісти
Більш безглуздої смерті годі навіть уявити.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
он проста хатєл жить
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30.07.2025 15:21 Відповісти
Асфальт вирішив по-іншому.
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30.07.2025 15:31 Відповісти
і що! живий?
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30.07.2025 16:43 Відповісти
Смерть дійсно безугла. А якщо вдруг виявиться, що вони за ним і не бігли, то це вопше безуглість в квадраті, а то і в кубі
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30.07.2025 15:23 Відповісти
а міг би в 2019-у в бюлетні галочку поставити напроти призвіща "бариги" і жив би зараз
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30.07.2025 15:54 Відповісти
Самогубство.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
Та ні, безглузде самогубство.
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30.07.2025 15:32 Відповісти
плейшнер
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30.07.2025 15:27 Відповісти
Касапе, що ти тут шукаєш?
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30.07.2025 15:29 Відповісти
А свинособаки хіба люди? Здохни, вилупок! Знайди міст і плигни з нього!
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30.07.2025 15:32 Відповісти
Сдєсь водкі нєт,ґуляй вася 😀
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30.07.2025 15:33 Відповісти
Мож уклонист пыхнул и его понесло.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
Патруль запитав чоловіка:"Ваші документи, шановний пане.", а він зненацька дав драпака і майнув через паркан, який виявився обмежувачем мостового переходу. Яке доведення до самогубства??? Свідомий суїцид з необережності і боягузтва.
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30.07.2025 15:37 Відповісти
Паркурщик-початківець заявив - дивіться як я вмію! А вам слабо?
Та ну тебе на... подумали тцкашники...
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30.07.2025 15:46 Відповісти
Не тренований. Коли мене затягували в бус я бігти не міг. Дуже сильно травмував ногу.. Може це і на краще. Ніколи не знаєш чим все може закінчитись. В усьому можна знайти позитив. Але людину жалко. Мої співчуття близьким.
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30.07.2025 15:29 Відповісти
Ухилянт не знав місцевості. Тікаючи від патруля і вважаючи бетонні поручні мосту звичайним парканом, вирішив його перестрибнути.... Помилку усвідомив за два метри до асфальту. Така доля кожного ухилянта : із запізненням усвідомлювати помилковість свого кроку відмови від захисту України.
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30.07.2025 15:30 Відповісти
Просто нагадаю, що писати дурні коменти тут - не означає захищати Україну.

Дойшло? Зробиш висновки?
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30.07.2025 16:08 Відповісти
Якому з цих методів піддавали вас???
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30.07.2025 15:38 Відповісти
На яких дебилів це разраховано? С чого це скидати с моста, коли як раз треба мобілізувати? Що це дасть. якщо скинути? План менше буде?
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30.07.2025 15:39 Відповісти
А чел после плана на трындеж и пошел.
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30.07.2025 15:45 Відповісти
Кацапа , здесь селеТки нет. Гайда трындеть на Волгу, там тоже вода сольоная.
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30.07.2025 15:41 Відповісти
Людину не повернути -прикро, але ситуація така сама як бі патрулька за байкером гналась, а він начебто втік, але тікаючи розбився..кто винний? чи після написання усіх рапортів, та пояснень стануть патрульні наздогоняти байкера? Ні..аось ці - знову будуть, бо в них є мотивація -відловити когось щоб самим не їти до війська..ось така історія.
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30.07.2025 15:39 Відповісти
Я щос не поняв про байкера? Навішо тікав? Може навпаки, тепер інші мотоциклісти подумають, чи треба тікати?
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30.07.2025 15:42 Відповісти
чому байкер намагається бігти від патрульки? може щось порушив?..як правило вони на спортбайках дотримаються швідкістного режиму, так? абож як у класиків - усі побігли , і я побіг)
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30.07.2025 15:53 Відповісти
Ще один ухылянт. Ехидничать - плохо кончить.
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30.07.2025 15:42 Відповісти
Після того, як рідного брата мобілізували, я дещо змінив ставлення до наших потужних хенералів. І як вони потужно серуть на все, особливо на життя бійців. І да, він одразу схопив запалення легенів.
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30.07.2025 15:55 Відповісти
Знав одного, прийшла повістка в військомат уточнити данні. Пішов на цвинтар і повісився.
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30.07.2025 15:45 Відповісти
В нарабсее?
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30.07.2025 15:47 Відповісти
Сьогодні все місто і виїзди в Миколаєві було перекрито от і результат
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30.07.2025 15:47 Відповісти
Висота незначна для того щоб розбитися -хіба що потенційний призовник ниряв рибкою....

Історію згадав ,знайомий розповідав як один його колєга - тікав через паркан . В останній момент працвник сервісної служби підтримки схопив його за стопу . Цього було мало ,щоб зупинити його - але достатньо - щоб колєга впав з іншої сторони серйозно пошкодивши зв'язки чи щось подібне .
Правду ,щоб там сталося насправді - навряд чи дізнаємся .
Але прогрес очевидний - від черг добровольців у воєнкомати України 2022 ,до дивних смертей "ухилянтів " в Зекраїні 2025
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30.07.2025 15:59 Відповісти
Ви ж наче в школі вчили анатомію - можна головою об двері вдаритися і померти

Мабуть чоловік побіг займати чергу в воєнкомат, щоб встигнути пройти медкомісію. Але черга утворилася тому, що місцеві пенсіонери зайняли чергу першими, щоб встигнути підписати контракт за програмою 60+
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30.07.2025 16:12 Відповісти
Там десь п'ять метрів. Більш ніж достатньо.
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30.07.2025 16:15 Відповісти
В 2019 переважна більшисть людей виключно добровільно проголосувала за власну смерть.
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30.07.2025 16:16 Відповісти
А мог бы в армии служить и был бы живым и здоровым.
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30.07.2025 16:11 Відповісти
Не "Чоловік загинув,,," а "Загинула людина..." чоловіком його навряд можна назвати...
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30.07.2025 16:19 Відповісти
Миколаївські тцкуни ще ті виродки, може йому помогли.
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30.07.2025 16:25 Відповісти
Вся інформація подана як встановлений факт, але інформація про свідків або відео з натільних камер правоохоронців відсутня
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30.07.2025 16:27 Відповісти
Так подивіться на радість стосовно смерті людини в коментарях - тут і ворога не треба. Вірно все написано - ми нічого не знаємо, але вже розслідування проведено, всі обставини з'ясовані, свідки опитані, ведео з боді-камер проаналізовано та долучено до діла. Суд виниі вирок - як у кінострічці "Суддя Дред". Нажаль, іде від'ємна селекція - багато гарних людей загинули на війні або виїхали. От маємо те, що маємо - люди радіють смерті людини
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30.07.2025 16:39 Відповісти
Золоті слова. Деградація суспільства відбувається шаленими темпами. І найогидніше що це виправдовується патріотизмом.
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30.07.2025 16:55 Відповісти
Чьоткий пацанчик народився не для війни, а трахать тьолок і качати біцуху в спортзалі. А його, наче лоха якогось, в бусик і на війну, Батьківщину захищати. Але збунтувалася душа пацана, обурилася кров вовка, і стиснув він зуби, завив болісно, по-вовчому, крутонув сальтуху з моста і з усього маху розплескав мізки по асфальту. Хрін вам, а не воювати!
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30.07.2025 16:28 Відповісти
Поцифіст?
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30.07.2025 16:42 Відповісти
 
 