Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліцянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО

Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста.

Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті, зазначили в ДБР.

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На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), додали в ДБР.

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