Чоловік загинув під час втечі від військових ТЦК та поліцянтів у Миколаєві: ДБР розслідує обставини. ФОТО
Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд з-поміж дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста.
Однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті, зазначили в ДБР.
На даний час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.
Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), додали в ДБР.
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Та ну тебе на... подумали тцкашники...
Дойшло? Зробиш висновки?
Історію згадав ,знайомий розповідав як один його колєга - тікав через паркан . В останній момент працвник сервісної служби підтримки схопив його за стопу . Цього було мало ,щоб зупинити його - але достатньо - щоб колєга впав з іншої сторони серйозно пошкодивши зв'язки чи щось подібне .
Правду ,щоб там сталося насправді - навряд чи дізнаємся .
Але прогрес очевидний - від черг добровольців у воєнкомати України 2022 ,до дивних смертей "ухилянтів " в Зекраїні 2025
Мабуть чоловік побіг займати чергу в воєнкомат, щоб встигнути пройти медкомісію. Але черга утворилася тому, що місцеві пенсіонери зайняли чергу першими, щоб встигнути підписати контракт за програмою 60+