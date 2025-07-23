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Новини Порушення прав людни в Україні Сутичка з поліцією
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Чоловік помер під час затримання поліціянтами на Вінниччині: ДБР розслідує обставини

На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування щодо загибелі чоловіка, якого намагалися затримати правоохоронці у селищі Погребище Перше у Вінницькій області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР та в ГУНП у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 22 липня 2025 року близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді без номерних знаків та шолома.

Вказано, що під час спілкування водій відмовився представитися та намагався втекти. Правоохоронці ухвалили рішення затримати його, проте після того, як на чоловіка одягнули кайданки, він втратив свідомість.

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За даними слідства, службовці намагалися надати йому першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте чоловік помер ще до її приїзду. Попередньо, причиною смерті могли стати проблеми із серцем, проте ДБР очікує офіційних висновків експертиз.

Тривають першочергові слідчі дії. Наразі вже допитано кількох свідків серед місцевих жителів, вилучено відео з нагрудних боді-камер правоохоронців. Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення, додали в ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спецзасобів, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Автор: 

Вінницька область (1046) Нацполіція (15374) смерть (6802) ДБР (3649) Вінницький район (33) Погребище Перше (1)


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Топ коментарі
+17
Їхав на мопеді без шолому, не показав документи про бронь...то за це треба вбити.
Мєнти не люди.
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23.07.2025 16:22 Відповісти
+11
непогано було б оприлюднити відео з бодікамер.
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23.07.2025 16:24 Відповісти
+5
Тим більше, тоді за що вони його вбили , за їзду на мопеді без каски?
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23.07.2025 16:29 Відповісти
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Їхав на мопеді без шолому, не показав документи про бронь...то за це треба вбити.
Мєнти не люди.
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23.07.2025 16:22 Відповісти
Він уже був після фронту.
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23.07.2025 16:25 Відповісти
Тим більше, тоді за що вони його вбили , за їзду на мопеді без каски?
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23.07.2025 16:29 Відповісти
кретини !

.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
Заспокойтесь. В тому глухому Погребіщі ТЦК напевно нема.
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23.07.2025 16:29 Відповісти
1. ТЦК їздить з мєнтами або без них по всіх населених пунктах України.
2. Зараз мєнти самі ловлять людей та доставляють їх в ТЦК.
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23.07.2025 16:32 Відповісти
придет время- все тцкуны и менты сцать кипятком будут, твари
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23.07.2025 16:47 Відповісти
Поліціанти кретини !

навіть якщо воно не били й не катували чолов'яга, в певному "ніжному" віці стес може викликати інфаркт або інсульт.
без поліцаїв він доїхав би до хати, випів свою соточку і ліг би спатки як дитинка.

посадіть тих ідіотів-поліціантів !

.
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23.07.2025 17:59 Відповісти
непогано було б оприлюднити відео з бодікамер.
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23.07.2025 16:24 Відповісти
Вони завжди виключені, коли людей б'ють і заламують, але, коли їх штофхають зразу у всіх камери включаються
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23.07.2025 16:32 Відповісти
А де докази що його били. ? Ніколи не зрозумію таких до---***** попросили показати документи--покажи ІДЕ ВІЙНА!!!!
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23.07.2025 17:27 Відповісти
Це село, а не місто. Ніхто по селу з документами не ходить.
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23.07.2025 17:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5

635 чоловік населення. Там, напевне, навіть зараз ключі від хат під коврик кладуть, якщо зачиняють.
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23.07.2025 17:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5 прошу вибачення
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23.07.2025 18:01 Відповісти
 
 