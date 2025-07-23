Чоловік помер під час затримання поліціянтами на Вінниччині: ДБР розслідує обставини

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування щодо загибелі чоловіка, якого намагалися затримати правоохоронці у селищі Погребище Перше у Вінницькій області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР та в ГУНП у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 22 липня 2025 року близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді без номерних знаків та шолома.

Вказано, що під час спілкування водій відмовився представитися та намагався втекти. Правоохоронці ухвалили рішення затримати його, проте після того, як на чоловіка одягнули кайданки, він втратив свідомість.

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За даними слідства, службовці намагалися надати йому першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте чоловік помер ще до її приїзду. Попередньо, причиною смерті могли стати проблеми із серцем, проте ДБР очікує офіційних висновків експертиз.

Тривають першочергові слідчі дії. Наразі вже допитано кількох свідків серед місцевих жителів, вилучено відео з нагрудних боді-камер правоохоронців. Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення, додали в ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спецзасобів, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.