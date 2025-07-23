Мужчина умер во время задержания полицейскими в Винницкой области: ГБР расследует обстоятельства
Работники ГБР начали досудебное расследование в отношении гибели мужчины, которого пытались задержать правоохранители в поселке Погребище Первое в Винницкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР и в ГУНП в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 22 июля 2025 года около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема.
Указано, что во время общения водитель отказался представиться и пытался убежать. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.
По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Сейчас уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения, добавили в ГБР.
Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мєнти не люди.
.
2. Зараз мєнти самі ловлять людей та доставляють їх в ТЦК.
навіть якщо воно не били й не катували чолов'яга, в певному "ніжному" віці стес може викликати інфаркт або інсульт.
без поліцаїв він доїхав би до хати, випів свою соточку і ліг би спатки як дитинка.
посадіть тих ідіотів-поліціантів !
.
635 чоловік населення. Там, напевне, навіть зараз ключі від хат під коврик кладуть, якщо зачиняють.