Мужчина умер во время задержания полицейскими в Винницкой области: ГБР расследует обстоятельства

Работники ГБР начали досудебное расследование в отношении гибели мужчины, которого пытались задержать правоохранители в поселке Погребище Первое в Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР и в ГУНП в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 22 июля 2025 года около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема.

Указано, что во время общения водитель отказался представиться и пытался убежать. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.

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По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Сейчас уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения, добавили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.