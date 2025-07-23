РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11406 посетителей онлайн
Новости Нарушение прав человека в Украине Схватка с полицией
2 804 17

Мужчина умер во время задержания полицейскими в Винницкой области: ГБР расследует обстоятельства

В Винницкой области умер мужчина во время задержания полицией

Работники ГБР начали досудебное расследование в отношении гибели мужчины, которого пытались задержать правоохранители в поселке Погребище Первое в Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР и в ГУНП в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 22 июля 2025 года около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема.

Указано, что во время общения водитель отказался представиться и пытался убежать. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничник из Харькова торговал "гуманитарными" авто, ввезенными в Украину для нужд ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Сейчас уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения, добавили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер 31-летний житель Волыни, после мобилизации оказавшийся в реанимации с травмами

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Автор: 

Винницкая область (1062) Нацполиция (16651) смерть (9274) ГБР (3129) Винницкий район (29) Погребище 1-е (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Їхав на мопеді без шолому, не показав документи про бронь...то за це треба вбити.
Мєнти не люди.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:22 Ответить
+11
непогано було б оприлюднити відео з бодікамер.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:24 Ответить
+5
Тим більше, тоді за що вони його вбили , за їзду на мопеді без каски?
показать весь комментарий
23.07.2025 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їхав на мопеді без шолому, не показав документи про бронь...то за це треба вбити.
Мєнти не люди.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:22 Ответить
Він уже був після фронту.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:25 Ответить
Тим більше, тоді за що вони його вбили , за їзду на мопеді без каски?
показать весь комментарий
23.07.2025 16:29 Ответить
кретини !

.
показать весь комментарий
23.07.2025 18:01 Ответить
Заспокойтесь. В тому глухому Погребіщі ТЦК напевно нема.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:29 Ответить
1. ТЦК їздить з мєнтами або без них по всіх населених пунктах України.
2. Зараз мєнти самі ловлять людей та доставляють їх в ТЦК.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:32 Ответить
придет время- все тцкуны и менты сцать кипятком будут, твари
показать весь комментарий
23.07.2025 16:47 Ответить
Поліціанти кретини !

навіть якщо воно не били й не катували чолов'яга, в певному "ніжному" віці стес може викликати інфаркт або інсульт.
без поліцаїв він доїхав би до хати, випів свою соточку і ліг би спатки як дитинка.

посадіть тих ідіотів-поліціантів !

.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:59 Ответить
непогано було б оприлюднити відео з бодікамер.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:24 Ответить
Вони завжди виключені, коли людей б'ють і заламують, але, коли їх штофхають зразу у всіх камери включаються
показать весь комментарий
23.07.2025 16:32 Ответить
А де докази що його били. ? Ніколи не зрозумію таких до---***** попросили показати документи--покажи ІДЕ ВІЙНА!!!!
показать весь комментарий
23.07.2025 17:27 Ответить
Це село, а не місто. Ніхто по селу з документами не ходить.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:56 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5

635 чоловік населення. Там, напевне, навіть зараз ключі від хат під коврик кладуть, якщо зачиняють.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5 прошу вибачення
показать весь комментарий
23.07.2025 18:01 Ответить
 
 