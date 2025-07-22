Пограничник из Харькова торговал "гуманитарными" авто, ввезенными в Украину для нужд ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Харькове задержали и сообщили о подозрении пограничнику, продававшему легковые автомобили, которые благотворительные фонды завозили в Украину для нужд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, транспортные средства ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Впрочем, вместо передачи авто подразделениям ВСУ, их "присваивал" фигурант.

В интернете он подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время продажи 3-х автомобилей, за которые он получил от покупателя 13,5 тыс. долл. США.

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У пограничника были изъяты документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину как гуманитарную помощь.

Кроме того, по месту жительства он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых: автоматы, гранаты, пистолет, тысячи патронов различного калибра.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к торговле гуманитарными автомобилями.

Пограничнику сообщено о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).







