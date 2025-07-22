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Пограничник из Харькова торговал "гуманитарными" авто, ввезенными в Украину для нужд ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Харькове задержали и сообщили о подозрении пограничнику, продававшему легковые автомобили, которые благотворительные фонды завозили в Украину для нужд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, транспортные средства ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Впрочем, вместо передачи авто подразделениям ВСУ, их "присваивал" фигурант.

В интернете он подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время продажи 3-х автомобилей, за которые он получил от покупателя 13,5 тыс. долл. США.

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В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили
В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили

У пограничника были изъяты документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину как гуманитарную помощь.

Кроме того, по месту жительства он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых: автоматы, гранаты, пистолет, тысячи патронов различного калибра.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к торговле гуманитарными автомобилями.

Пограничнику сообщено о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили
В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили
В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили
В Харькове разоблачили пограничника, который продавал гуманитарные автомобили

Автор: 

Харьков (7673) гуманитарная помощь (1272) ГБР (3126) Харьковская область (1316) Харьковский район (445)


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Свириденко каже що корупція перебільшена.
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22.07.2025 16:34 Ответить
Останнім часом мене радує як працює ДБР. Просто молодці. Сподіваюсь так само ефективно спрацює прокуратура і суди. Бо законність потрібна як повітря!!
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22.07.2025 16:35 Ответить
треба красти вагонами як офіс 5 менеджерів-тоді не посадять
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22.07.2025 16:39 Ответить
Ну а як же сама чеснота заробляє прикордонники мусора митники, ті хто не в окопах а примазаний до збагачення на війні
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22.07.2025 16:43 Ответить
По законам военного времени -- расстрел. И конфискация.
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22.07.2025 16:48 Ответить
Кордон на замку, но є маленькі нюанси.
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22.07.2025 16:56 Ответить
Наслідки для України, не внесення/саботування, стефанчуком-зеленських, змін щодо суттєвого покарання подібних осіб, під час дії Особливого періоду!!
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22.07.2025 16:58 Ответить
 
 