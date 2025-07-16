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Продавали "гуманитарные" автомобили для ВСУ: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачили схему продажи авто для ВСУ под видом гуманитарной помощи

Как отмечается, в течение 2025 года по ней в Украину попало более 300 авто, которые затем продавали через интернет и знакомых. К сделке были причастны группа лиц в сговоре с руководителем благотворительной организации. Машины оформляли как гуманитарную помощь, но вместо этого продавали через социальные сети и онлайн-платформы. Встречи с покупателями происходили лично, а связь держали через временные номера.

Смотрите также: Ввозил в Украину как гуманитарную помощь автомобили, которые затем продавал военным: мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Разоблачили схему продажи авто для ВСУ под видом гуманитарной помощи
Разоблачили схему продажи авто для ВСУ под видом гуманитарной помощи
Разоблачили схему продажи авто для ВСУ под видом гуманитарной помощи

Во время обысков в Киеве, Львове, а также в Киевской, Львовской и Житомирской областях изъяли:

  • почти 94 тыс. долларов США,

  • более 17 тыс. евро,

  • около 1,7 млн грн,

  • 5 авто,

  • документы, криптокошельки и технику.

В ближайшее время организаторам схемы планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 201-4 УК Украины - контрабанда подакцизных товаров.

Смотрите также: 440 автомобилей ввезли как гуманитарную помощь, но продали через интернет-платформу: Гостаможслужба выявила нарушения

Автор: 

Госпогранслужба (6682) гуманитарная помощь (1271) Львовская область (2965)


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2024 р теж Львівщина - нагнали без мита 500 авто - 50 на передок - шоб не докулопувались - 450 - на прдаж
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16.07.2025 11:53 Ответить
Цікаво, ці ділки оновили дані в ТЦК чи порішали, підігнавши тачку або забашлявши кому треба?
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16.07.2025 11:59 Ответить
Три роки війни продають "гуманітарні авто". Три роки керівники громадських організацій використовують цю схему і ніхто не поніс покарання. Всі лише "трошки заробили" і "пішли в ліс". Це саботаж як не крути. За саботаж і пряму шкоду завдану війську ніхто не несе відповідальності бо є; Зєлєнскій, Єрмак, Татаров, умєров і Рєзнік(ов). "Світлий образ" останнього нахдихає все корумповане гівно України. Він їх кумир. Майже Бог. Мабуть вони курять йому фіміам і благають допомгти красти більше, більше і більше...
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16.07.2025 11:59 Ответить
А що красти вже не можна?)))
94к - це як одне авто депутата яке він задекларував за 300$
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16.07.2025 12:00 Ответить
Все в них нормально буде.
Трохи їх фінансово знежирять, і вони продовжать свою діяльність, тільки вже "під іншим чітким керівництвом".
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16.07.2025 12:12 Ответить
 
 