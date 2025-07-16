Продавали "гуманитарные" автомобили для ВСУ: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение 2025 года по ней в Украину попало более 300 авто, которые затем продавали через интернет и знакомых. К сделке были причастны группа лиц в сговоре с руководителем благотворительной организации. Машины оформляли как гуманитарную помощь, но вместо этого продавали через социальные сети и онлайн-платформы. Встречи с покупателями происходили лично, а связь держали через временные номера.

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Во время обысков в Киеве, Львове, а также в Киевской, Львовской и Житомирской областях изъяли:

почти 94 тыс. долларов США,

более 17 тыс. евро,

около 1,7 млн грн,

5 авто,

документы, криптокошельки и технику.

В ближайшее время организаторам схемы планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 201-4 УК Украины - контрабанда подакцизных товаров.

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