Продавали "гуманитарные" автомобили для ВСУ: на Львовщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Львовщине правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение 2025 года по ней в Украину попало более 300 авто, которые затем продавали через интернет и знакомых. К сделке были причастны группа лиц в сговоре с руководителем благотворительной организации. Машины оформляли как гуманитарную помощь, но вместо этого продавали через социальные сети и онлайн-платформы. Встречи с покупателями происходили лично, а связь держали через временные номера.
Во время обысков в Киеве, Львове, а также в Киевской, Львовской и Житомирской областях изъяли:
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почти 94 тыс. долларов США,
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более 17 тыс. евро,
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около 1,7 млн грн,
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5 авто,
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документы, криптокошельки и технику.
В ближайшее время организаторам схемы планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 201-4 УК Украины - контрабанда подакцизных товаров.
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94к - це як одне авто депутата яке він задекларував за 300$
Трохи їх фінансово знежирять, і вони продовжать свою діяльність, тільки вже "під іншим чітким керівництвом".