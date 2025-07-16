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Продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Викрили схему продажу авто для ЗСУ під виглядом гуманітарки

Як зазначається, протягом 2025 року за нею в Україну потрапило понад 300 авто, які потім продавали через інтернет та знайомих. До оборудки були причетні група осіб у змові з керівником благодійної організації. Машини оформлювали як гуманітарну допомогу, але натомість продавали через соціальні мережі та онлайн-платформи. Зустрічі з покупцями відбувалися особисто, а зв'язок тримали через тимчасові номери.

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Викрили схему продажу авто для ЗСУ під виглядом гуманітарки
Викрили схему продажу авто для ЗСУ під виглядом гуманітарки
Викрили схему продажу авто для ЗСУ під виглядом гуманітарки

Під час обшуків у Києві, Львові, а також у Київській, Львівській та Житомирській областях вилучили:

  • майже 94 тис. доларів США,

  • понад 17 тис. євро,

  • близько 1,7 млн грн,

  • 5 авто,

  • документи, криптогаманці та техніку.

Найближчим часом організаторам схеми планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 201-4 КК України - контрабанда підакцизних товарів.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6246) гуманітарна допомога (1010) Львівська область (2494)


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2024 р теж Львівщина - нагнали без мита 500 авто - 50 на передок - шоб не докулопувались - 450 - на прдаж
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16.07.2025 11:53 Відповісти
Цікаво, ці ділки оновили дані в ТЦК чи порішали, підігнавши тачку або забашлявши кому треба?
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16.07.2025 11:59 Відповісти
Три роки війни продають "гуманітарні авто". Три роки керівники громадських організацій використовують цю схему і ніхто не поніс покарання. Всі лише "трошки заробили" і "пішли в ліс". Це саботаж як не крути. За саботаж і пряму шкоду завдану війську ніхто не несе відповідальності бо є; Зєлєнскій, Єрмак, Татаров, умєров і Рєзнік(ов). "Світлий образ" останнього нахдихає все корумповане гівно України. Він їх кумир. Майже Бог. Мабуть вони курять йому фіміам і благають допомгти красти більше, більше і більше...
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16.07.2025 11:59 Відповісти
А що красти вже не можна?)))
94к - це як одне авто депутата яке він задекларував за 300$
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16.07.2025 12:00 Відповісти
Все в них нормально буде.
Трохи їх фінансово знежирять, і вони продовжать свою діяльність, тільки вже "під іншим чітким керівництвом".
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16.07.2025 12:12 Відповісти
Деякі,навіть медійної відомі, так звані волонтери за війну стали доларовими мільйонерами. Переїхали у елітні будинки та ще отримали броню....На жаль таких "волонтерів" ну дуже,дуже багато...Від ларьочника та охоронця - до депутата...а тут шлях ще меньший...Є достойні та мужні волонтери. Хай їх Бог береже!
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16.07.2025 12:47 Відповісти
 
 