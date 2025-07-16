Продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом 2025 року за нею в Україну потрапило понад 300 авто, які потім продавали через інтернет та знайомих. До оборудки були причетні група осіб у змові з керівником благодійної організації. Машини оформлювали як гуманітарну допомогу, але натомість продавали через соціальні мережі та онлайн-платформи. Зустрічі з покупцями відбувалися особисто, а зв'язок тримали через тимчасові номери.

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Під час обшуків у Києві, Львові, а також у Київській, Львівській та Житомирській областях вилучили:

майже 94 тис. доларів США,

понад 17 тис. євро,

близько 1,7 млн грн,

5 авто,

документи, криптогаманці та техніку.

Найближчим часом організаторам схеми планують повідомити про підозру за ч. 3 ст. 201-4 КК України - контрабанда підакцизних товарів.

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