До Словаччини за $12 000: на Закарпатті викрито канал нелегального виїзду чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники спільно з поліцією припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.





Як повідомляється, 40-річний житель Чопа шукав "клієнтів" у соцмережах і пропонував їм незаконний виїзд за $12 000. У лютому він організував спробу переправити двох мешканців Київщини до Словаччини. Частину грошей отримав авансом.

Чоловіків затримали за півтора кілометри від держрубежу. Під час обшуку у фігуранта справи вилучили готівку, човен, телефон і легковик.

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Організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

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