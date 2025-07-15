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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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До Словаччини за $12 000: на Закарпатті викрито канал нелегального виїзду чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники спільно з поліцією припинили діяльність ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон
На Закарпатті викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон

Як повідомляється, 40-річний житель Чопа шукав "клієнтів" у соцмережах і пропонував їм незаконний виїзд за $12 000. У лютому він організував спробу переправити двох мешканців Київщини до Словаччини. Частину грошей отримав авансом.

Чоловіків затримали за півтора кілометри від держрубежу. Під час обшуку у фігуранта справи вилучили готівку, човен, телефон і легковик.

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На Закарпатті викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон
На Закарпатті викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон

Організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили 10 укриттів, 3 бліндажі, 2 мінометні розрахунки, квадроцикл росіян на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6244) ухилянти (1056) Закарпатська область (2098)


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Топ коментарі
+1
у 90% випадках "слимакам " вдається злиняти.
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15.07.2025 16:06 Відповісти
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Ще одна тропа слимаків перекрита.
Слимаки, голос!
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15.07.2025 16:00 Відповісти
у 90% випадках "слимакам " вдається злиняти.
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15.07.2025 16:06 Відповісти
який ви обізнаний
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15.07.2025 16:14 Відповісти
Цензор нет читаю.
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15.07.2025 16:23 Відповісти
Старий. А ви? Больний, броньований чи з Польші або Словатчини?
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15.07.2025 16:21 Відповісти
А відповідь надати слабо, розумник з Вроцлава?
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15.07.2025 16:38 Відповісти
А деж ви, такий бойовий та розумний? Краків? Потсдам? Марсель?
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15.07.2025 16:39 Відповісти
Повістку йому і країну захищати, ще Жені лисому з кварталу.
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15.07.2025 16:24 Відповісти
Жені ніззя, Женя кретін.
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15.07.2025 16:41 Відповісти
 
 