В Словакию за $12 000: на Закарпатье раскрыт канал нелегального выезда мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники совместно с полицией пресекли деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.





Как сообщается, 40-летний житель Чопа искал "клиентов" в соцсетях и предлагал им незаконный выезд за $12 000. В феврале он организовал попытку переправить двух жителей Киевщины в Словакию. Часть денег получил авансом.

Мужчин задержали в полутора километрах от госграницы. Во время обыска у фигуранта дела изъяли наличные, лодку, телефон и легковушку.

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Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.

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