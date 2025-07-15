РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10645 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
573 19

В Словакию за $12 000: на Закарпатье раскрыт канал нелегального выезда мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье пограничники совместно с полицией пресекли деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

На Закарпатье разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу
На Закарпатье разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу

Как сообщается, 40-летний житель Чопа искал "клиентов" в соцсетях и предлагал им незаконный выезд за $12 000. В феврале он организовал попытку переправить двух жителей Киевщины в Словакию. Часть денег получил авансом.

Мужчин задержали в полутора километрах от госграницы. Во время обыска у фигуранта дела изъяли наличные, лодку, телефон и легковушку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл россиян на Курщине. ВИДЕО

На Закарпатье разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу
На Закарпатье разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу

Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили 10 укрытий, 3 блиндажа, 2 минометных расчета, квадроцикл россиян на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6680) уклонисты (985) Закарпатская область (2625)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна тропа слимаків перекрита.
Слимаки, голос!
показать весь комментарий
15.07.2025 16:00 Ответить
у 90% випадках "слимакам " вдається злиняти.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:06 Ответить
який ви обізнаний
показать весь комментарий
15.07.2025 16:14 Ответить
Цензор нет читаю.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:23 Ответить
Старий. А ви? Больний, броньований чи з Польші або Словатчини?
показать весь комментарий
15.07.2025 16:21 Ответить
А відповідь надати слабо, розумник з Вроцлава?
показать весь комментарий
15.07.2025 16:38 Ответить
А деж ви, такий бойовий та розумний? Краків? Потсдам? Марсель?
показать весь комментарий
15.07.2025 16:39 Ответить
Повістку йому і країну захищати, ще Жені лисому з кварталу.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:24 Ответить
Жені ніззя, Женя кретін.
показать весь комментарий
15.07.2025 16:41 Ответить
 
 