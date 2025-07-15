В Словакию за $12 000: на Закарпатье раскрыт канал нелегального выезда мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Закарпатье пограничники совместно с полицией пресекли деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, 40-летний житель Чопа искал "клиентов" в соцсетях и предлагал им незаконный выезд за $12 000. В феврале он организовал попытку переправить двух жителей Киевщины в Словакию. Часть денег получил авансом.
Мужчин задержали в полутора километрах от госграницы. Во время обыска у фигуранта дела изъяли наличные, лодку, телефон и легковушку.
Организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.
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