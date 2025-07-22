Прикордонник з Харкова торгував "гуманітарними" авто, ввезеними в Україну для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж
У Харкові затримали та повідомили про підозру прикордоннику, який продав легкові автомобілі, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За наявною інформацією, транспортні засоби ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, їх "привласнював" фігурант.
В інтернеті він підшукував клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі.
Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" під час продажу 3-х автомобілів, за які він отримав від покупця 13,5 тис. дол. США.
У прикордонника було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарну допомогу.
Крім того, за місцем проживання він зберігав цілий арсенал зброї та боєприпасів, серед яких: автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру.
Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до торгівлі гуманітарними автомобілями.
Прикордоннику повідомлено про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.
Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль