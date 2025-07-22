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Новини Фото Збагачення на гуманітарній допомозі
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Прикордонник з Харкова торгував "гуманітарними" авто, ввезеними в Україну для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Харкові затримали та повідомили про підозру прикордоннику, який продав легкові автомобілі, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, транспортні засоби ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, їх "привласнював" фігурант.

В інтернеті він підшукував клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" під час продажу 3-х автомобілів, за які він отримав від покупця 13,5 тис. дол. США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ: на Львівщині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки
У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки

У прикордонника було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарну допомогу.

Крім того, за місцем проживання він зберігав цілий арсенал зброї та боєприпасів, серед яких: автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до торгівлі гуманітарними автомобілями.

Прикордоннику повідомлено про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Також читайте: Псевдоволонтери незаконно ввезли в Україну декілька тисяч автомобілів для перепродажу, – Митна служба

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).

У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки
У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки
У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки
У Харкові викрили прикордонника, який продавав гуманітарні автівки

Автор: 

Харків (5796) гуманітарна допомога (1012) ДБР (3646) Харківська область (1333) Харківський район (451)


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Свириденко каже що корупція перебільшена.
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22.07.2025 16:34 Відповісти
Останнім часом мене радує як працює ДБР. Просто молодці. Сподіваюсь так само ефективно спрацює прокуратура і суди. Бо законність потрібна як повітря!!
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22.07.2025 16:35 Відповісти
треба красти вагонами як офіс 5 менеджерів-тоді не посадять
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22.07.2025 16:39 Відповісти
Ну а як же сама чеснота заробляє прикордонники мусора митники, ті хто не в окопах а примазаний до збагачення на війні
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22.07.2025 16:43 Відповісти
По законам военного времени -- расстрел. И конфискация.
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22.07.2025 16:48 Відповісти
Кордон на замку, но є маленькі нюанси.
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22.07.2025 16:56 Відповісти
Наслідки для України, не внесення/саботування, стефанчуком-зеленських, змін щодо суттєвого покарання подібних осіб, під час дії Особливого періоду!!
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22.07.2025 16:58 Відповісти
 
 