Прикордонник з Харкова торгував "гуманітарними" авто, ввезеними в Україну для потреб ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Харкові затримали та повідомили про підозру прикордоннику, який продав легкові автомобілі, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, транспортні засоби ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, їх "привласнював" фігурант.

В інтернеті він підшукував клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" під час продажу 3-х автомобілів, за які він отримав від покупця 13,5 тис. дол. США.

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У прикордонника було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарну допомогу.

Крім того, за місцем проживання він зберігав цілий арсенал зброї та боєприпасів, серед яких: автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до торгівлі гуманітарними автомобілями.

Прикордоннику повідомлено про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).







