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Новини Відео Конфлікт із ТЦК Протиправні дії ТЦК
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Військовослужбовці ТЦК силою заштовхують в бус чоловіка у Харкові: місцеві намагаються цьому завадити. ВIДЕО

У Харкові кілька осіб у військовій формі, ймовірно військовослужбовці ТЦК та СП, протягли чоловіка по асфальту, щоб заштовхнути його в бус. Цивільні намагалися завадити цьому.

Відео поширили у Новини.LIVE Харків, передає Цензор.НЕТ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Так, через силове затримання чоловіка між цивільними й військовими ТЦК стався конфлікт. 

На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як люди у військовій формі тягнуть чоловіка по землі до зеленого буса. Після втручання, за словами очевидців, між сторонами стався конфлікт із застосуванням перцевого балончика.

Станом на зараз офіційної реакції з боку пресслужби ТЦК чи поліції щодо цієї ситуації немає.

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Конфлікт ТЦК із цивільними стався у Харкові: що відомо

Автор: 

конфлікт (457) Харків (5820) ТЦК та СП (741) Харківська область (1373) Харківський район (477)


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Топ коментарі
+22
Це мабуть "не навчені воювать" інваліди?
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29.07.2025 17:22 Відповісти
+19
це не працівники тцк. це ****** тітушня
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29.07.2025 17:25 Відповісти
+17
Це, мабуть, "буряти". Українська армія спілкується державною мовою та не матюкається Я розібрався - мене не надуриш!
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29.07.2025 17:28 Відповісти
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Хто такий ухилянт? Скількох чоловікі з 10 млн у віці 18-60 років ви вважаєте ухилянтами? Ну 1 млн воює, хай ще 2 млн непридатні по здоров'ю, виходить інші 7 млн ухилянти?
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29.07.2025 18:02 Відповісти
Ні, звісно, якщо людина як мінімум оновила дані, то це вже не ухилянт. Ухилянт - це та особа, по якій є якщо не рішення суду, то хоча б кримінальна справа чи штраф за неоновлення даних...
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29.07.2025 18:08 Відповісти
Тоді поясніть, як при 5 млн тих хто оновив дані, можуть бути проблеми з мобілізацією, де потреба становить 200-300 тисяч на рік? Чи оновили дані такі собі узаконені ухилянти - чиновники, підприємці, силовики всякі менеджери та директори і вони не підходять під мобілізацію, а ті 2-3 млн що не оновили дані то ухилянти?
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29.07.2025 18:22 Відповісти
Добре. А коли цей впійманий ухилянт намагається втекти, розпускає руки та ноги б'є ними працівників ТЦК треба ж його якось усмиряти. А щодо мови то підіть в окопи та розкажіть про це воїнам які нас захищають від кацапні, за що їм честь, хвала та низький уклін.
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29.07.2025 18:12 Відповісти
Якби його таки запхали в буса та відправлять під Покровськ то він вмить стає воїном, що нас захищає, за що йому честь і звала
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29.07.2025 18:25 Відповісти
Вже декілька разів намагався у тугодумів вистроїти цей простий ланцюжок логічний. Сьогодні він ухилянт, лайно, сцикун, непотріб,ну й далі як вони *******. А коли його забусячили та відправили на фронт, відразу захисник, воїн, герой. І все це цілком гармонійно співіснує в одній голові. Парадокс...
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29.07.2025 18:33 Відповісти
Це просто катамтрофа, що з тими головами відбувається... хоча є варіант, що вони просто пусті)
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29.07.2025 18:48 Відповісти
ТЦК - не в окопах, це посадові особи! Вони повинні спілкуватися державною!
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29.07.2025 18:42 Відповісти
потужна бусифікація і потужні бусифікатори
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29.07.2025 17:54 Відповісти
Ватани чекають "освобождєнія", "нашіх мальчіков" чекають.
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29.07.2025 18:05 Відповісти
ТЦКашники та поліція є зрадники України. Прочитайте присягу ЗСУ, або поліції, де вони обіцяли захищати народ, та неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Який закон чи яка стаття Конституції дозволяє бити людей на вулиці, чи принижувати честь людини. Тому, всі, хто зрадив присягу є зрадниками, яких має судити народ на майданах. Тільки не треба писати, що Конституція на паузі, бо в такому випадку, на паузі гарант Конституції, а також судді Конституційного суду.
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29.07.2025 18:07 Відповісти
ТЦК і поліція затримали потенційного злочинця, який ухилився виконувати свій конституційний обов"язок - захищати Україну.
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29.07.2025 18:10 Відповісти
ТЦК і поліція затримали потенційного злочинця.

Це у вас в тцк придумали "потенційний злочинець?) Це я стою на вулиці, дивлюсь на чиєсь вікно то я.... потенційний "домушнік"? А якщо ще сів у громадський транспорт, ховайся, я....потенційний кишеньковий злодій? І що тільки ви, тцкуняки, за гроші не придумаєте))
До речі, а сам де виконуєш свій конституційний обов"язок- захищати Україну? З кріпаків гроші вимагаєш?
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29.07.2025 18:26 Відповісти
Агент козир ніколи не діє напряму: він створює через підпис і печатку зе такі обставини,за яких самі українці створюють собі проблеми майже на рівному місці.
Приклад: розгін колишніх військкоматів,мобілізація по колумбійськи.
Чим колишні військомати були гірші за теперішні тцк і чим бусифікація краща від нормальної мобілізації при військкоматах?
Ніби він в тіні і ніпричому,та проблеми такі,що суттєво впливають на фронті і не на користь країни.
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29.07.2025 18:12 Відповісти
А хто має захищати українську землю під Покровськом??? Звернися з протестом до путлєра-вбивці.
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29.07.2025 18:17 Відповісти
Ти.
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29.07.2025 18:21 Відповісти
Ти дибіл чи як? Командування вже давно допустилось таких помилок, що Покровськ не врятувати, але щоб не було падіння рейтингу, замість відступити, вони будуть туди гнати усі резерви. Чергова фортеця Бахмут і тисячі дарма загублених життів.
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29.07.2025 18:22 Відповісти
Запропонуй власну стратегію оборони України, щоб вберегти життя наших воїнів, щоб не мобілізовувати осіб 25-60 до війська і перемогти ворога. Можеш??? Звісно, ні. Тоді не створюй інформаційних провокацій.
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29.07.2025 18:28 Відповісти
Твоя стратегія - заховавшись від мобілізації гонити на війну інших.
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29.07.2025 18:31 Відповісти
Ігорки, не набридло? Ну ви ж обидва ухилянти, для чого ви тут патріотичну філософію тулите? Аааа, перепрошую, бабусіки "наше все". І багато заробляють ухилянти на зарплаті в тцк чи % від могілізованих?
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29.07.2025 18:32 Відповісти
І чого ти розійшовся ? Просто напиши - в/ч, звання, досвід.
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29.07.2025 18:42 Відповісти
У нас були генерали, які вміли і оборонятись і наступати, саме вони на початку війни, і відбили ворога і гнали його усюди. Їх познімали.
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29.07.2025 18:39 Відповісти
І як завжди горласті товсті тітки тут як тут. Підняли б бідолагу, витерли, дали ковтнуть щось.., і сказали ...давай йди синку, ато прийдуть орки будуть нас гвалтувать...
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29.07.2025 18:18 Відповісти
Ти аж в Америку від "орків" утік. Мабуть, добре згвалтували...
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29.07.2025 18:29 Відповісти
Валюха, як там на Брайтоні, не орки дуже стріляють? Памперси купив?
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29.07.2025 18:33 Відповісти
Чому маска на обличчі? Злочинець?
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29.07.2025 18:24 Відповісти
Можливо, і підуть. Бо москалі добре платять...
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29.07.2025 18:30 Відповісти
Плохіше, ти за кацапські "варєньє і пєчєньє" і матір рідну продаси, і дружину з доньками під чечено-бюрятів підкладеш. Аби орки платили щедро.
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29.07.2025 18:42 Відповісти
Мені подобається. Спіймали ухилянта. У в'язницю його.
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29.07.2025 18:29 Відповісти
Та бухай далі, не переймайся, не злякай білочку
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29.07.2025 18:35 Відповісти
На відео просто тітушня яка дискредитує "піксель" ЗСУ. Це нікого не обходить із вищого військового командування? Сумно. М'яко кажучи.
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29.07.2025 18:33 Відповісти
Сподіваюсь він ще живий?
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29.07.2025 18:35 Відповісти
"У Харкові кілька осіб у військовій формі, ймовірно військовослужбовці ТЦК та СП, протягли чоловіка по асфальту, щоб заштовхнути його в бус."

Дурному зрозуміло, що це ніякі не військовослужбовці тцк. Це буряти, що майстерно грають їх роль. А відео, звісно, зняте на мосфільмі.
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29.07.2025 18:36 Відповісти
а почему флаг российский над зданием администрации?
это не Украина, ******
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29.07.2025 18:47 Відповісти
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