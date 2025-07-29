Військовослужбовці ТЦК силою заштовхують в бус чоловіка у Харкові: місцеві намагаються цьому завадити. ВIДЕО

У Харкові кілька осіб у військовій формі, ймовірно військовослужбовці ТЦК та СП, протягли чоловіка по асфальту, щоб заштовхнути його в бус. Цивільні намагалися завадити цьому.

Відео поширили у Новини.LIVE Харків, передає Цензор.НЕТ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Так, через силове затримання чоловіка між цивільними й військовими ТЦК стався конфлікт.

На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як люди у військовій формі тягнуть чоловіка по землі до зеленого буса. Після втручання, за словами очевидців, між сторонами стався конфлікт із застосуванням перцевого балончика.

Станом на зараз офіційної реакції з боку пресслужби ТЦК чи поліції щодо цієї ситуації немає.

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