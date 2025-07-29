Військовослужбовці ТЦК силою заштовхують в бус чоловіка у Харкові: місцеві намагаються цьому завадити. ВIДЕО
У Харкові кілька осіб у військовій формі, ймовірно військовослужбовці ТЦК та СП, протягли чоловіка по асфальту, щоб заштовхнути його в бус. Цивільні намагалися завадити цьому.
Відео поширили у Новини.LIVE Харків, передає Цензор.НЕТ.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Так, через силове затримання чоловіка між цивільними й військовими ТЦК стався конфлікт.
На відео, яке поширили в соцмережах, видно, як люди у військовій формі тягнуть чоловіка по землі до зеленого буса. Після втручання, за словами очевидців, між сторонами стався конфлікт із застосуванням перцевого балончика.
Станом на зараз офіційної реакції з боку пресслужби ТЦК чи поліції щодо цієї ситуації немає.
Топ коментарі
+22 Petr Sidorov
показати весь коментар29.07.2025 17:22 Відповісти Посилання
+19 ола жмуд
показати весь коментар29.07.2025 17:25 Відповісти Посилання
+17 Магирус
показати весь коментар29.07.2025 17:28 Відповісти Посилання
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Це у вас в тцк придумали "потенційний злочинець?) Це я стою на вулиці, дивлюсь на чиєсь вікно то я.... потенційний "домушнік"? А якщо ще сів у громадський транспорт, ховайся, я....потенційний кишеньковий злодій? І що тільки ви, тцкуняки, за гроші не придумаєте))
До речі, а сам де виконуєш свій конституційний обов"язок- захищати Україну? З кріпаків гроші вимагаєш?
Приклад: розгін колишніх військкоматів,мобілізація по колумбійськи.
Чим колишні військомати були гірші за теперішні тцк і чим бусифікація краща від нормальної мобілізації при військкоматах?
Ніби він в тіні і ніпричому,та проблеми такі,що суттєво впливають на фронті і не на користь країни.
Дурному зрозуміло, що це ніякі не військовослужбовці тцк. Це буряти, що майстерно грають їх роль. А відео, звісно, зняте на мосфільмі.
это не Украина, ******