Жінка кинула камінь у скло автомобіля ТЦК та СП у Кременчуці: її затримала поліція

27 липня у Кременчуці Полтавської області група цивільних осіб створила конфліктну ситуацію з військовослужбовцями ТЦК та СП. Внаслідок цього жінка кинула камінь у заднє скло службового автомобіля.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю.

Також до СБУ направили подання по факту перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

"Військовослужбовці ТЦК та СП виконують отримані завдання в інтересах оборони України. Кожне перешкоджання їх діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні", - наголосили в ТЦК.

За перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ - від 5 до 8 років позбавлення волі.

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