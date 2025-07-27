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Новини Конфлікт із ТЦК
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Жінка кинула камінь у скло автомобіля ТЦК та СП у Кременчуці: її затримала поліція

У Кременчуці затримали жінку, яка кинула камінь в авто ТЦК

27 липня у Кременчуці Полтавської області група цивільних осіб створила конфліктну ситуацію з військовослужбовцями ТЦК та СП. Внаслідок цього жінка кинула камінь у заднє скло службового автомобіля.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю.

Також до СБУ направили подання по факту перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

"Військовослужбовці ТЦК та СП виконують отримані завдання в інтересах оборони України. Кожне перешкоджання їх діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні", - наголосили в ТЦК.

За перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ - від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: Військовослужбовець ТЦК побив чоловіка у Кривому Розі, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Автор: 

Кременчук (317) ТЦК та СП (737) Полтавська область (1195) Кременчуцький район (39)


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Топ коментарі
+30
А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?
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27.07.2025 19:24 Відповісти
+25
Вона б кинула камінь також в бобік з окупантами.Чи ні?
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27.07.2025 19:27 Відповісти
+24
Грицько Злий а руснява скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця
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27.07.2025 19:36 Відповісти
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А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?
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27.07.2025 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM Зеленский получил повестку и уклонился от призыва

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27.07.2025 19:25 Відповісти
А так як ми всі президенти, зі слів самого лідора. То кожен повинен 4 рази проігнорувати повістки
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27.07.2025 19:31 Відповісти
Тільки в Україні зеленського клоуни та пройдисвіти стають владою, злодії та аферисти- волонтерами ,а тупорилий непотріб з тік- тока- науковцем.
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27.07.2025 19:38 Відповісти
Чекає на полковника ФСБ, москаля та Гіркіна мабуть з Іванами ДНР і ЛНР
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27.07.2025 19:40 Відповісти
Ми же всі Президенти.
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27.07.2025 20:48 Відповісти
А ти мабуть з передової строчиш?
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27.07.2025 19:31 Відповісти
Грицько Злий а руснява скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця
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27.07.2025 19:36 Відповісти
Я ж тебе не про скумбрію питав. Не треба з'їжджати.
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27.07.2025 19:42 Відповісти
Грицько Злий на якому фронті воюєш? На яку бригаду скинути донат?
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27.07.2025 19:52 Відповісти
ЗЕлідор Грицько Злий що тобі заважає піти добровольцем?
і тепер сидячи на дивані питати у людей з передовою вони пишуть чи ні?
Ти лох імені 2019 року
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27.07.2025 20:25 Відповісти
Ще раз, ьи з якого окопа строчиш, ухилянт обісцяний?
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27.07.2025 20:33 Відповісти
Грицько не любить скумбрію...

.
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27.07.2025 22:27 Відповісти
Я її обожнюю...
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27.07.2025 22:53 Відповісти
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27.07.2025 19:40 Відповісти
Ну да, він же тобі клавіатуру позичив, то що забув? Мабуть контузія
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27.07.2025 20:49 Відповісти
Думаєш як ти на зачуханому компі зібраному з якоїсь помийки?
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27.07.2025 20:54 Відповісти
Шановні

https://x.com/ServiceSsu @ServiceSsu

тут якийсь кацапський підар Грицько Злий накидує на владу під час війни - розберіться з ним негайно, він загрожує президенту ілегітимній владі!
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27.07.2025 21:09 Відповісти
Дебіл?
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27.07.2025 21:29 Відповісти
Штірліц подумав. Пастор Шлаг пише. А не з передовоі і не на лижах? А яка куй різниця, хто звідки пише? І добре що ще пишуть. Подумав Штірліц.
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27.07.2025 20:56 Відповісти
Вона б кинула камінь також в бобік з окупантами.Чи ні?
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27.07.2025 19:27 Відповісти
Може б і поразважала окупантів, як володимир наш зеленський розважав безлера концертами в 2014 році
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27.07.2025 19:38 Відповісти
Може б і кинула . Але то було би останнє , що б вона зробила у своєму житті .
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27.07.2025 20:03 Відповісти
Ви маєте на увазі,що вона б кинула,а потім її всі пасажири з бобіка б кинули по два кола,але вона б все одно за когось з них вийшал заміж,прийняла праваславіє,отримала б їх ґражданства і народила синавєй-баґатирєй в трусіках?
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27.07.2025 20:09 Відповісти
Та вона католічка, то тобі з окопу у Цюріху погано видно, воїн
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27.07.2025 20:33 Відповісти
пригадався Донбас весни 2014-го.
мєстні тоді теж перешкоджали нашим військовим
і де вони зараз ?
одніх уж нєт - згинули в м'ясних штурмах,
а тє - решта, п'ьють мочу замість пива води

малоросси- ухилянти, ви цього хочете ?
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27.07.2025 22:33 Відповісти
Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні", - наголосили в ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3565526

А чого так офіційно. А не просто підерації.
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27.07.2025 19:29 Відповісти
Зате скільки пафосу!
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27.07.2025 22:17 Відповісти
У 2014 лугандонські і кримські дарвіністи робили те саме проти ЗСУ. Якщо б одразу розстріляли сепарюг, то і окупації б не було, принаймні у таких масштабах.
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27.07.2025 19:31 Відповісти
+ 💯👍🏿!

у мене також дежавю весни 2014-го

.
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27.07.2025 22:35 Відповісти
во всем виноваты гражданские, это они фейки и провокации устраивают.
взятки дают, дома и квартиры подкидывают честным военкомам.
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27.07.2025 19:34 Відповісти
Русня, не ний, тобі не подадуть!
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27.07.2025 20:27 Відповісти
Сашко Пікалов, та перелогінься вже, як справи, знов у Турції, немає в планах схуднути разом з побратимом Кошевим? Бо @бальник може у бліндаж не влізти
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27.07.2025 20:46 Відповісти
Вітя янкуовощ, та вже не соромся, підписуй своє сурло як є! Шо ти там, з азіровим іпальниками хлопаєте, вже ботами у ***** підробляєте? Та всі на тебе вже поклали!
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27.07.2025 21:35 Відповісти
Цікаво, в в кацапів вона теж буде каміння кидати як, не дай Боже доберуться і в її края?
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27.07.2025 19:35 Відповісти
Ні, бо її усім взводом згвалтують після цього в кращому випадку.
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27.07.2025 19:47 Відповісти
Фантазуєш, хочеш щоб тебе буряти зґвалтували? Ну ти і збоченець.
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27.07.2025 19:57 Відповісти
Так то він досвідом ділиться
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27.07.2025 20:58 Відповісти
Грицько Злий , та не дай Боже доберуться в твої края, то платити за зелені висери на форумах точно не будуть.
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27.07.2025 20:39 Відповісти
А де ти ЧМО побачилО в моєму коменті якісь зелені висери?
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27.07.2025 20:50 Відповісти
О, зелене лайно вилізло. Привіт, воїн. Клавіатуру пересмикнув?
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27.07.2025 20:56 Відповісти
Дебіл?
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27.07.2025 21:34 Відповісти
Перевірити на приналежність до партії Парашенки і розстріляти відьму. Парашенку теж розстріляти. Міндіча і Чєрнишова нагородити за ефективність в управлінні
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27.07.2025 19:35 Відповісти
міндіч і мамаріма - наше фсьо
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27.07.2025 20:22 Відповісти
це результат менеджменту земразі
замість організації контрактної армії
(гроші візьміть у олігархів, або просто кінчайте їх, якщо жлоби, народ схвалить, а побєдітелів не судять)
вони тупо створили кормушку типа мвс та ще й огидно глумляться
призивають дідів з купою хвороб
а хто не згодний того пугають кацапами
агов! ви гірші кацапів, бо ви у своїх крадете, криси
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27.07.2025 19:41 Відповісти
чоловіче, яка в жо...пу контрактна армія при тотальній війні ?

.
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27.07.2025 22:37 Відповісти
Тотальна війна:

Означає війну, яка охоплює всі сфери життя суспільства і в якій залучені всі ресурси країни.

Мільйон в армії, мільйон заброньованих, 2 мільйони - ухилянти в законі, 6 мільйонів ухилянти просто так.

Ситуація не дуже схожа на тотальну війну, навіть без врахування, що у нас для робіт в генделиках та у сфері розваг залучено напевне стільки ж народу, якщо не більше, чим для роботи на оборонних підприємствах.
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27.07.2025 22:57 Відповісти
Війна буде довгою і тому вже давно наші посольства повинні пропонувати роботу в ЗСУ за 3 тисячі доларів та отримання громадянства України в країнах Африки, Азії та латинської Америки. Три тисячі доларів це приблизно 125 тисяч гривень. Це звичайні виплати в зоні бойових дій. Зарплата 24 плюс бойові 100 тисяч, а зараз якраз в Африці мільйони чоловіків голодують
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27.07.2025 19:54 Відповісти
Отож..
А в Україні немає ні Верховного, ні дієздатной ради, ніякої легітимної влади . Всі можливості просираються
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27.07.2025 20:24 Відповісти
Ніхто таких виплат за находження в зоні бойових дій не отримує. Бо неважливо де ти знаходишся. Важливо, виключно, які задачі, відповідно до БР ти виконуєш. Не пишить про те, чого не розумієте.
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27.07.2025 20:30 Відповісти
тут таких не хочуть палтити, а ти пропонуєш іноземцям. я то не проти, навіть за щоб і іноземці воювали і отримували гроші.
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27.07.2025 20:41 Відповісти
Панченко, ти готовий ризикувати життям за 3 тис. $ ?
Навіть на параші такі баклани закінчуються

В цій війні повинна бути тільки мобілізації !
З гідним грошовим забезпеченням, звісно.
Але жодні гроші не замінять життя !

.
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27.07.2025 22:41 Відповісти
Негри скажуть шукайте інших дурнів за 3 тисячі доларів.
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27.07.2025 23:07 Відповісти
ДУРЕПА....
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27.07.2025 19:54 Відповісти
зеленi боти ну ви знаете хто ви
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27.07.2025 20:02 Відповісти
Запінити.
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27.07.2025 20:12 Відповісти
А діло було так - під'їхали з ранку до генделика де бомжі опохмеляються - двоє мужиків з Глобино, район такий є в Кременчуцькому районі. Перед цим прикрутили до авто ліві номери.
Мабуть з ранку в Глобині немає де опохмелитись. Захотіли пролізти без черги. Тут і стався конфуз - отримали в рило. Потім хутко втікли, заховались за школою та перекрутили номера на авто на дійсні. А визвали поліцію, пожалілись на бомжів.
Наче все.
Підсумок такий - в рило отримали по ділу.
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27.07.2025 20:06 Відповісти
черзі опохмелитись не захотіли стояти..."

плять !
оце тундра кацапська !
які черги опохмелитись в Україні, кретин ?

.
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27.07.2025 22:44 Відповісти
Що, без черги в нас? Тоді за що ті два алкаша отримали в рило? Квашений огірок не поділили?
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27.07.2025 22:58 Відповісти
Всі військові виноконують накази верховного головкоманд - презедента зеленского - якшо хтось і має отримати каменюку - то саме воно, оте зелене лайно.
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27.07.2025 20:26 Відповісти
а чому не х..ло? війну хто почав?
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27.07.2025 20:43 Відповісти
Ще раз - хто презедент та верховний гл к. України - зеленский. Саме воно віддає накази ЗСУ, а не ху.ло. І чому з 14 року ніхто нікого не бусіфіукував.
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27.07.2025 20:50 Відповісти
пфдарок, дай просту відповідь на просте питання, а не під маланця косиш. чи це занадто складно для твого обмеженого інтелекту?
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27.07.2025 22:23 Відповісти
Кісіен мерієн тухес, шлімазел - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
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27.07.2025 22:55 Відповісти
твої два батька розуміють, що ти говориш? півнику, чому ти уникаєш відповіді на прості питання?
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27.07.2025 23:01 Відповісти
а ти з окопа пишеш?
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27.07.2025 20:44 Відповісти
Чого не в армії?
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27.07.2025 20:53 Відповісти
півнику, з якого окопа пишеш?
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27.07.2025 22:24 Відповісти
Людолови будуть збирати хахлов, маларосов та інший непотріб у радянську армію для штурму Варшави, тьоток з каміння і без каміння будуть стріляти як в Бучі. Чекаємо, під@ри москальські йдуть до хахлов, малаоосов та адвокатів...
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27.07.2025 20:46 Відповісти
А ти себе до яких відносиш? Дивись ружжо не загуби
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27.07.2025 20:53 Відповісти
Затримали? По хребту та тьтка отримала від поліції палицею за спротив? Суд її вже арештував? Підозру висунули, її засудять на 15 років за прияння ворогу та зраду? Вона повіситься у камері від сорому?
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27.07.2025 20:43 Відповісти
Ага... СБУ - молодец, но в худшем для женщины случае - она получит статью за порчу чужого имущества. Отделается штрафом и/или исправительными работами. Думаю с учётом заднего стекла только штрафом. А СБУ пойдет погуляет и почитает уголовный кодекс Украины.
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27.07.2025 20:57 Відповісти
Така є ідіотка .як і ти
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27.07.2025 21:56 Відповісти
двухрубльовка, а чому не гранату кинула в кацапів? сцикотно?
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27.07.2025 22:17 Відповісти
Потерпілий в ході інціденту у Чернігові https://censor.net/ua/photonews/3563377/dvoh-cholovikiv-pobyly-pid-chas-mobilizatsiyi-u-chernigovi-scho-kajut-u-dbr помер у лікарні від отьоку головного мозку.
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27.07.2025 21:25 Відповісти
сам винен
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27.07.2025 22:18 Відповісти
Имбецил? И вот зачем таких как ты кто-то должен защищать от кацапов?
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27.07.2025 22:50 Відповісти
бидло кацапське, не хрюкай, нічого не зрозуміло.
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27.07.2025 22:53 Відповісти
і така підарасня, що розганяє істерію про незаконність дій тцк.
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27.07.2025 22:19 Відповісти
 
 