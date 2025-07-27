Жінка кинула камінь у скло автомобіля ТЦК та СП у Кременчуці: її затримала поліція
27 липня у Кременчуці Полтавської області група цивільних осіб створила конфліктну ситуацію з військовослужбовцями ТЦК та СП. Внаслідок цього жінка кинула камінь у заднє скло службового автомобіля.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю.
Також до СБУ направили подання по факту перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
"Військовослужбовці ТЦК та СП виконують отримані завдання в інтересах оборони України. Кожне перешкоджання їх діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні", - наголосили в ТЦК.
За перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ - від 5 до 8 років позбавлення волі.
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і тепер сидячи на дивані питати у людей з передовою вони пишуть чи ні?
Ти лох імені 2019 року
.
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тут якийсь кацапський підар Грицько Злий накидує на владу під час війни - розберіться з ним негайно, він загрожує президенту ілегітимній владі!
мєстні тоді теж перешкоджали нашим військовим
і де вони зараз ?
одніх уж нєт - згинули в м'ясних штурмах,
а тє - решта, п'ьють мочу замість
пиваводи
малоросси- ухилянти, ви цього хочете ?
А чого так офіційно. А не просто підерації.
у мене також дежавю весни 2014-го
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взятки дают, дома и квартиры подкидывают честным военкомам.
замість організації контрактної армії
(гроші візьміть у олігархів, або просто кінчайте їх, якщо жлоби, народ схвалить, а побєдітелів не судять)
вони тупо створили кормушку типа мвс та ще й огидно глумляться
призивають дідів з купою хвороб
а хто не згодний того пугають кацапами
агов! ви гірші кацапів, бо ви у своїх крадете, криси
.
Означає війну, яка охоплює всі сфери життя суспільства і в якій залучені всі ресурси країни.
Мільйон в армії, мільйон заброньованих, 2 мільйони - ухилянти в законі, 6 мільйонів ухилянти просто так.
Ситуація не дуже схожа на тотальну війну, навіть без врахування, що у нас для робіт в генделиках та у сфері розваг залучено напевне стільки ж народу, якщо не більше, чим для роботи на оборонних підприємствах.
А в Україні немає ні Верховного, ні дієздатной ради, ніякої легітимної влади . Всі можливості просираються
Навіть на параші такі баклани закінчуються
В цій війні повинна бути тільки мобілізації !
З гідним грошовим забезпеченням, звісно.
Але жодні гроші не замінять життя !
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Мабуть з ранку в Глобині немає де опохмелитись. Захотіли пролізти без черги. Тут і стався конфуз - отримали в рило. Потім хутко втікли, заховались за школою та перекрутили номера на авто на дійсні. А визвали поліцію, пожалілись на бомжів.
Наче все.
Підсумок такий - в рило отримали по ділу.
плять !
оце тундра кацапська !
які черги опохмелитись в Україні, кретин ?
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