Женщина бросила камень в стекло автомобиля ТЦК и СП в Кременчуге: ее задержала полиция
27 июля в Кременчуге Полтавской области группа гражданских лиц создала конфликтную ситуацию с военнослужащими ТЦК и СП. В результате женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая установила личность и задержала нарушительницу.
Также в СБУ направили представление по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
"Военнослужащие ТЦК и СП выполняют полученные задачи в интересах обороны Украины. Каждое препятствование их деятельности снижает обороноспособность государства. Каждая конфликтная ситуация идет на пользу нашему врагу, российской федерации, и вредит нашей родной Украине", - отметили в ТЦК.
За препятствование законной деятельности ТЦК и СП предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 114-1 УК - от 5 до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і тепер сидячи на дивані питати у людей з передовою вони пишуть чи ні?
Ти лох імені 2019 року
https://x.com/ServiceSsu @ServiceSsu
тут якийсь кацапський підар Грицько Злий накидує на владу під час війни - розберіться з ним негайно, він загрожує президенту ілегітимній владі!
А чого так офіційно. А не просто підерації.
взятки дают, дома и квартиры подкидывают честным военкомам.
замість організації контрактної армії
(гроші візьміть у олігархів, або просто кінчайте їх, якщо жлоби, народ схвалить, а побєдітелів не судять)
вони тупо створили кормушку типа мвс та ще й огидно глумляться
призивають дідів з купою хвороб
а хто не згодний того пугають кацапами
агов! ви гірші кацапів, бо ви у своїх крадете, криси
А в Україні немає ні Верховного, ні дієздатной ради, ніякої легітимної влади . Всі можливості просираються
Мабуть з ранку в Глобині немає де опохмелитись. Захотіли пролізти без черги. Тут і стався конфуз - отримали в рило. Потім хутко втікли, заховались за школою та перекрутили номера на авто на дійсні. А визвали поліцію, пожалілись на бомжів.
Наче все.
Підсумок такий - в рило отримали по ділу.
Перше питання - як людолови з району - Глобино - опинились в місті Кременчук, з лівими номерами, з ранку біля наливайки.
Перше - всіх повиловлювали в Глобино. Друге - якщо кого глобинського притягти в тцк - то місцеві дадуть в рило людоловам. А це больно. Про глобинських крутьків, яких мобілізують, навіть мова не йде.
Друге питання. Кого хотіли зловити з ранку в наливайці? Якогось алкаша який прийшов опохмелитись вонючим самогоном з малясу.
Перше - навіщо цей пропитий ходячий труп потрібен в ЗСУ, кого він піде штурмувати?
Друге - Може потрібна кількість, не важливо кого?
Скоро почнуть викопувати трупи та в сидячому стані відправляти в лагеря-концентратори.