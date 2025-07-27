Женщина бросила камень в стекло автомобиля ТЦК и СП в Кременчуге: ее задержала полиция

27 июля в Кременчуге Полтавской области группа гражданских лиц создала конфликтную ситуацию с военнослужащими ТЦК и СП. В результате женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая установила личность и задержала нарушительницу.

Также в СБУ направили представление по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие ТЦК и СП выполняют полученные задачи в интересах обороны Украины. Каждое препятствование их деятельности снижает обороноспособность государства. Каждая конфликтная ситуация идет на пользу нашему врагу, российской федерации, и вредит нашей родной Украине", - отметили в ТЦК.

За препятствование законной деятельности ТЦК и СП предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 114-1 УК - от 5 до 8 лет лишения свободы.

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