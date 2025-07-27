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Новости Конфликт с ТЦК
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Женщина бросила камень в стекло автомобиля ТЦК и СП в Кременчуге: ее задержала полиция

В Кременчуге задержали женщину, которая бросила камень в машину ТЦК

27 июля в Кременчуге Полтавской области группа гражданских лиц создала конфликтную ситуацию с военнослужащими ТЦК и СП. В результате женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая установила личность и задержала нарушительницу.

Также в СБУ направили представление по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие ТЦК и СП выполняют полученные задачи в интересах обороны Украины. Каждое препятствование их деятельности снижает обороноспособность государства. Каждая конфликтная ситуация идет на пользу нашему врагу, российской федерации, и вредит нашей родной Украине", - отметили в ТЦК.

За препятствование законной деятельности ТЦК и СП предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 114-1 УК - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте также: Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге, открыто уголовное производство, - полиция

Кременчуг (373) ТЦК (687) Полтавская область (1240) Кременчугский район (39)


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Топ комментарии
+23
А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?
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27.07.2025 19:24 Ответить
+20
Вона б кинула камінь також в бобік з окупантами.Чи ні?
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27.07.2025 19:27 Ответить
+18
Грицько Злий а руснява скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця
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27.07.2025 19:36 Ответить
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А Зеленського будуть затримувати за ухилення від мобілізації?
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27.07.2025 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM Зеленский получил повестку и уклонился от призыва

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27.07.2025 19:25 Ответить
А так як ми всі президенти, зі слів самого лідора. То кожен повинен 4 рази проігнорувати повістки
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27.07.2025 19:31 Ответить
Тільки в Україні зеленського клоуни та пройдисвіти стають владою, злодії та аферисти- волонтерами ,а тупорилий непотріб з тік- тока- науковцем.
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27.07.2025 19:38 Ответить
Чекає на полковника ФСБ, москаля та Гіркіна мабуть з Іванами ДНР і ЛНР
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27.07.2025 19:40 Ответить
Ми же всі Президенти.
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27.07.2025 20:48 Ответить
А ти мабуть з передової строчиш?
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27.07.2025 19:31 Ответить
Грицько Злий а руснява скумбрія ще і продавала наших.., за що потрапила до миротворця
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27.07.2025 19:36 Ответить
Я ж тебе не про скумбрію питав. Не треба з'їжджати.
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27.07.2025 19:42 Ответить
Ти просто клоун тупорилий. Я тобі задав просте питання, а ти замісто того, щоб відповісти, засипав мене тупорилими зворотніми.
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27.07.2025 20:09 Ответить
Грицько Злий на якому фронті воюєш? На яку бригаду скинути донат?
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27.07.2025 19:52 Ответить
Я в такому віці шо вже з бабою на кухні воюю А ти бачу просто пиНдоблл. Вибрав Зеленського, а тепер на мене звадюєш шо я його вибрав. ЧМО ти брехливе. Тьфу!
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27.07.2025 20:16 Ответить
ЗЕлідор Грицько Злий що тобі заважає піти добровольцем?
і тепер сидячи на дивані питати у людей з передовою вони пишуть чи ні?
Ти лох імені 2019 року
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27.07.2025 20:25 Ответить
Ще раз, ьи з якого окопа строчиш, ухилянт обісцяний?
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27.07.2025 20:33 Ответить
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27.07.2025 19:40 Ответить
Ну да, він же тобі клавіатуру позичив, то що забув? Мабуть контузія
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27.07.2025 20:49 Ответить
Думаєш як ти на зачуханому компі зібраному з якоїсь помийки?
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27.07.2025 20:54 Ответить
Шановні

https://x.com/ServiceSsu @ServiceSsu

тут якийсь кацапський підар Грицько Злий накидує на владу під час війни - розберіться з ним негайно, він загрожує президенту ілегітимній владі!
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27.07.2025 21:09 Ответить
Дебіл?
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27.07.2025 21:29 Ответить
Штірліц подумав. Пастор Шлаг пише. А не з передовоі і не на лижах? А яка куй різниця, хто звідки пише? І добре що ще пишуть. Подумав Штірліц.
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27.07.2025 20:56 Ответить
Вона б кинула камінь також в бобік з окупантами.Чи ні?
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27.07.2025 19:27 Ответить
Може б і поразважала окупантів, як володимир наш зеленський розважав безлера концертами в 2014 році
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27.07.2025 19:38 Ответить
Може б і кинула . Але то було би останнє , що б вона зробила у своєму житті .
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27.07.2025 20:03 Ответить
Ви маєте на увазі,що вона б кинула,а потім її всі пасажири з бобіка б кинули по два кола,але вона б все одно за когось з них вийшал заміж,прийняла праваславіє,отримала б їх ґражданства і народила синавєй-баґатирєй в трусіках?
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27.07.2025 20:09 Ответить
Та вона католічка, то тобі з окопу у Цюріху погано видно, воїн
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27.07.2025 20:33 Ответить
Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні", - наголосили в ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3565526

А чого так офіційно. А не просто підерації.
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27.07.2025 19:29 Ответить
У 2014 лугандонські і кримські дарвіністи робили те саме проти ЗСУ. Якщо б одразу розстріляли сепарюг, то і окупації б не було, принаймні у таких масштабах.
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27.07.2025 19:31 Ответить
во всем виноваты гражданские, это они фейки и провокации устраивают.
взятки дают, дома и квартиры подкидывают честным военкомам.
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27.07.2025 19:34 Ответить
Русня, не ний, тобі не подадуть!
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27.07.2025 20:27 Ответить
Сашко Пікалов, та перелогінься вже, як справи, знов у Турції, немає в планах схуднути разом з побратимом Кошевим? Бо @бальник може у бліндаж не влізти
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27.07.2025 20:46 Ответить
Вітя янкуовощ, та вже не соромся, підписуй своє сурло як є! Шо ти там, з азіровим іпальниками хлопаєте, вже ботами у ***** підробляєте? Та всі на тебе вже поклали!
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27.07.2025 21:35 Ответить
Цікаво, в в кацапів вона теж буде каміння кидати як, не дай Боже доберуться і в її края?
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27.07.2025 19:35 Ответить
Ні, бо її усім взводом згвалтують після цього в кращому випадку.
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27.07.2025 19:47 Ответить
Фантазуєш, хочеш щоб тебе буряти зґвалтували? Ну ти і збоченець.
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27.07.2025 19:57 Ответить
Так то він досвідом ділиться
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27.07.2025 20:58 Ответить
Грицько Злий , та не дай Боже доберуться в твої края, то платити за зелені висери на форумах точно не будуть.
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27.07.2025 20:39 Ответить
А де ти ЧМО побачилО в моєму коменті якісь зелені висери?
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27.07.2025 20:50 Ответить
О, зелене лайно вилізло. Привіт, воїн. Клавіатуру пересмикнув?
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27.07.2025 20:56 Ответить
Дебіл?
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27.07.2025 21:34 Ответить
Перевірити на приналежність до партії Парашенки і розстріляти відьму. Парашенку теж розстріляти. Міндіча і Чєрнишова нагородити за ефективність в управлінні
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27.07.2025 19:35 Ответить
міндіч і мамаріма - наше фсьо
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27.07.2025 20:22 Ответить
це результат менеджменту земразі
замість організації контрактної армії
(гроші візьміть у олігархів, або просто кінчайте їх, якщо жлоби, народ схвалить, а побєдітелів не судять)
вони тупо створили кормушку типа мвс та ще й огидно глумляться
призивають дідів з купою хвороб
а хто не згодний того пугають кацапами
агов! ви гірші кацапів, бо ви у своїх крадете, криси
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27.07.2025 19:41 Ответить
Війна буде довгою і тому вже давно наші посольства повинні пропонувати роботу в ЗСУ за 3 тисячі доларів та отримання громадянства України в країнах Африки, Азії та латинської Америки. Три тисячі доларів це приблизно 125 тисяч гривень. Це звичайні виплати в зоні бойових дій. Зарплата 24 плюс бойові 100 тисяч, а зараз якраз в Африці мільйони чоловіків голодують
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27.07.2025 19:54 Ответить
Отож..
А в Україні немає ні Верховного, ні дієздатной ради, ніякої легітимної влади . Всі можливості просираються
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27.07.2025 20:24 Ответить
Ніхто таких виплат за находження в зоні бойових дій не отримує. Бо неважливо де ти знаходишся. Важливо, виключно, які задачі, відповідно до БР ти виконуєш. Не пишить про те, чого не розумієте.
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27.07.2025 20:30 Ответить
тут таких не хочуть палтити, а ти пропонуєш іноземцям. я то не проти, навіть за щоб і іноземці воювали і отримували гроші.
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27.07.2025 20:41 Ответить
ДУРЕПА....
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27.07.2025 19:54 Ответить
зеленi боти ну ви знаете хто ви
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27.07.2025 20:02 Ответить
Запінити.
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27.07.2025 20:12 Ответить
А діло було так - під'їхали з ранку до генделика де бомжі опохмеляються - двоє мужиків з Глобино, район такий є в Кременчуцькому районі. Перед цим прикрутили до авто ліві номери.
Мабуть з ранку в Глобині немає де опохмелитись. Захотіли пролізти без черги. Тут і стався конфуз - отримали в рило. Потім хутко втікли, заховались за школою та перекрутили номера на авто на дійсні. А визвали поліцію, пожалілись на бомжів.
Наче все.
Підсумок такий - в рило отримали по ділу.
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27.07.2025 20:06 Ответить
Всі військові виноконують накази верховного головкоманд - презедента зеленского - якшо хтось і має отримати каменюку - то саме воно, оте зелене лайно.
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27.07.2025 20:26 Ответить
а чому не х..ло? війну хто почав?
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27.07.2025 20:43 Ответить
Ще раз - хто презедент та верховний гл к. України - зеленский. Саме воно віддає накази ЗСУ, а не ху.ло. І чому з 14 року ніхто нікого не бусіфіукував.
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27.07.2025 20:50 Ответить
Тут ще виникає декілька питань.
Перше питання - як людолови з району - Глобино - опинились в місті Кременчук, з лівими номерами, з ранку біля наливайки.
Перше - всіх повиловлювали в Глобино. Друге - якщо кого глобинського притягти в тцк - то місцеві дадуть в рило людоловам. А це больно. Про глобинських крутьків, яких мобілізують, навіть мова не йде.
Друге питання. Кого хотіли зловити з ранку в наливайці? Якогось алкаша який прийшов опохмелитись вонючим самогоном з малясу.
Перше - навіщо цей пропитий ходячий труп потрібен в ЗСУ, кого він піде штурмувати?
Друге - Може потрібна кількість, не важливо кого?
Скоро почнуть викопувати трупи та в сидячому стані відправляти в лагеря-концентратори.
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27.07.2025 20:36 Ответить
а ти з окопа пишеш?
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27.07.2025 20:44 Ответить
Чого не в армії?
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27.07.2025 20:53 Ответить
Людолови будуть збирати хахлов, маларосов та інший непотріб у радянську армію для штурму Варшави, тьоток з каміння і без каміння будуть стріляти як в Бучі. Чекаємо, під@ри москальські йдуть до хахлов, малаоосов та адвокатів...
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27.07.2025 20:46 Ответить
А ти себе до яких відносиш? Дивись ружжо не загуби
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27.07.2025 20:53 Ответить
Затримали? По хребту та тьтка отримала від поліції палицею за спротив? Суд її вже арештував? Підозру висунули, її засудять на 15 років за прияння ворогу та зраду? Вона повіситься у камері від сорому?
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27.07.2025 20:43 Ответить
Ага... СБУ - молодец, но в худшем для женщины случае - она получит статью за порчу чужого имущества. Отделается штрафом и/или исправительными работами. Думаю с учётом заднего стекла только штрафом. А СБУ пойдет погуляет и почитает уголовный кодекс Украины.
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27.07.2025 20:57 Ответить
А можна відео подивитися з бодікамер ТЦКунів де група цивільних осіб створила конфліктну ситуацію із військовослужбовцями ТЦК та СП? Не можна? А чому?
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27.07.2025 21:01 Ответить
Смілива жінка! Повага що не побоялась людоловів!
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27.07.2025 21:25 Ответить
Потерпілий в ході інціденту у Чернігові https://censor.net/ua/photonews/3563377/dvoh-cholovikiv-pobyly-pid-chas-mobilizatsiyi-u-chernigovi-scho-kajut-u-dbr помер у лікарні від отьоку головного мозку.
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27.07.2025 21:25 Ответить
 
 