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Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге, возбуждено уголовное производство, - полиция
По факту событий в Кривом Роге полиция приступила к проверке. Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Криворожского районного управления полиции.
Установлено, что событие произошло 25 июля на территории Металлургического района города.
"По факту нанесения телесных повреждений местному жителю возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского.
Топ комментарии
+28 vit iwit
показать весь комментарий27.07.2025 12:08 Ответить Ссылка
+23 Максим Залізняк #610700
показать весь комментарий27.07.2025 12:08 Ответить Ссылка
+21 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий27.07.2025 12:32 Ответить Ссылка
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https://x.com/i/status/1948966420575830434
Це до кого?
І я дійсно задумався, а де всі ці люди???
Після них були ще люди, і в більшості це були колишні зеки. То був треш, до першої ночі щодня бухали.
Мамини бусинки, а чого ви такі образливі? Ви ж такі сміливі на диванах.
Достатньо просто піти до ЗСУ. Звідси ще жодне ТЦК не дістало. Тільки "чомусь" цей рецепт маминих бусинок не влаштовує.
Правильно, поліцейського треба перевірити. Нефіг по відео шастать у робочий час)