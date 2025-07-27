Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге, возбуждено уголовное производство, - полиция

По факту событий в Кривом Роге полиция приступила к проверке. Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Криворожского районного управления полиции.

Установлено, что событие произошло 25 июля на территории Металлургического района города.

"По факту нанесения телесных повреждений местному жителю возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

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Решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского.