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Новости Конфликт с ТЦК
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Военнослужащий ТЦК избил мужчину в Кривом Роге, возбуждено уголовное производство, - полиция

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

По факту событий в Кривом Роге полиция приступила к проверке. Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Криворожского районного управления полиции.

Установлено, что событие произошло 25 июля на территории Металлургического района города.

"По факту нанесения телесных повреждений местному жителю возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр в Полтавской области: некоторые мобилизованные сбежали, - облвоенкомат

Решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского.

Автор: 

избиение (9840) Кривой Рог (1428) Нацполиция (16659) ТЦК (687) Днепропетровская область (4280) Криворожский район (163)


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Топ комментарии
+28
Стасік) знімають кацапи, а б'є хто?
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27.07.2025 12:08 Ответить
+23
таке враження,що у тцк працюють ті хто охороняв тюрми на тот,та переїхав на територію України
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27.07.2025 12:08 Ответить
+21
Натякаєш, що громадянин мав парирувати удар ТЦКуна, з переходом в контратаку і нанесенням удару в кадик?
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27.07.2025 12:32 Ответить
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27.07.2025 11:36 Ответить
Провів оповіщення.
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27.07.2025 11:37 Ответить
Соціально підтримав.
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27.07.2025 11:42 Ответить
Никогда раньше и, вот опять!!!🥳🤪🤣😂🤡😅
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27.07.2025 11:37 Ответить
Напевно це відео

https://x.com/i/status/1948966420575830434
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27.07.2025 11:48 Ответить
Вони вже відверто з тітушнею працюють не ховаючись. Потужно.
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27.07.2025 11:56 Ответить
Схожий на Ёвбака з Мукачева, теж в трєніках
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27.07.2025 12:29 Ответить
Хммм.Я таки щось пропустив.А відколи однострої поліції "Адідас" почали шити?
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27.07.2025 13:27 Ответить
Не може бути, це всьо ІПСО і враги народа брешуть! В ТЦК служать чесні з чеснєйших, які пройшли Бахмут, Покровськ і Курщину... Прям янголи, а не люди)
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27.07.2025 11:48 Ответить
А не люди?
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27.07.2025 11:57 Ответить
Це що головна подія дня? На фронт ідіоти!!!!!!
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27.07.2025 11:58 Ответить
На фронт ідіоти!!!!!!

Це до кого?
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27.07.2025 12:07 Ответить
Мені сподобався комент шановного пана Peremoga #609213
І я дійсно задумався, а де всі ці люди???
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27.07.2025 12:25 Ответить
99% цих відео знімають кацапи, щоб дискредитувати ТЦК і зірвати мобілізацію.
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27.07.2025 11:59 Ответить
Стасік) знімають кацапи, а б'є хто?
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27.07.2025 12:08 Ответить
ТЦКашник мабуть воював, нерви знаєте не залізні. А той скоріше ''випросив'' ну як завжди буває...
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27.07.2025 12:59 Ответить
Ну не оператор-це точно.
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27.07.2025 13:22 Ответить
А б'є стасік . .🤣🤣🤣
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27.07.2025 13:40 Ответить
А чому не 100 %? Дуже це смішно - у дусі брехливих рашистських пропагандонів і у дусі брехливого єдиного марафону.
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27.07.2025 12:11 Ответить
таке враження,що у тцк працюють ті хто охороняв тюрми на тот,та переїхав на територію України
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27.07.2025 12:08 Ответить
Не только. Еще бывшие титушки времен Майдана например. Там идет отрицательный отбор, те кто не хотел или не мог совершать ИПСО - не задержались там.
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27.07.2025 12:15 Ответить
Не тринди. Особисто знаю хлопців які з 2014-го воювали і тільки недавно їх перевели до ТЦК. У сусіда син такий. На моїх очах виріс цей хлопець. Має багато поранень та контузію. В таких дуже багато.
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27.07.2025 13:03 Ответить
А я лично знаю парня который получил ранение, и с плохо работающей рукой с лета 23 до лета 24 года в компании таких же ограниченных в возможностях людей раздавал повестки. Именно раздавал повестки, без ИПСО. С лета 24 года их всех заменили на "раненых" без ограничения физических возможностей. Парня вернули в свою часть, сейчас нашли ему работу в тылу потому что рука так и продолжает плохо работать. Вопрос - почему убрали людей с ограниченными возможностями и взяли Сережку Воловика - известного героя ИПСО который избивал школьного учителя - ИПСО конечно, но есть по этому не только видео но даже решение суда, который не был был ограниченно годным по ранению потому что никогда ближе 30 км к линии фронта не бывал
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27.07.2025 13:32 Ответить
По всіх канонах не можна людям з пораненнями, контузіями й з ПТСРом працювати у структурах в яких потрібна тактовність й витримка. Але про це вже ніхто не згадує, бо завдяки зеленим мудакам країна скотилась у хаос й анархію.
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27.07.2025 13:35 Ответить
А де ж набрати не ранених, щоб і на нулі були і в тилу ухилянтів відловлювали?
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27.07.2025 13:53 Ответить
Чому не беруть тих які по влк вже придатні до тилових частин, а замість цього пхають їх в бойові бригади та ще й на нуль часто? У них немає ні контузій ні поранень.
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27.07.2025 18:22 Ответить
Та тому ж і пхають, бо здорові лобуряки по кущах ховаються, а воювати комусь треба.
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27.07.2025 19:33 Ответить
Колишні мусора та поліцаї. Робота саме для них, все як звикли.
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27.07.2025 12:28 Ответить
А ти хто? Кацапське бидло,чи вонючий малорос.
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27.07.2025 13:17 Ответить
Шукай своїх десь в іншому місці
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27.07.2025 14:25 Ответить
Якось, поки я на ппд чекав на переведення, приїхали нові люди після поранень. Так, от один ніби нормальний, але розмова мат на маті, при чому він з усіма так говорив, дружина, батьки, байдуже. З дружиною так розмовляв ніби з собакою. Потім вияснилось що він хотів в свій тцк перевестись. Правда трохи зрадів, коли йому запропонували інструктором в навчальний центр.
Після них були ще люди, і в більшості це були колишні зеки. То був треш, до першої ночі щодня бухали.
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27.07.2025 18:28 Ответить
Дуже серйозна проблема з алкоголізмом в армії
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27.07.2025 20:37 Ответить
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27.07.2025 12:15 Ответить
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27.07.2025 12:19 Ответить
Служать і реальні поранені ветерани. Але якщо людина контужена або з черепно мозковою травмою то треба думати чи годен він працювати з цивільними в ТЦК. Ветеранство не дає права коїти злочини.
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27.07.2025 12:19 Ответить
Ну, оскільки мій комент оперативно забанили, спробую лишити інший:

Мамини бусинки, а чого ви такі образливі? Ви ж такі сміливі на диванах.
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27.07.2025 12:21 Ответить
Натякаєш, що громадянин мав парирувати удар ТЦКуна, з переходом в контратаку і нанесенням удару в кадик?
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27.07.2025 12:32 Ответить
Є шикарний рецепт як уникнути "домагань" ТЦК. Причому не треба бігти і ставати студентом у віці коли пора з онуками сидіти. І нетреба купувати довідки в умовної Крупи чи купувати на підприємстві "бронь" (хитрозроблені підприємства спеціально тримають кілька місць, які можна з вигодою забронювати). Навіть не треба ховатися по хатах, лазити по мутних каналах "повістки рідного Мухосранська", виповзаючи у сутінках у страху нарватися на мобільний загін ТЦК чи поліції.
Достатньо просто піти до ЗСУ. Звідси ще жодне ТЦК не дістало. Тільки "чомусь" цей рецепт маминих бусинок не влаштовує.
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27.07.2025 17:28 Ответить
Можливо тому, що у віці, коли пора з онуками сидіти, хочеться таки посидіти з онуками, а не ганяти в амуніції по посадкам, намагаючись обігнати дрон. Все ж таки роки своє беруть, як не крути.
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27.07.2025 18:16 Ответить
Папу Сашу відгамселили? Мама ріма не пастрадала?
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27.07.2025 12:25 Ответить
Трохи запізно спохватились. Треба було в 2015 4-кратного ухилянта ловти і киздити.
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27.07.2025 12:31 Ответить
Нажаль той ухилянт в ті часи рідко бував в Кривому Розі, хіба шо на гастролях, тому доля ніяк не могла зіштовхнути його і цього ТЦКуна
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27.07.2025 12:33 Ответить
Працівник ТЦК, а не військовослужбовець.
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27.07.2025 12:36 Ответить
А ще якийсь гопнік та поліцай за цим мовчки спостерігали. Ну вилиті "буряти".
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27.07.2025 14:27 Ответить
"Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського"
Правильно, поліцейського треба перевірити. Нефіг по відео шастать у робочий час)
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27.07.2025 12:50 Ответить
Щось в центри рекрутінгу громадяни не сильно йдуть. Цікаво що з ними робити? Може грошей їм дати?
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27.07.2025 12:57 Ответить
ІПСО астанавісь! Стоц раз два !!
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27.07.2025 13:13 Ответить
Стой
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27.07.2025 13:14 Ответить
Та там ціла гоп-компанія, і мусор і тітушня в спортивному і тцкун.
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27.07.2025 14:11 Ответить
,, Ві не панімаєте, ето другоє''. Це тренування,репетиція. У хер піду, беркутів нема, готують тцкунів, тим більше, що там в основному ватніки і анти майданівці. Он зебілята вже звертаються до глав мента, картонні коробки заборонити, студентів від#іздити, і посадити. Але, виявляється, потужний пам'ятає історію ідейного авторитета, в ростов не хоче.
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27.07.2025 15:12 Ответить
питання в тому що рядом поліцейський , який нічого не робить
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27.07.2025 15:33 Ответить
а вони що десь роблять)
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27.07.2025 16:42 Ответить
поліція розпочала перевірку ... а у підсумку посадять побитого тцкашніком чоловіка
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27.07.2025 15:53 Ответить
Навіщо взагалі всі ці статті писати, якщо справи згодом закриваються і немає ні одного порушника закону загратами?
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27.07.2025 16:48 Ответить
Вау в тцкуны набирают титшуню которая там места покупает за бабки и потом отбивает их. Удивительно как же так, это все ипсо🤣 комменты трите больше, оставляя под новостями одних дедов патриотов, может поможет🤣😂
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27.07.2025 17:40 Ответить
 
 