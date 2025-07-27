Військовослужбовець ТЦК побив чоловіка у Кривому Розі, відкрито кримінальне провадження, - поліція

За фактом подій у Кривому Розі поліція розпочала перевірку. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт за участі цивільного чоловіка та військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Криворізького районного управління поліції.

Встановлено, що подія мала місце 25 липня на території Металургійного району міста.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - зауважили у поліції.

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Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського.