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Військовослужбовець ТЦК побив чоловіка у Кривому Розі, відкрито кримінальне провадження, - поліція
За фактом подій у Кривому Розі поліція розпочала перевірку. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт за участі цивільного чоловіка та військовослужбовця ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Криворізького районного управління поліції.
Встановлено, що подія мала місце 25 липня на території Металургійного району міста.
"За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - зауважили у поліції.
Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського.
Топ коментарі
+24 vit iwit
показати весь коментар27.07.2025 12:08 Відповісти Посилання
+21 Максим Залізняк #610700
показати весь коментар27.07.2025 12:08 Відповісти Посилання
+19 Serhii #597124
показати весь коментар27.07.2025 11:48 Відповісти Посилання
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https://x.com/i/status/1948966420575830434
Це до кого?
І я дійсно задумався, а де всі ці люди???
Мамини бусинки, а чого ви такі образливі? Ви ж такі сміливі на диванах.
Достатньо просто піти до ЗСУ. Звідси ще жодне ТЦК не дістало. Тільки "чомусь" цей рецепт маминих бусинок не влаштовує.
Правильно, поліцейського треба перевірити. Нефіг по відео шастать у робочий час)