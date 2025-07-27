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Новини Конфлікт із ТЦК
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Військовослужбовець ТЦК побив чоловіка у Кривому Розі, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

За фактом подій у Кривому Розі поліція розпочала перевірку. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано конфлікт за участі цивільного чоловіка та військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Криворізького районного управління поліції.

Встановлено, що подія мала місце 25 липня на території Металургійного району міста.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - зауважили у поліції.

Також читайте: Група цивільних напала на автобус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли, - облвійськкомат. ВIДЕО

Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського.

Автор: 

побиття (977) Кривий Ріг (1386) Нацполіція (15382) ТЦК та СП (737) Дніпропетровська область (4067) Криворізький район (176)


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Топ коментарі
+24
Стасік) знімають кацапи, а б'є хто?
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27.07.2025 12:08 Відповісти
+21
таке враження,що у тцк працюють ті хто охороняв тюрми на тот,та переїхав на територію України
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27.07.2025 12:08 Відповісти
+19
Не може бути, це всьо ІПСО і враги народа брешуть! В ТЦК служать чесні з чеснєйших, які пройшли Бахмут, Покровськ і Курщину... Прям янголи, а не люди)
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27.07.2025 11:48 Відповісти
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27.07.2025 11:36 Відповісти
Провів оповіщення.
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27.07.2025 11:37 Відповісти
Соціально підтримав.
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27.07.2025 11:42 Відповісти
Никогда раньше и, вот опять!!!🥳🤪🤣😂🤡😅
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27.07.2025 11:37 Відповісти
Напевно це відео

https://x.com/i/status/1948966420575830434
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27.07.2025 11:48 Відповісти
Вони вже відверто з тітушнею працюють не ховаючись. Потужно.
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27.07.2025 11:56 Відповісти
Схожий на Ёвбака з Мукачева, теж в трєніках
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27.07.2025 12:29 Відповісти
Хммм.Я таки щось пропустив.А відколи однострої поліції "Адідас" почали шити?
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27.07.2025 13:27 Відповісти
Не може бути, це всьо ІПСО і враги народа брешуть! В ТЦК служать чесні з чеснєйших, які пройшли Бахмут, Покровськ і Курщину... Прям янголи, а не люди)
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27.07.2025 11:48 Відповісти
А не люди?
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27.07.2025 11:57 Відповісти
Це що головна подія дня? На фронт ідіоти!!!!!!
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27.07.2025 11:58 Відповісти
На фронт ідіоти!!!!!!

Це до кого?
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27.07.2025 12:07 Відповісти
Мені сподобався комент шановного пана Peremoga #609213
І я дійсно задумався, а де всі ці люди???
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27.07.2025 12:25 Відповісти
99% цих відео знімають кацапи, щоб дискредитувати ТЦК і зірвати мобілізацію.
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27.07.2025 11:59 Відповісти
Стасік) знімають кацапи, а б'є хто?
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27.07.2025 12:08 Відповісти
ТЦКашник мабуть воював, нерви знаєте не залізні. А той скоріше ''випросив'' ну як завжди буває...
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27.07.2025 12:59 Відповісти
Ну не оператор-це точно.
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27.07.2025 13:22 Відповісти
А б'є стасік . .🤣🤣🤣
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27.07.2025 13:40 Відповісти
А чому не 100 %? Дуже це смішно - у дусі брехливих рашистських пропагандонів і у дусі брехливого єдиного марафону.
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27.07.2025 12:11 Відповісти
таке враження,що у тцк працюють ті хто охороняв тюрми на тот,та переїхав на територію України
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27.07.2025 12:08 Відповісти
Не только. Еще бывшие титушки времен Майдана например. Там идет отрицательный отбор, те кто не хотел или не мог совершать ИПСО - не задержались там.
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27.07.2025 12:15 Відповісти
Не тринди. Особисто знаю хлопців які з 2014-го воювали і тільки недавно їх перевели до ТЦК. У сусіда син такий. На моїх очах виріс цей хлопець. Має багато поранень та контузію. В таких дуже багато.
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27.07.2025 13:03 Відповісти
А я лично знаю парня который получил ранение, и с плохо работающей рукой с лета 23 до лета 24 года в компании таких же ограниченных в возможностях людей раздавал повестки. Именно раздавал повестки, без ИПСО. С лета 24 года их всех заменили на "раненых" без ограничения физических возможностей. Парня вернули в свою часть, сейчас нашли ему работу в тылу потому что рука так и продолжает плохо работать. Вопрос - почему убрали людей с ограниченными возможностями и взяли Сережку Воловика - известного героя ИПСО который избивал школьного учителя - ИПСО конечно, но есть по этому не только видео но даже решение суда, который не был был ограниченно годным по ранению потому что никогда ближе 30 км к линии фронта не бывал
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27.07.2025 13:32 Відповісти
По всіх канонах не можна людям з пораненнями, контузіями й з ПТСРом працювати у структурах в яких потрібна тактовність й витримка. Але про це вже ніхто не згадує, бо завдяки зеленим мудакам країна скотилась у хаос й анархію.
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27.07.2025 13:35 Відповісти
А де ж набрати не ранених, щоб і на нулі були і в тилу ухилянтів відловлювали?
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27.07.2025 13:53 Відповісти
Колишні мусора та поліцаї. Робота саме для них, все як звикли.
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27.07.2025 12:28 Відповісти
А ти хто? Кацапське бидло,чи вонючий малорос.
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27.07.2025 13:17 Відповісти
Шукай своїх десь в іншому місці
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27.07.2025 14:25 Відповісти
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27.07.2025 12:15 Відповісти
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27.07.2025 12:19 Відповісти
Служать і реальні поранені ветерани. Але якщо людина контужена або з черепно мозковою травмою то треба думати чи годен він працювати з цивільними в ТЦК. Ветеранство не дає права коїти злочини.
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27.07.2025 12:19 Відповісти
Ну, оскільки мій комент оперативно забанили, спробую лишити інший:

Мамини бусинки, а чого ви такі образливі? Ви ж такі сміливі на диванах.
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27.07.2025 12:21 Відповісти
Натякаєш, що громадянин мав парирувати удар ТЦКуна, з переходом в контратаку і нанесенням удару в кадик?
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27.07.2025 12:32 Відповісти
Є шикарний рецепт як уникнути "домагань" ТЦК. Причому не треба бігти і ставати студентом у віці коли пора з онуками сидіти. І нетреба купувати довідки в умовної Крупи чи купувати на підприємстві "бронь" (хитрозроблені підприємства спеціально тримають кілька місць, які можна з вигодою забронювати). Навіть не треба ховатися по хатах, лазити по мутних каналах "повістки рідного Мухосранська", виповзаючи у сутінках у страху нарватися на мобільний загін ТЦК чи поліції.
Достатньо просто піти до ЗСУ. Звідси ще жодне ТЦК не дістало. Тільки "чомусь" цей рецепт маминих бусинок не влаштовує.
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27.07.2025 17:28 Відповісти
Папу Сашу відгамселили? Мама ріма не пастрадала?
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27.07.2025 12:25 Відповісти
Трохи запізно спохватились. Треба було в 2015 4-кратного ухилянта ловти і киздити.
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27.07.2025 12:31 Відповісти
Нажаль той ухилянт в ті часи рідко бував в Кривому Розі, хіба шо на гастролях, тому доля ніяк не могла зіштовхнути його і цього ТЦКуна
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27.07.2025 12:33 Відповісти
Працівник ТЦК, а не військовослужбовець.
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27.07.2025 12:36 Відповісти
А ще якийсь гопнік та поліцай за цим мовчки спостерігали. Ну вилиті "буряти".
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27.07.2025 14:27 Відповісти
"Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського"
Правильно, поліцейського треба перевірити. Нефіг по відео шастать у робочий час)
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27.07.2025 12:50 Відповісти
Щось в центри рекрутінгу громадяни не сильно йдуть. Цікаво що з ними робити? Може грошей їм дати?
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27.07.2025 12:57 Відповісти
ІПСО астанавісь! Стоц раз два !!
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27.07.2025 13:13 Відповісти
Стой
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27.07.2025 13:14 Відповісти
Та там ціла гоп-компанія, і мусор і тітушня в спортивному і тцкун.
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27.07.2025 14:11 Відповісти
,, Ві не панімаєте, ето другоє''. Це тренування,репетиція. У хер піду, беркутів нема, готують тцкунів, тим більше, що там в основному ватніки і анти майданівці. Он зебілята вже звертаються до глав мента, картонні коробки заборонити, студентів від#іздити, і посадити. Але, виявляється, потужний пам'ятає історію ідейного авторитета, в ростов не хоче.
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27.07.2025 15:12 Відповісти
питання в тому що рядом поліцейський , який нічого не робить
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27.07.2025 15:33 Відповісти
а вони що десь роблять)
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27.07.2025 16:42 Відповісти
поліція розпочала перевірку ... а у підсумку посадять побитого тцкашніком чоловіка
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27.07.2025 15:53 Відповісти
Навіщо взагалі всі ці статті писати, якщо справи згодом закриваються і немає ні одного порушника закону загратами?
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27.07.2025 16:48 Відповісти
Вау в тцкуны набирают титшуню которая там места покупает за бабки и потом отбивает их. Удивительно как же так, это все ипсо🤣 комменты трите больше, оставляя под новостями одних дедов патриотов, может поможет🤣😂
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27.07.2025 17:40 Відповісти
 
 