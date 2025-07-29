Военнослужащие ТЦК силой заталкивают в автобус мужчину в Харькове: местные пытаются этому помешать. ВИДЕО

В Харькове несколько человек в военной форме, вероятно военнослужащие ТЦК и СП, протащили мужчину по асфальту, чтобы затолкнуть его в бус. Гражданские пытались помешать этому.

Видео распространили в Новости.LIVE Харьков, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Так, из-за силового задержания мужчины между гражданскими и военными ТЦК произошел конфликт.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, как люди в военной форме тащат мужчину по земле к зеленому бусу. После вмешательства, по словам очевидцев, между сторонами произошел конфликт с применением перцового баллончика.

По состоянию на сейчас официальной реакции со стороны пресс-службы ТЦК или полиции по этой ситуации нет.

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