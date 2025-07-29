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Новости Видео Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК
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Военнослужащие ТЦК силой заталкивают в автобус мужчину в Харькове: местные пытаются этому помешать. ВИДЕО

В Харькове несколько человек в военной форме, вероятно военнослужащие ТЦК и СП, протащили мужчину по асфальту, чтобы затолкнуть его в бус. Гражданские пытались помешать этому.

Видео распространили в Новости.LIVE Харьков, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Так, из-за силового задержания мужчины между гражданскими и военными ТЦК произошел конфликт.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, как люди в военной форме тащат мужчину по земле к зеленому бусу. После вмешательства, по словам очевидцев, между сторонами произошел конфликт с применением перцового баллончика.

По состоянию на сейчас официальной реакции со стороны пресс-службы ТЦК или полиции по этой ситуации нет.

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Конфликт ТЦК с гражданскими произошел в Харькове: что известно

Автор: 

конфликт (843) Харьков (7697) ТЦК (691) Харьковская область (1362) Харьковский район (471)


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Топ комментарии
+20
Це мабуть "не навчені воювать" інваліди?
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29.07.2025 17:22 Ответить
+17
це не працівники тцк. це ****** тітушня
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29.07.2025 17:25 Ответить
+14
ну що ж ви ізвєргі дєлаєтє! он можєт біть хатєл служіть в расєйськой арміі.!
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29.07.2025 17:21 Ответить
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Тоді поясніть, як при 5 млн тих хто оновив дані, можуть бути проблеми з мобілізацією, де потреба становить 200-300 тисяч на рік? Чи оновили дані такі собі узаконені ухилянти - чиновники, підприємці, силовики всякі менеджери та директори і вони не підходять під мобілізацію, а ті 2-3 млн що не оновили дані то ухилянти?
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29.07.2025 18:22 Ответить
Добре. А коли цей впійманий ухилянт намагається втекти, розпускає руки та ноги б'є ними працівників ТЦК треба ж його якось усмиряти. А щодо мови то підіть в окопи та розкажіть про це воїнам які нас захищають від кацапні, за що їм честь, хвала та низький уклін.
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29.07.2025 18:12 Ответить
Якби його таки запхали в буса та відправлять під Покровськ то він вмить стає воїном, що нас захищає, за що йому честь і звала
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29.07.2025 18:25 Ответить
Вже декілька разів намагався у тугодумів вистроїти цей простий ланцюжок логічний. Сьогодні він ухилянт, лайно, сцикун, непотріб,ну й далі як вони *******. А коли його забусячили та відправили на фронт, відразу захисник, воїн, герой. І все це цілком гармонійно співіснує в одній голові. Парадокс...
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29.07.2025 18:33 Ответить
ТЦК - не в окопах, це посадові особи! Вони повинні спілкуватися державною!
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29.07.2025 18:42 Ответить
Мерзенні укробуряти.
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29.07.2025 17:54 Ответить
потужна бусифікація і потужні бусифікатори
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29.07.2025 17:54 Ответить
Чекаємо сотні юних дівчаток та жіночок з картонками на площах всіх міст п'ятий день на захист конституції ,прав та свобод ....
Йой , пардон переплутав тему - це не ті права та свободи..... не з тої конституції....
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29.07.2025 18:01 Ответить
Ватани чекають "освобождєнія", "нашіх мальчіков" чекають.
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29.07.2025 18:05 Ответить
ТЦКашники та поліція є зрадники України. Прочитайте присягу ЗСУ, або поліції, де вони обіцяли захищати народ, та неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Який закон чи яка стаття Конституції дозволяє бити людей на вулиці, чи принижувати честь людини. Тому, всі, хто зрадив присягу є зрадниками, яких має судити народ на майданах. Тільки не треба писати, що Конституція на паузі, бо в такому випадку, на паузі гарант Конституції, а також судді Конституційного суду.
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29.07.2025 18:07 Ответить
ТЦК і поліція затримали потенційного злочинця, який ухилився виконувати свій конституційний обов"язок - захищати Україну.
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29.07.2025 18:10 Ответить
ТЦК і поліція затримали потенційного злочинця.

Це у вас в тцк придумали "потенційний злочинець?) Це я стою на вулиці, дивлюсь на чиєсь вікно то я.... потенційний "домушнік"? А якщо ще сів у громадський транспорт, ховайся, я....потенційний кишеньковий злодій? І що тільки ви, тцкуняки, за гроші не придумаєте))
До речі, а сам де виконуєш свій конституційний обов"язок- захищати Україну? З кріпаків гроші вимагаєш?
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29.07.2025 18:26 Ответить
Агент козир ніколи не діє напряму: він створює через підпис і печатку зе такі обставини,за яких самі українці створюють собі проблеми майже на рівному місці.
Приклад: розгін колишніх військкоматів,мобілізація по колумбійськи.
Чим колишні військомати були гірші за теперішні тцк і чим бусифікація краща від нормальної мобілізації при військкоматах?
Ніби він в тіні і ніпричому,та проблеми такі,що суттєво впливають на фронті і не на користь країни.
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29.07.2025 18:12 Ответить
А хто має захищати українську землю під Покровськом??? Звернися з протестом до путлєра-вбивці.
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29.07.2025 18:17 Ответить
Ти.
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29.07.2025 18:21 Ответить
Ти дибіл чи як? Командування вже давно допустилось таких помилок, що Покровськ не врятувати, але щоб не було падіння рейтингу, замість відступити, вони будуть туди гнати усі резерви. Чергова фортеця Бахмут і тисячі дарма загублених життів.
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29.07.2025 18:22 Ответить
Запропонуй власну стратегію оборони України, щоб вберегти життя наших воїнів, щоб не мобілізовувати осіб 25-60 до війська і перемогти ворога. Можеш??? Звісно, ні. Тоді не створюй інформаційних провокацій.
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29.07.2025 18:28 Ответить
Твоя стратегія - заховавшись від мобілізації гонити на війну інших.
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29.07.2025 18:31 Ответить
Ігорки, не набридло? Ну ви ж обидва ухилянти, для чого ви тут патріотичну філософію тулите? Аааа, перепрошую, бабусіки "наше все". І багато заробляють ухилянти на зарплаті в тцк чи % від могілізованих?
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29.07.2025 18:32 Ответить
І чого ти розійшовся ? Просто напиши - в/ч, звання, досвід.
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29.07.2025 18:42 Ответить
У нас були генерали, які вміли і оборонятись і наступати, саме вони на початку війни, і відбили ворога і гнали його усюди. Їх познімали.
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29.07.2025 18:39 Ответить
І як завжди горласті товсті тітки тут як тут. Підняли б бідолагу, витерли, дали ковтнуть щось.., і сказали ...давай йди синку, ато прийдуть орки будуть нас гвалтувать...
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29.07.2025 18:18 Ответить
Ти аж в Америку від "орків" утік. Мабуть, добре згвалтували...
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29.07.2025 18:29 Ответить
Валюха, як там на Брайтоні, не орки дуже стріляють? Памперси купив?
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29.07.2025 18:33 Ответить
Чому маска на обличчі? Злочинець?
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29.07.2025 18:24 Ответить
москалі прийдуть у Харків, ці місцеві "жителі" самі підуть до військкомату.
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29.07.2025 18:27 Ответить
Можливо, і підуть. Бо москалі добре платять...
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29.07.2025 18:30 Ответить
Плохіше, ти за кацапські "варєньє і пєчєньє" і матір рідну продаси, і дружину з доньками під чечено-бюрятів підкладеш. Аби орки платили щедро.
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29.07.2025 18:42 Ответить
Мені подобається. Спіймали ухилянта. У в'язницю його.
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29.07.2025 18:29 Ответить
Та бухай далі, не переймайся, не злякай білочку
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29.07.2025 18:35 Ответить
На відео просто тітушня яка дискредитує "піксель" ЗСУ. Це нікого не обходить із вищого військового командування? Сумно. М'яко кажучи.
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29.07.2025 18:33 Ответить
Сподіваюсь він ще живий?
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29.07.2025 18:35 Ответить
"У Харкові кілька осіб у військовій формі, ймовірно військовослужбовці ТЦК та СП, протягли чоловіка по асфальту, щоб заштовхнути його в бус."

Дурному зрозуміло, що це ніякі не військовослужбовці тцк. Це буряти, що майстерно грають їх роль. А відео, звісно, зняте на мосфільмі.
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29.07.2025 18:36 Ответить
ну спїймали пїдора
що за галас?
а тїтоньку треба в майстерню - шити захисні сітки
ї жопу трохи вїдбити. щоб пам'ятала, коли сидить
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29.07.2025 18:39 Ответить
ці підари гірше ніж кацапи, кацапа можна вбити...
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29.07.2025 18:39 Ответить
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