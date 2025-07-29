Военнослужащие ТЦК силой заталкивают в автобус мужчину в Харькове: местные пытаются этому помешать. ВИДЕО
В Харькове несколько человек в военной форме, вероятно военнослужащие ТЦК и СП, протащили мужчину по асфальту, чтобы затолкнуть его в бус. Гражданские пытались помешать этому.
Видео распространили в Новости.LIVE Харьков, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Так, из-за силового задержания мужчины между гражданскими и военными ТЦК произошел конфликт.
На видео, которое распространили в соцсетях, видно, как люди в военной форме тащат мужчину по земле к зеленому бусу. После вмешательства, по словам очевидцев, между сторонами произошел конфликт с применением перцового баллончика.
По состоянию на сейчас официальной реакции со стороны пресс-службы ТЦК или полиции по этой ситуации нет.
Топ комментарии
+20 Petr Sidorov
показать весь комментарий29.07.2025 17:22 Ответить Ссылка
+17 ола жмуд
показать весь комментарий29.07.2025 17:25 Ответить Ссылка
+14 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий29.07.2025 17:21 Ответить Ссылка
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Йой , пардон переплутав тему - це не ті права та свободи..... не з тої конституції....
Це у вас в тцк придумали "потенційний злочинець?) Це я стою на вулиці, дивлюсь на чиєсь вікно то я.... потенційний "домушнік"? А якщо ще сів у громадський транспорт, ховайся, я....потенційний кишеньковий злодій? І що тільки ви, тцкуняки, за гроші не придумаєте))
До речі, а сам де виконуєш свій конституційний обов"язок- захищати Україну? З кріпаків гроші вимагаєш?
Приклад: розгін колишніх військкоматів,мобілізація по колумбійськи.
Чим колишні військомати були гірші за теперішні тцк і чим бусифікація краща від нормальної мобілізації при військкоматах?
Ніби він в тіні і ніпричому,та проблеми такі,що суттєво впливають на фронті і не на користь країни.
Дурному зрозуміло, що це ніякі не військовослужбовці тцк. Це буряти, що майстерно грають їх роль. А відео, звісно, зняте на мосфільмі.
що за галас?
а тїтоньку треба в майстерню - шити захисні сітки
ї жопу трохи вїдбити. щоб пам'ятала, коли сидить