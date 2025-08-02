Сотни людей собрались в Виннице возле местного стадиона: требуют освободить мужчин, вероятно, задержанных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных военнослужащими ТЦК и СП.

Об этом сообщает "Суспільне" с места происшествия, информирует.

Отмечается, что около 23:00 винничане собрались возле местного стадиона с требованием выпустить мужчин, которые, вероятно, там находятся.

Сообщается, что на место прибыли по меньшей мере 11 экипажей Нацполиции. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержание.

Что говорят винничане?

"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли - полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый имеет сейчас ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", - рассказала местная жительница Анна Тетервак.

Другая женщина, которая назвала себя Валентиной, заявила, что среди тех, кого, по ее словам, удерживают в помещении, есть ее муж. Она утверждает, что его утром задержали военнослужащие ТЦК и, после прохождения военно-врачебной комиссии, доставили на стадион.

"Видела, что его сюда заводили. Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от людей, которые там находятся. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбросала людей, начала бить и задувать газовым баллончиком",- говорит женщина.

Правоохранители попросили людей разойтись из-за начала комендантского часа. Однако люди отказались выполнить требование полиции.

На данный момент полиция и городской ТЦК и СП не комментировали ситуацию.

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