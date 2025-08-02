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Новости Фото Конфликт с ТЦК Протест в Виннице под ТЦК
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Сотни людей собрались в Виннице возле местного стадиона: требуют освободить мужчин, вероятно, задержанных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных военнослужащими ТЦК и СП.

Об этом сообщает "Суспільне" с места происшествия, информирует.

Отмечается, что около 23:00 винничане собрались возле местного стадиона с требованием выпустить мужчин, которые, вероятно, там находятся.

конфликт с тцк

Сообщается, что на место прибыли по меньшей мере 11 экипажей Нацполиции. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержание.

Что говорят винничане?

"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли - полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый имеет сейчас ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", - рассказала местная жительница Анна Тетервак.

конфликт с тцк

Другая женщина, которая назвала себя Валентиной, заявила, что среди тех, кого, по ее словам, удерживают в помещении, есть ее муж. Она утверждает, что его утром задержали военнослужащие ТЦК и, после прохождения военно-врачебной комиссии, доставили на стадион.

конфликт с тцк

"Видела, что его сюда заводили. Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от людей, которые там находятся. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбросала людей, начала бить и задувать газовым баллончиком",- говорит женщина.

конфликт с тцк

Правоохранители попросили людей разойтись из-за начала комендантского часа. Однако люди отказались выполнить требование полиции.

конфликт с тцк

На данный момент полиция и городской ТЦК и СП не комментировали ситуацию.

Смотрите также: Военнослужащие ТЦК силой заталкивают в бус мужчину в Харькове: местные пытаются этому помешать. ВИДЕО

Автор: 

Винница (737) Винницкая область (1066) конфликт (844) ТЦК (701) Винницкий район (30)


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Топ комментарии
+38
А, тобто, нам, хто з 22-го року, був добровольцем - нам можна вас захищати, а вам наші сім'ї захищати вже не треба, так?
Тобто, чоловіки вже закінчилися, залишилися одні мамкині/жінчині вишенки, війна десь там, а по нам не прилетить.

Знаєте, я вважаю вас усіх кінченими. Людьми.
То росіяни не відносяться до homo sapiens.

Ви - люди. Але - які ви люди? Ви просто слабкі. І це не може бути вам виправданням.
Я під Торецьком, а ви там, на диванчиках, сцитеся вийти на вулицю, щоб не зупинили.
Повинно бути соромно.

Живемо один раз. Ми чоловіки.
Як??
От як??
Я 24.02.22 вже був на війні.
Жалкую, що так само як ви зараз, в АТО не поїхав. десь там, а я старий....
Так от, старий став на 10 років більш старим, а чомусь на посаді комаднира штурмового взводу одного з з самих славетний українських штурмових батальйонів (підори нами своїх дітей на ніч лякають).
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02.08.2025 01:58 Ответить
+31
правоохоронці виконують свою обов'язки - наводять законний порядок в громадських місцях під час комендантської години

кацапським провокаціям не місце на Цензорі !

.
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02.08.2025 03:11 Ответить
+30
Як раз українському народу. Для захисту країни іде мобілізація. Якась бидлота сриває цю мобілізацію. Саме пресекати це і повинна поліція.
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02.08.2025 02:58 Ответить
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Бунти - це у тебе в сім'ї,коли не знайшли зранку чим похмелитися,кацапчику...
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02.08.2025 09:20 Ответить
Правильно Лукашенко казав вчора - здавайтеся краще як умога швидше, бо росія все одно через місяць-півтора остаточно переможе.
Фронт тримається - не витримує тил!
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02.08.2025 07:56 Ответить
До школи я майже весь свій час проводив в селі, в діда і баби, по черзі, то в маминих, то в татових. Бо батьки вчилися ще...
Тато батька був балакучим...
Розказував, як петлюрівці його хотіли мобілізувати... Як він ховався... каже, як всі... Напевне, і мамин батько також ховався, але нічого не розказував, бо був грамотним, читав книжки, і був сільським знахарем. Всіх попереджав про небезпеку.

Татів батько, дід, ще розказував, як його за слова на сільському сході "а ***** мені ваш колгосп" його пов'язали, конфіскували кобилу, пару корів, молодого бичка, кабана і льоху, відібрали пару гектар землі, і послали на чотири роки рити Біломорканал.
Бабці присадибний город залишиився, курей і гусей, та й пса не забрали, і з хати не вигнали... І залишилось в неї на руках два сини, рік і шість років, а тут голодомор.... але бабка знала ліс, і де що в лісі вкрасти і назбирати, хоча би тої кропиви чи лободи, ягоди само собою. Якось вижили.... Але бабка розказувала страхіття.... за той час....

Так от: касапи з мирняком не церемоняться. І ухилянства в них не буває. Ось так.
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02.08.2025 08:04 Ответить
"Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги.." Хлопцям треба ще було попросити щоб дали присунути стоячи- раз такі бабіщі безвідмовні...
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02.08.2025 08:16 Ответить
Не переймайся,орда проведе все законно,як провела ,,референдуми,,
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02.08.2025 08:41 Ответить
Хай, замість того, щоб збиратись біля стадіону, йдуть поміняють хлопців на фронті і не треба буде того ТЦК.
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02.08.2025 08:22 Ответить
може нехай депутатів поміняють?
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02.08.2025 10:47 Ответить
Ще й,,Калину,,співають, Прийде орда будете пдли ,,Во поле березку,,співати та,,,Бариню..витанцьовувати
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02.08.2025 08:37 Ответить
мобилизация должна быть добровольной! Иначе мы будем организовывать картонный Майдан "против принудительной мобилизации и бусификации" - этот г.вно-закон необходимо менять и отменять бронирование всем мусорам и тцкашникам
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02.08.2025 08:45 Ответить
та спробуйте - хто не дає?
А заодно нехай суспільство подивиться на тесті, на що здатні навіжені патріоти... і чи багато залишилось в Україні адептів Нацкорпусу і Свободи.
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02.08.2025 09:06 Ответить
ВСІ особи пенсійного віку від 34-х років до 60-и років ВСІХ силових та військових структур України, 50% нині діючих силових структур України, ЗОБОВ"ЯЗАНІ виконувати статтю 24 ЗУ Про національну поліцію, статтб 17 Конституції України, а також всі особи чоловічої статі державних та місцевих органів влади, ЗОБОВ" ЯЗАНІ виконувати ====== ПРИСЯГУ ====== надану Україні та українському народу.
Український народ постійно і добросовісно оплачував їхню БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ у мирний час і всі інші блага і пільги їх БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ.

Настав час РЕАЛЬНО ВИКОНУВАТИ ПРИСЯГУ !!!!!!!

НЕХЕР ЗАЙМАТИСЯ ЛЮДОЛОВСТВОМ !!!!!!!!

КРАПКА.
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02.08.2025 08:46 Ответить
Які "мужні" Вінничанин!! Треба було б ще захопити з собою на штурм ТЦК триколор та портрет путіна! Або сталіна!!
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02.08.2025 08:48 Ответить
Пі...сня зібралась. Поки нормальні хлопці країну захищають, мерзота протести, для задоволення кацапів, влаштовує.
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02.08.2025 08:49 Ответить
Дебілоїди...
Ви самі найперші Порошенка зрадили, тепер триздуйте на війну
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02.08.2025 08:53 Ответить
Схоже щось з державою, що за неї громадяни не хочуть помирати!
А не спробували буль-якого начальника ТЦК разом з головою лікарської комісії обшукати і в той же день повісити на воротах ТЦК? А треба не пробувати, а розпочинати бусифікацію з цього починати!
Схоже вже не дуже хоче Україна іти заміж за хрипатих і хаповитих.
На ті хто на передовій... Я теж був у такому стані, коли бів в Афгані. Влада була гівно, вдома кабаки гуділи під пісню "Путана", ташкентські митники обдирали до трусів і потім ще виявилось, що не за ту державу воювали.
Різниця тільки в тім, що "наші" просирають власну країну коли вже війна на її території.
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02.08.2025 09:32 Ответить
Нічого, пукєн прийде, швидко вам, тварям вишиватним, порядок наведе: стройними колонами з транспарантами та веселими піснями завойовувати Польщу підете, рогулі.
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02.08.2025 09:38 Ответить
ЦЕ ВРАДІЇВКА
ЗЕ , ТІКАЙ ІДІОТ...
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02.08.2025 09:42 Ответить
Мусорня і тцк на фронт!!!! Хрипатого у відставку!!! Терміново повертайте Залужного!!! Залужний наш президент!!!
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02.08.2025 09:43 Ответить
Начинаются интересные процессы и куда они нас заведут непонятно...они могут принести как позитивные результаты так и крайне негативные..
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02.08.2025 09:44 Ответить
зєля з пуйлом тільки руки потирають 🤬
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02.08.2025 09:57 Ответить
Відпустити і оголосити місто Вінницю вільної від ППО.
Вчому проблема?
Дончани і Луганчани підтримають.
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02.08.2025 10:58 Ответить
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