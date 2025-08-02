Сотни людей собрались в Виннице возле местного стадиона: требуют освободить мужчин, вероятно, задержанных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных военнослужащими ТЦК и СП.
Об этом сообщает "Суспільне" с места происшествия, информирует.
Отмечается, что около 23:00 винничане собрались возле местного стадиона с требованием выпустить мужчин, которые, вероятно, там находятся.
Сообщается, что на место прибыли по меньшей мере 11 экипажей Нацполиции. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержание.
Что говорят винничане?
"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли - полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый имеет сейчас ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", - рассказала местная жительница Анна Тетервак.
Другая женщина, которая назвала себя Валентиной, заявила, что среди тех, кого, по ее словам, удерживают в помещении, есть ее муж. Она утверждает, что его утром задержали военнослужащие ТЦК и, после прохождения военно-врачебной комиссии, доставили на стадион.
"Видела, что его сюда заводили. Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от людей, которые там находятся. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбросала людей, начала бить и задувать газовым баллончиком",- говорит женщина.
Правоохранители попросили людей разойтись из-за начала комендантского часа. Однако люди отказались выполнить требование полиции.
На данный момент полиция и городской ТЦК и СП не комментировали ситуацию.
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Фронт тримається - не витримує тил!
Тато батька був балакучим...
Розказував, як петлюрівці його хотіли мобілізувати... Як він ховався... каже, як всі... Напевне, і мамин батько також ховався, але нічого не розказував, бо був грамотним, читав книжки, і був сільським знахарем. Всіх попереджав про небезпеку.
Татів батько, дід, ще розказував, як його за слова на сільському сході "а ***** мені ваш колгосп" його пов'язали, конфіскували кобилу, пару корів, молодого бичка, кабана і льоху, відібрали пару гектар землі, і послали на чотири роки рити Біломорканал.
Бабці присадибний город залишиився, курей і гусей, та й пса не забрали, і з хати не вигнали... І залишилось в неї на руках два сини, рік і шість років, а тут голодомор.... але бабка знала ліс, і де що в лісі вкрасти і назбирати, хоча би тої кропиви чи лободи, ягоди само собою. Якось вижили.... Але бабка розказувала страхіття.... за той час....
Так от: касапи з мирняком не церемоняться. І ухилянства в них не буває. Ось так.
А заодно нехай суспільство подивиться на тесті, на що здатні навіжені патріоти... і чи багато залишилось в Україні адептів Нацкорпусу і Свободи.
Український народ постійно і добросовісно оплачував їхню БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ у мирний час і всі інші блага і пільги їх БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ.
Настав час РЕАЛЬНО ВИКОНУВАТИ ПРИСЯГУ !!!!!!!
НЕХЕР ЗАЙМАТИСЯ ЛЮДОЛОВСТВОМ !!!!!!!!
КРАПКА.
Ви самі найперші Порошенка зрадили, тепер триздуйте на війну
А не спробували буль-якого начальника ТЦК разом з головою лікарської комісії обшукати і в той же день повісити на воротах ТЦК? А треба не пробувати, а розпочинати бусифікацію з цього починати!
Схоже вже не дуже хоче Україна іти заміж за хрипатих і хаповитих.
На ті хто на передовій... Я теж був у такому стані, коли бів в Афгані. Влада була гівно, вдома кабаки гуділи під пісню "Путана", ташкентські митники обдирали до трусів і потім ще виявилось, що не за ту державу воювали.
Різниця тільки в тім, що "наші" просирають власну країну коли вже війна на її території.
ЗЕ , ТІКАЙ ІДІОТ...
Вчому проблема?
Дончани і Луганчани підтримають.