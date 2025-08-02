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Новини Фото Конфлікт із ТЦК Протест у Вінниці під ТЦК
1 572 71

Сотні людей зібралися у Вінниці біля місцевого стадіону: вимагають звільнити чоловіків, ймовірно, затриманих ТЦК. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.

Про це повідомляє "Суспільне" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 23:00 вінничани зібралися біля місцевого стадіону з вимогою випустити чоловіків, які, ймовірно, там перебувають.

конфлікт з тцк

Повідомляється, що на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.

Що кажуть вінничани?

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", – розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

конфлікт з тцк

Інша жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали військовослужбовці ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.

конфлікт з тцк

"Бачила, що його сюди заводили. Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком",- говорить жінка.

конфлікт з тцк

Правоохоронці попросили людей розійтися через початок комендантської години. Однак люди відмовилися виконати вимогу поліції.

конфлікт з тцк

Наразі поліція і міський ТЦК та СП не коментували ситуацію.

Дивіться також: Військовослужбовці ТЦК силою заштовхують в бус чоловіка у Харкові: місцеві намагаються цьому завадити. ВIДЕО

Автор: 

Вінниця (636) Вінницька область (1050) конфлікт (458) ТЦК та СП (751) Вінницький район (34)


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Топ коментарі
+5
А, тобто, нам, хто з 22-го року, був добровольцем - нам можна вас захищати, а вам наші сім'ї захищати вже не треба, так?
Тобто, чоловіки вже закінчилися, залишилися одні мамкині/жінчині вишенки, війна десь там, а по нам не прилетить.

Знаєте, я вважаю вас усіх кінченими. Людьми.
То росіяни не відносяться до homo sapiens.

Ви - люди. Але - які ви люди? Ви просто слабкі. І це не може бути вам виправданням.
Я під Торецьком, а ви там, на диванчиках, сцитеся вийти на вулицю, щоб не зупинили.
Повинно бути соромно.

Живемо один раз. Ми чоловіки.
Як??
От як??
Я 24.02.22 вже був на війні.
Жалкую, що так само як ви зараз, в АТО не поїхав. десь там, а я старий....
Так от, старий став на 10 років більш старим, а чомусь на посаді комаднира штурмового взводу одного з з самих славетний українських штурмових батальйонів (підори нами своїх дітей на ніч лякають).
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02.08.2025 01:58 Відповісти
+5
В чому різниця?
Орки нас усіх хочуть знищити однаково. Усіх повністю.
Якби я, та ми усі тоді не пішли - ви б зараз не жили.
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02.08.2025 02:08 Відповісти
+4
Це електорат клоуна.
Не можуть прораховувати фатальні наслідки своїх дій.
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02.08.2025 01:52 Відповісти
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Це електорат клоуна.
Не можуть прораховувати фатальні наслідки своїх дій.
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02.08.2025 01:52 Відповісти
довго йшла до цього, бидлота !
нарешті поліція наводить порядок, молодці !

сусід Микола має захищати без ротацій по кілька місяців на позиції цю бидлоту, їх баб та майно ?
згребти всіх в ТЦК і на фронт !

.
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02.08.2025 02:53 Відповісти
А ось і чергове підтвердження, що так звані "правоохоронці" служать не українському народу, а своїм злодіям-хазяям, цинічно ігноруючи такий тяжкий злочин як незаконне позбавлення волі. Схоже, прийшов час народу домагатися справедливості за допомогою усіх наявних засобів.
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02.08.2025 01:52 Відповісти
народу не бачу !
одне бидло !

поліції респект !
"порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк

.
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02.08.2025 02:56 Відповісти
Якийсь в тебе дуже вибірковий зір. Про небажання "правоохоронців" виконати свої прямі обов'язки і звільнити незаконно позбавлених волі людей нічого не хочеш сказати? В курсі, що це одразу на кілька статей тягне? І чи варто отих істот тоді називати правоохорнцями? Може краще по суті - опрічники?
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02.08.2025 03:05 Відповісти
Як раз українському народу. Для захисту країни іде мобілізація. Якась бидлота сриває цю мобілізацію. Саме пресекати це і повинна поліція.
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02.08.2025 02:58 Відповісти
Немає ніякої нахрен нормальної мобілізації. Яка це мобілізація, якщо до неї 5-10% від населення максимум підходять. До 26 років - ні, жінки - ні, хто з грошима, прокурори, митники, чиновники та інші - ні
Ще тисяч сто (може, більше) хто просто числиться в тилу

То зрозуміло, що у цих 5-10% питання - а з якого х. тільки ми повинні?

Повторюся - якщо війна, то має бути загальний заклик. Абсолютно всіх. І жінок, і чоловіків. Від 18 до 45 (може 50)
Жінки і ті хто за станом здоров'я розподіляються в тилу, по різних ротах охорони і так далі. Інші на передову
І тоді буде і ротація, і тоді і тцкунів не треба буде
І тоді справді можна буде казати людині, що вона "ухилянт" якщо вона ухиляється від служби
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02.08.2025 03:04 Відповісти
Чому поліцаї не проявляють таку агресію до рашистських окупантів на фронті?
Бо бояться, хочуть жити і не хочуть йти на фронт.
Готові вбивати громадян в тилу, тільки щоб самим вижити і не йти на фронт.
Але ж вони будуть так само служити рашистам, якщо ті окупують Україну.
Це не люди.
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02.08.2025 01:56 Відповісти
Ті хто на передовій не бояться? Коли росіяни прийдуть під двері чи допоможуть твої аргументи?Коли навіть поліцейські будуть служити рашистам чи це буде заспокійливо коли рашисти будуть насилувати , вбивати їх рідних :, включаючи їх самих, бо не було кому їх зупинити… ?
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02.08.2025 02:11 Відповісти
Це питання до поліції, до військових, які відкупились від фронта і ховаються в тилу, до військових пенсіонерів в 45 років, які не збираються йти на фронт, ітд.?
Хоча всі вони давали присягу й народ оплачував і оплачує їх утримання з своїх податків.
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02.08.2025 02:19 Відповісти
Повiр. Я воював в Торецьку поряд з Люттю (це полiцiянти) воюють вони дуже добре.
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02.08.2025 02:27 Відповісти
300 тисяч ментів, з них на фронті воює 2-3 %.
З усіх мєнтів можна створити 40-50 бригад.
А є тільки 2-3 бригади.
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02.08.2025 02:35 Відповісти
Ну то й менти повиннi бути , слiдкувати за правопорядком. Чи ти може хочеш ментом стати ??? Замiни ти полiцiянтiв.
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02.08.2025 02:40 Відповісти
Легко, але простих людей чіпати не буду ніколи.
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02.08.2025 02:42 Відповісти
Балакати не мiшки воротити..
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02.08.2025 02:45 Відповісти
Влада так і робить.
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02.08.2025 02:56 Відповісти
Бот??? Завтра от батяньки конфетку получишь??))
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02.08.2025 03:01 Відповісти
воно замінить поліціянта

ти може ще й закони знаєш ?
і як себе вести в конфліктних ситуаціях?
і навіть зброю вмієш застосувати, щоб сторонніх не перестріляти ?

в уяві бидлоти поліціянт це пастух з дрючком щоб биків по рогах лупити - по собі судять
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02.08.2025 03:04 Відповісти
Поліція як всі інші захищає країну і їм повістки як вам не вручають Просто 50 відсотків забирають, набирають нових, потім знову Перестаньте опльовувати правоохоронців
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02.08.2025 02:54 Відповісти
Перестаньте обпльовувати цивільних громадян України.
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02.08.2025 02:57 Відповісти
Не люди така тупа бидлота як ти. Служити в поліціі навіть в тилу - це вже більше, ніж ти на дивані.
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02.08.2025 02:59 Відповісти
То що побачимо як "зелена бронь" рятує "заброньованих"?
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02.08.2025 01:58 Відповісти
А, тобто, нам, хто з 22-го року, був добровольцем - нам можна вас захищати, а вам наші сім'ї захищати вже не треба, так?
Тобто, чоловіки вже закінчилися, залишилися одні мамкині/жінчині вишенки, війна десь там, а по нам не прилетить.

Знаєте, я вважаю вас усіх кінченими. Людьми.
То росіяни не відносяться до homo sapiens.

Ви - люди. Але - які ви люди? Ви просто слабкі. І це не може бути вам виправданням.
Я під Торецьком, а ви там, на диванчиках, сцитеся вийти на вулицю, щоб не зупинили.
Повинно бути соромно.

Живемо один раз. Ми чоловіки.
Як??
От як??
Я 24.02.22 вже був на війні.
Жалкую, що так само як ви зараз, в АТО не поїхав. десь там, а я старий....
Так от, старий став на 10 років більш старим, а чомусь на посаді комаднира штурмового взводу одного з з самих славетний українських штурмових батальйонів (підори нами своїх дітей на ніч лякають).
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02.08.2025 01:58 Відповісти
Ти про ментів, блатних військових, які сидять в тилу і за весь час війни не були на фронті, про депутатів, чиновників, міністрів, прокурорів, митників, суддів... чи про простих цивільних людей?
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02.08.2025 02:02 Відповісти
Я про тебе. За тебе особисто, svojak70 . За тих підорів, що ти їх згадав - до них усіх пред'яви інші.
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02.08.2025 02:06 Відповісти
Пенсіонер, ще є питання?
Але бачу тебе не обурювався беззаконня влади.
Там вагітну жінку відвезла швидка до лікарні, після того як мєнт бризнув в неї з балончика.
Тобі це подобається, ти за це воюєш?
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02.08.2025 02:13 Відповісти
1. Ще не пенсіонер. Військовослужбовець.
2. 70 - це рік народження? Тоді я такий як ти. Але три з гаком роки на нулі. На відміну від тебе.
Незважаючи на усі вікові болячки.
3. Сильно хочете отримати в мирному житті сотні ситуацій, аналогічних фільму "Рембо - перша кров"? Так воно й буде. І це нормально.
Сам такий. Можливо, більш психологічно стриманий, але контузії нікуди не ділися - головна біль та дзвін в вухах.
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02.08.2025 02:24 Відповісти
Це не рік народження.
Чому в тебе не має питань до влади, до ментів, до беззаконня влади навіть по відношенню до тебе?
Боїшся злочинної влади чи працюєш на неї?
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02.08.2025 02:28 Відповісти
Бидло пенс, а що там робила вагітна жінка? Помогала зривати мобілізацію? Якщо би банк грабувала - теж неможна було би, вона ж вагітна...
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02.08.2025 03:00 Відповісти
Я про тебе. За тебе особисто, svojak70 . За тих підорів, що ти їх згадав - до них усіх пред'яви інші.
------------

Ти до всіх «пред'яви» застосовуй. Бо тих хто там на стадіоні затримали - це прості роботяги, хто не має броні, родичів, грошей та іншого
І таких відсотків 5-10 залишилося від сили. Тому і батальйони тцкунів сформовані, щоб ці залишки по всій країні виловлювати
А всі інші сидять з розумним виглядом і коментують які-ж ці 5-10 відсотків мерзотники
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02.08.2025 02:56 Відповісти
Та всі ті бідосики ж не навчені воювати, хоча все життя жили за кошти платників податків, та й те, що складали присягу на вірність українському народу - теж фігня, слово дав, слово забрав. А от комбайнер Петро, менеджер Дмитро чи будівельник Андрій одразу народилися готовими до вічної війни бойовими машинами, для яких віддати життя за чергову зірочку на погонах командира-м'ясника чи черговий вкрадений корупціонерами мільяр - то мрія всього життя.
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02.08.2025 02:08 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання. Ви з 22-го пішли добровольцем. Пішли самі, добровольцем. А не як на відео. І це велика різниця.
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02.08.2025 02:05 Відповісти
В чому різниця?
Орки нас усіх хочуть знищити однаково. Усіх повністю.
Якби я, та ми усі тоді не пішли - ви б зараз не жили.
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02.08.2025 02:08 Відповісти
М-Мотивація
Коли людина сама йде. Можливо не відразу. Деяким час потрібен щоб усвідомити. Но йдуть самі.
І коли пакують як скот, то мотивації там не буде. Від цього і сзч
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02.08.2025 02:14 Відповісти
Ага і скільки чекать... Та забув, часу навалом.
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02.08.2025 02:40 Відповісти
У влади навалом часу.
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02.08.2025 02:44 Відповісти
...у Часовому Яру навалом часу??
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02.08.2025 02:58 Відповісти
А тут вже все індивідуально. Ми всі різні люди. Хтось одразу йде, хтось через місяць, чи пів року. Но об'єднує їх одне, це вибір який вони зробили самі і мотивація у всіх є.
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02.08.2025 02:58 Відповісти
Якщо відкрити кордони і перестати тримати людей в заручниках, то ніякі "орки не знищать". Нікого. Або майже нікого, за виключенням тих, хто готовий ризикнути.
Ось і все. І ніхто помирати-помирати-помирати безкінечно до повного вичерпання і Парагваю не повинен.
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02.08.2025 02:28 Відповісти
А хто їм заважав прийти в ТЦК?
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02.08.2025 02:28 Відповісти
Мотивація
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02.08.2025 02:37 Відповісти
...здаеться мотивація прилітає кожну ніч. Треба ще щось...
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02.08.2025 02:44 Відповісти
Всі претензії до влади. Чому вона так зробила що у людей не має мотивації.
Бо влада громадян не рахує за людей а за сміття.
Тому люди аналогічно відповідають цій нелюдській владі.
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02.08.2025 02:47 Відповісти
Перестаньте, які притензії.., ви бігли обирать цю владу..(73% в 19-му).., Тепер вам хтось винен...
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02.08.2025 02:51 Відповісти
Чому ви тоді захищаєте беззаконня злочинної влади?
Колись і януковоща вибрали але зкинули цього зека.
Чи не треба було, по вашій логіці, цього робити, його ж теж вибрали?
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02.08.2025 03:02 Відповісти
где в сша прилетает мотивация?
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02.08.2025 02:56 Відповісти
Я поряд з тобою, друже
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02.08.2025 02:08 Відповісти
Так, ти чоловік! Я дуже поважаю ДОБРОВОЛЬЦІВ і буду вітати ВСІХ в День Добровольця 14 березня! Ви тільки не сумнівайтесь, ...те що ВИ робите буде жити завжди! Хай щастить!
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02.08.2025 02:36 Відповісти
Орки в тилу мирняк знищують. Жінок, дітей. Iскандерами, крилатками, шахедами. Планомірно і не кваплячись. І твоє перебування під Торецьком ніяк на це вплинути не може. А от орки знають, що до їхніх єпеней окрім літачків Буданова раз на тиждень більш нічого не долетить. І їхні сім'ї можуть спати спокійно.
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02.08.2025 02:50 Відповісти
Що ти конкретно робиш, щоб все це змінити?
Тільки не розповідай за "економічний фронт", бо будеш смішним.
В моєму всесвіті чоловіки беруть до рук зброю та йдуть на війну. Крапка.
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02.08.2025 02:54 Відповісти
да не хотят люди воевать

государство не потрудилось проявить заботу о гражданах за 30 лет, а потом вдруг, слезай Мыкола с дивана и пойди умри разочек за страну.
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02.08.2025 02:53 Відповісти
Как пагодка в масквє, підор?
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02.08.2025 02:56 Відповісти
Мда, у когось від безкарності явно кукуха там поїхала, щоб таке робити.
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02.08.2025 01:59 Відповісти
Прийдуть п..ри цi "уставшi oт войни" пiдуть Эвропу штурмувати "с пэсней" вже ж ходили...
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02.08.2025 02:49 Відповісти
а погранцы будут среди тех кто будет:

а) расстреливать убегающих
б) брать взятки с убегающих

в) в итоге останутся служить на русню или свалят с кешем в ЕС?
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02.08.2025 03:03 Відповісти
Не бажають захищати, надіються, що інші їх будуть захищати?чи чекають російський світ?
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02.08.2025 02:06 Відповісти
Мєнти і ТЦКшники так і роблять. Не хочуть йти на фронт, чекають "русский мир"
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02.08.2025 02:08 Відповісти
Допустимо , то треба прискорити прихід руського мира? Рашисти саме тих хто стоїть, прості цивільні буде їх насилувати і вбивати …
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02.08.2025 02:14 Відповісти
Особисто влада хоче прискорити прихід рашистського світу.
Всі питання до неї.
Бо не відправляє сотні тисяч ментів, тилових військових, та інших блатних силовиків на фронт.
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02.08.2025 02:23 Відповісти
ну вы можете приехать из сша и остановить русский мир.
удобно ведь останавливать его чужими руками.
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02.08.2025 03:04 Відповісти
Інтересно на окупованих територіях чи так само захищають матері чи дружини своїх чоловіків,синів,братів ...
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02.08.2025 02:13 Відповісти
Ні , там про таке і не мріють , любі протести караються на моменті тільки появи,…
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02.08.2025 02:21 Відповісти
Який процент мужчин е в даний момент на захвачених територіях і який в Україні, а як нарахунок жінок , де більше насилують , …?
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02.08.2025 02:26 Відповісти
Пам'ятається, що Піночет на стадіонах теж любив фільтраційні пункти влаштовувати
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02.08.2025 02:22 Відповісти
...це щось ляпнуть під руку, як кажуть
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02.08.2025 02:30 Відповісти
Ні, це про те, що п'яні тцкуни на стадіоні Торпедо теж усіх викрадених тримають
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02.08.2025 02:45 Відповісти
Чомусь орангутанги думають, що якщо силою затягнуть людей як скотину на фронт, то вони там афуєть якими воїнами стануть, або одумаються і щось в голові переключиться, стануть славними воїнами. Більщість із ненавистю та призирством до цієї держави і тих, хто їх поневолив, просто розбіжуться та дезертують.
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02.08.2025 02:31 Відповісти
Майже у всіх війнах в історії світу ніколи не воювало більшість чоловічого населення.
І зелені це знають.
І знають, які б мантри вони казали і не закликали всіх йти на фронт, це фізично не можливо.
Але влада не хоче відповісти , чому взагалі ніхто не хоче йти на фронт?
Причин на це декілька, які може виправити тільки влада. Але тупо не хоче.
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02.08.2025 02:41 Відповісти
Але влада не хоче відповісти , чому взагалі ніхто не хоче йти на фронт?
-----------

Я відкрию велику таємницю - абсолютна більшість не хоче воювати. І це природно і нормально
Але якщо війна, то має бути загальний заклик. Абсолютно всіх. І жінок, і чоловіків. Від 18 до 45 (може 50)
Жінки і ті хто за станом здоров'я розподіляються в тилу, по різних ротах охорони і так далі. Інші на передову
І тоді буде і ротація, і тоді і тцкунів не треба буде
І тоді справді можна буде казати людині, що вона "ухилянт" якщо вона ухиляється від служби
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02.08.2025 02:51 Відповісти
 
 