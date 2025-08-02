Сотні людей зібралися у Вінниці біля місцевого стадіону: вимагають звільнити чоловіків, ймовірно, затриманих ТЦК. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.

Про це повідомляє "Суспільне" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 23:00 вінничани зібралися біля місцевого стадіону з вимогою випустити чоловіків, які, ймовірно, там перебувають.

Повідомляється, що на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.

Що кажуть вінничани?

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", – розповіла місцева жителька Анна Тетервак.

Інша жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали військовослужбовці ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.

"Бачила, що його сюди заводили. Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком",- говорить жінка.

Правоохоронці попросили людей розійтися через початок комендантської години. Однак люди відмовилися виконати вимогу поліції.

Наразі поліція і міський ТЦК та СП не коментували ситуацію.

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