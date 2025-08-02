Сотні людей зібралися у Вінниці біля місцевого стадіону: вимагають звільнити чоловіків, ймовірно, затриманих ТЦК. ФОТОрепортаж
Пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.
Про це повідомляє "Суспільне" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що близько 23:00 вінничани зібралися біля місцевого стадіону з вимогою випустити чоловіків, які, ймовірно, там перебувають.
Повідомляється, що на місце прибули щонайменше 11 екіпажів Нацполіції. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.
Що кажуть вінничани?
"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", – розповіла місцева жителька Анна Тетервак.
Інша жінка, яка назвала себе Валентиною, заявила, що серед тих, кого, за її словами, утримують у приміщенні, є її чоловік. Вона стверджує, що його вранці затримали військовослужбовці ТЦК і, після проходження військово-лікарської комісії, доставили до стадіону.
"Бачила, що його сюди заводили. Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком",- говорить жінка.
Правоохоронці попросили людей розійтися через початок комендантської години. Однак люди відмовилися виконати вимогу поліції.
Наразі поліція і міський ТЦК та СП не коментували ситуацію.
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Не можуть прораховувати фатальні наслідки своїх дій.
нарешті поліція наводить порядок, молодці !
сусід Микола має захищати без ротацій по кілька місяців на позиції цю бидлоту, їх баб та майно ?
згребти всіх в ТЦК і на фронт !
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одне бидло !
поліції респект !
"порядок має бути !"
Отто фон Бісмарк
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Ще тисяч сто (може, більше) хто просто числиться в тилу
То зрозуміло, що у цих 5-10% питання - а з якого х. тільки ми повинні?
Повторюся - якщо війна, то має бути загальний заклик. Абсолютно всіх. І жінок, і чоловіків. Від 18 до 45 (може 50)
Жінки і ті хто за станом здоров'я розподіляються в тилу, по різних ротах охорони і так далі. Інші на передову
І тоді буде і ротація, і тоді і тцкунів не треба буде
І тоді справді можна буде казати людині, що вона "ухилянт" якщо вона ухиляється від служби
Бо бояться, хочуть жити і не хочуть йти на фронт.
Готові вбивати громадян в тилу, тільки щоб самим вижити і не йти на фронт.
Але ж вони будуть так само служити рашистам, якщо ті окупують Україну.
Це не люди.
Хоча всі вони давали присягу й народ оплачував і оплачує їх утримання з своїх податків.
З усіх мєнтів можна створити 40-50 бригад.
А є тільки 2-3 бригади.
ти може ще й закони знаєш ?
і як себе вести в конфліктних ситуаціях?
і навіть зброю вмієш застосувати, щоб сторонніх не перестріляти ?
в уяві бидлоти поліціянт це пастух з дрючком щоб биків по рогах лупити - по собі судять
Тобто, чоловіки вже закінчилися, залишилися одні мамкині/жінчині вишенки, війна десь там, а по нам не прилетить.
Знаєте, я вважаю вас усіх кінченими. Людьми.
То росіяни не відносяться до homo sapiens.
Ви - люди. Але - які ви люди? Ви просто слабкі. І це не може бути вам виправданням.
Я під Торецьком, а ви там, на диванчиках, сцитеся вийти на вулицю, щоб не зупинили.
Повинно бути соромно.
Живемо один раз. Ми чоловіки.
Як??
От як??
Я 24.02.22 вже був на війні.
Жалкую, що так само як ви зараз, в АТО не поїхав. десь там, а я старий....
Так от, старий став на 10 років більш старим, а чомусь на посаді комаднира штурмового взводу одного з з самих славетний українських штурмових батальйонів (підори нами своїх дітей на ніч лякають).
Але бачу тебе не обурювався беззаконня влади.
Там вагітну жінку відвезла швидка до лікарні, після того як мєнт бризнув в неї з балончика.
Тобі це подобається, ти за це воюєш?
2. 70 - це рік народження? Тоді я такий як ти. Але три з гаком роки на нулі. На відміну від тебе.
Незважаючи на усі вікові болячки.
3. Сильно хочете отримати в мирному житті сотні ситуацій, аналогічних фільму "Рембо - перша кров"? Так воно й буде. І це нормально.
Сам такий. Можливо, більш психологічно стриманий, але контузії нікуди не ділися - головна біль та дзвін в вухах.
Чому в тебе не має питань до влади, до ментів, до беззаконня влади навіть по відношенню до тебе?
Боїшся злочинної влади чи працюєш на неї?
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Ти до всіх «пред'яви» застосовуй. Бо тих хто там на стадіоні затримали - це прості роботяги, хто не має броні, родичів, грошей та іншого
І таких відсотків 5-10 залишилося від сили. Тому і батальйони тцкунів сформовані, щоб ці залишки по всій країні виловлювати
А всі інші сидять з розумним виглядом і коментують які-ж ці 5-10 відсотків мерзотники
Орки нас усіх хочуть знищити однаково. Усіх повністю.
Якби я, та ми усі тоді не пішли - ви б зараз не жили.
Коли людина сама йде. Можливо не відразу. Деяким час потрібен щоб усвідомити. Но йдуть самі.
І коли пакують як скот, то мотивації там не буде. Від цього і сзч
Ось і все. І ніхто помирати-помирати-помирати безкінечно до повного вичерпання і Парагваю не повинен.
Бо влада громадян не рахує за людей а за сміття.
Тому люди аналогічно відповідають цій нелюдській владі.
Колись і януковоща вибрали але зкинули цього зека.
Чи не треба було, по вашій логіці, цього робити, його ж теж вибрали?
Тільки не розповідай за "економічний фронт", бо будеш смішним.
В моєму всесвіті чоловіки беруть до рук зброю та йдуть на війну. Крапка.
государство не потрудилось проявить заботу о гражданах за 30 лет, а потом вдруг, слезай Мыкола с дивана и пойди умри разочек за страну.
а) расстреливать убегающих
б) брать взятки с убегающих
в) в итоге останутся служить на русню или свалят с кешем в ЕС?
Всі питання до неї.
Бо не відправляє сотні тисяч ментів, тилових військових, та інших блатних силовиків на фронт.
удобно ведь останавливать его чужими руками.
І зелені це знають.
І знають, які б мантри вони казали і не закликали всіх йти на фронт, це фізично не можливо.
Але влада не хоче відповісти , чому взагалі ніхто не хоче йти на фронт?
Причин на це декілька, які може виправити тільки влада. Але тупо не хоче.
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Я відкрию велику таємницю - абсолютна більшість не хоче воювати. І це природно і нормально
Але якщо війна, то має бути загальний заклик. Абсолютно всіх. І жінок, і чоловіків. Від 18 до 45 (може 50)
Жінки і ті хто за станом здоров'я розподіляються в тилу, по різних ротах охорони і так далі. Інші на передову
І тоді буде і ротація, і тоді і тцкунів не треба буде
І тоді справді можна буде казати людині, що вона "ухилянт" якщо вона ухиляється від служби