РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8874 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Протест в Виннице под ТЦК
9 363 170

Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: полиция начала расследование обстоятельств инцидента

конфликт с тцк

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вблизи стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Винницкой области.

Во время мер по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, совершили конфликт с военнослужащими.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суд направили дело в отношении трех жителей Кременчуга, которые избили военнослужащих ТЦК

Автор: 

Винница (737) Винницкая область (1066) конфликт (844) ТЦК (701) Винницкий район (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Ти ба скільки мусорів, де ці крикуни про захист батьківщини? Чому до мусорів ніколи питань немає?
Кількість УСЬОГО населення країни скоротилось на третину, кількість держслужбовців не змінилась.
показать весь комментарий
02.08.2025 08:27 Ответить
+32
Всіх ждунів запакувати! Хтось місяцями не вилазить з окопів, щоб оце бидло ухилянтів бикувало...
показать весь комментарий
02.08.2025 08:23 Ответить
+23
Ми так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
показать весь комментарий
02.08.2025 08:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"гаражданские" це у вас на гнилих мокшанських болотах..
показать весь комментарий
02.08.2025 09:45 Ответить
О! Гарацкой об'явився! Нагадай собі, кого мільйонами завозили в Україну з Росії. А завозили дику, русскую дєрьовню. Потомствєнных крєпостних-алкоголіків, щоб місити ногами американсько-український бетон. Цілими селами завозили і поселяли в хати убитих і вивезених українців.
І тут раптом, ХОП! Па щючьєму вєлєнью ті крєстьянє раптом стали гарацкімі...
показать весь комментарий
02.08.2025 10:21 Ответить
Голуби мира наслухались проповіді зеленого папуги про миролюбство і люто атакували яструбів війни.
показать весь комментарий
02.08.2025 09:02 Ответить
ну хлопці свій вибір потрібно захищати. проголосували за зе- впред воювати!
показать весь комментарий
02.08.2025 09:13 Ответить
Українці захищають свою країну а не так як у вас - *уйла і його банду
показать весь комментарий
02.08.2025 09:23 Ответить
коменти почитайте. щось я тут українців не бачу
показать весь комментарий
02.08.2025 09:29 Ответить
Так а вони за ЗЕ й голосували, бо втомилися від АТО. Знаю хлопчину, з нашого села, був активістом за ЗЕ, з опитуваннями від СН бігав. Коли почалася повномасштабка батьки всі гроші віддали, щоб в Молдову переправити. Звідти вже виїхав до РФ, зараз по контракту служить.
показать весь комментарий
02.08.2025 09:42 Ответить
РБК в новинах пише, що ще вранці першого серпня начебто на стадіон привези блицько 100 "мобілізованих". Розписано детальніше.
показать весь комментарий
02.08.2025 09:15 Ответить
80 здорових бугаїв відправити на фронт. 3,5 роки наші діти Захищають Україну від ворога, а ці в тилу розборки з ТЦК влаштовують....не виправдовую тцк в випадках насильства, але це все наслідки не бажання виконувати свій обовязок по захисту держави. Ще й злочинні дії влади, яка в час війни безбожно краде.....краде в першу чергу у наших хлопців на фронті.....на жаль в такі важкі часи в Українців два ворога - зовнішній та внутрішній, і на мою думку, внутрійшній стає все більш небезпечним для нашої Країни, чим зовнішній.
показать весь комментарий
02.08.2025 09:19 Ответить
Всіх українців - в окопи! На робочі місця посмертних героїв феодали завезуть бангладешців. Вже завозять. Працюватимуть за миску супу. Мрія вітчизняного бізнесу збувається.
показать весь комментарий
02.08.2025 09:21 Ответить
ти там обережніше по вулицях ходи - а то афганці з сирійцями заріжуть
показать весь комментарий
02.08.2025 09:26 Ответить
А шо тут розбиратися- в умовах війни, всі хто виступають проти армії, мають вважатися ворогами, яких або в окоп, або до стінки
показать весь комментарий
02.08.2025 09:28 Ответить
А там що тюрма тцкашна чи два лідори на стадіоні диспут вели ?
показать весь комментарий
02.08.2025 09:41 Ответить
центр комплектування та соціальної підтримки. На рахунок соціальної підтримки - це ви добре придумали. Відчувається досвід КВНу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3566593
показать весь комментарий
02.08.2025 09:43 Ответить
Прохання до поліції і тцк - дійте жорсткіше .!! Бо вже дістало дивитись на увесь цей - проплачений кацапами цирк .
А СБУ не завадило б нарешті звернути увагу , на ту блогерську ******* яка підбурює народ . !!
показать весь комментарий
02.08.2025 09:45 Ответить
Ще одна мамінькина черешенька , народжена не для війни .
А тобі державу захищати - не пора ?
показать весь комментарий
02.08.2025 10:04 Ответить
Максімка мріє про тверду "сралінську руку " ? Латентний любітєль руського міра ? Мрієш ,коли Пуйло прийде і порядок наведе, і щоб "порядок " був як в Московії ?
показать весь комментарий
02.08.2025 10:03 Ответить
Оце ти перднув так перднув !!
Знайшов - любітєля кацапського міра .!!
показать весь комментарий
02.08.2025 10:06 Ответить
Ні про які вольності-цінності ти не мрієш . Ти мрієш про кацапський мір . Тому й влаштовуєш тут постійно - антимобілізаційну агітацію .
показать весь комментарий
02.08.2025 10:18 Ответить
Менше тут філософствуй , а краще - греби в тцк сам . Поки вони ще не прийшли витягати тебе з погреба .
І мовчки .
показать весь комментарий
02.08.2025 10:27 Ответить
"дійте жорсткіше" - виключно кацапське особливість. Вони теж ******* щоб жорсткіше з людьми. Ти ментальний кацап.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:15 Ответить
Нє мля.. , я мрію до кожної ухилянтської п.здоти , яка косить від захисту країни , підходити з тортиком , з букетом квітів , і листівкою запрошенням - стати на захист країни .!!
показать весь комментарий
02.08.2025 10:25 Ответить
Ти можеш собі дійсно думати, що ти наче за Україну турбуєшься, але спробуй перечитати свої коменти і порівняй з кацапськими, які стосуються українців. Одини в один. Не найдеш відмінностей. Теж так люто бажають найгіршого, як і ти.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:19 Ответить
Та мені начхати що ти там думаєш . Я знаю одне через небажання ухилоти захищати країну , скоро на фронті банально закінчаться люди , і кацапня прийде у дім до кожного українця . От тоді ти й заспіваєш їй про те що ти - не народжений воювати , розкажеш про свої права і все інше ..
показать весь комментарий
02.08.2025 10:36 Ответить
Ти занадто примітивно мислиш.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:50 Ответить
Хто б казав .! Ти он - зовсім нічого не мислиш , і нічого тобі . Живе же ж якось .
показать весь комментарий
02.08.2025 11:19 Ответить
Ну, реально, ти вважаєш свої аргументи не примітивними?
Відкрию тобі таємницю, багато родин вже залишило країну, щоб не чекати нікого.
Те, що ти ненавидиш ухилянтів, це зрозуміло.
А як ти відносишся до військових, які ще вчора були ухилянтами.... теж ненавидиш чи відразу поважаєш? Чи може робиш паузу, щоб вони себе проявили, і якщо це було по твоєму достойно, то тільки тоді починаєш поважати?
показать весь комментарий
02.08.2025 11:56 Ответить
так, жорсткіше. Усіх тих тцкашників, які апрацюють на путіна і його телевізор, давно пора пакувати і відправляти на фронт. А то пузи повід'їдали і займаються людоловством
показать весь комментарий
02.08.2025 10:17 Ответить
Негайно поверніть Залужного!!! Залужний наш президент!!!
показать весь комментарий
02.08.2025 09:47 Ответить
Ну так. В Германії.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:43 Ответить
1 рожок автомата швидко навів би лад. Ці курви заслужили на це під час війни.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:15 Ответить
Не з німеччини розповідати, хто на що заслужив
показать весь комментарий
02.08.2025 10:22 Ответить
Питання до адмінів. Чому видаляєте коменти, які закликають діяти згідно законів, але не видаляєте, які закликають до вбивст українців?
показать весь комментарий
02.08.2025 10:35 Ответить
Проплачений адмінсостав патріотів.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:45 Ответить
патаму ша кацапські провокатори !
геть з Цензора !

👉🏿

.
показать весь комментарий
02.08.2025 11:57 Ответить
Рапорт тобі особисто не написали? Так ти з Німеччини пишеш. Приїзжай, буде тобі рапорт.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:30 Ответить
На цей мітинг вийшло більше людей чим на картонковий мітинг на захист НАБУ . Де наша медійна блогєрська тусовка активістів-борцюнів в защіту дємократії, прав та свобод ? Засунула язик в сраку і робить вигляд ,що не помічає цих подій? Де ці всі Пекарі , Шабуніни ,Лєщєнки ,Напівправди , РадіоСвободи ?? Мабуть - це порушення яких інших прав та свобод - з іншої конституції . І за це грантів не дадуть і баблішка не підкинуть ..
показать весь комментарий
02.08.2025 10:30 Ответить
Влучне зауваження.
Тут порушення фундаментальних цінностей на яких базується діяльність держави (ст 3 Конституції.).
І логічно, що повинно бути більш активна реакція.
Але не потрібно применшувати та обезцінювати мітинги на захист інституцій.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:45 Ответить
Може і не стали.
Але ж ми хочемо, щоб стали.
показать весь комментарий
02.08.2025 10:56 Ответить
покизділи між собою два кацапи

👉🏿 з Цензора !

.
показать весь комментарий
02.08.2025 12:00 Ответить
Там не поліцію треба, а СБУ. Вчора, дуже активно розносили стрім, з місця події, по тіктоку. Ще й коментатор, розповідала про злих і п'яних ТЦКашників та про те що мобілізованих, одразу на 0 везтимуть, автобусом, і про "м'ясо"
показать весь комментарий
02.08.2025 10:55 Ответить
сбу зайняте) їм конче тре відловити усіх, хто викриває крадіжки зеленої банди.
показать весь комментарий
02.08.2025 11:06 Ответить
тоді хлопців з бригад на фронті

вони краще СБУ з провокаторами, які зривають мобілізацію, впораються

шляхом "прямого втика" в **...до

.
показать весь комментарий
02.08.2025 12:04 Ответить
Все просто, ТЦК не мають ніякого відношення до цивільних, окрім як допомогти відкрити двері у воєнкоматі, допомогти з оформленням квитка та особової справи та допомогти доїхати (у разі потреби) до НЦ чи ВЧ. Тому завжди винні вони.
І так, бажаючих позахищати батьківщину все менше. І головна причина - це стратегія Сирського "ні шагу назад". Усі громадяни з здоровим глуздом розуміють, що така стратегія програшна, тому обирають Українську Швейцарію.
показать весь комментарий
02.08.2025 11:12 Ответить
Поліції вже давно треба було придушувати заколоти дезертирів -
це саме так називається

.
показать весь комментарий
02.08.2025 12:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 