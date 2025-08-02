Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: полиция начала расследование обстоятельств инцидента
Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вблизи стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Винницкой области.
Во время мер по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.
"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, совершили конфликт с военнослужащими.
К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.
Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП.
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І тут раптом, ХОП! Па щючьєму вєлєнью ті крєстьянє раптом стали гарацкімі...
Джерело: https://censor.net/ua/n3566593
А СБУ не завадило б нарешті звернути увагу , на ту блогерську ******* яка підбурює народ . !!
А тобі державу захищати - не пора ?
Знайшов - любітєля кацапського міра .!!
І мовчки .
Відкрию тобі таємницю, багато родин вже залишило країну, щоб не чекати нікого.
Те, що ти ненавидиш ухилянтів, це зрозуміло.
А як ти відносишся до військових, які ще вчора були ухилянтами.... теж ненавидиш чи відразу поважаєш? Чи може робиш паузу, щоб вони себе проявили, і якщо це було по твоєму достойно, то тільки тоді починаєш поважати?
геть з Цензора !
👉🏿
.
Тут порушення фундаментальних цінностей на яких базується діяльність держави (ст 3 Конституції.).
І логічно, що повинно бути більш активна реакція.
Але не потрібно применшувати та обезцінювати мітинги на захист інституцій.
Але ж ми хочемо, щоб стали.
👉🏿 з Цензора !
.
вони краще СБУ з провокаторами, які зривають мобілізацію, впораються
шляхом "прямого втика" в **...до
.
І так, бажаючих позахищати батьківщину все менше. І головна причина - це стратегія Сирського "ні шагу назад". Усі громадяни з здоровим глуздом розуміють, що така стратегія програшна, тому обирають Українську Швейцарію.
це саме так називається
.