Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: полиция начала расследование обстоятельств инцидента

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вблизи стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Винницкой области.

Во время мер по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, совершили конфликт с военнослужащими.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП.

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