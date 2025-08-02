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Новини Конфлікт із ТЦК Протест у Вінниці під ТЦК
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Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: поліція розпочала розслідування обставин інциденту

конфлікт з тцк

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.

Під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

"У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.

До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Нагадаємо,  пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До суду скерували справу щодо трьох мешканців Кременчука, які побили військовослужбовців ТЦК

Автор: 

Вінниця (636) Вінницька область (1052) конфлікт (460) ТЦК та СП (751) Вінницький район (34)


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Топ коментарі
+24
Всіх ждунів запакувати! Хтось місяцями не вилазить з окопів, щоб оце бидло ухилянтів бикувало...
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02.08.2025 08:23 Відповісти
+20
Ти ба скільки мусорів, де ці крикуни про захист батьківщини? Чому до мусорів ніколи питань немає?
Кількість УСЬОГО населення країни скоротилось на третину, кількість держслужбовців не змінилась.
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02.08.2025 08:27 Відповісти
+17
Ми так усталі ат вайни,
Ат ТЦК, ат мови і ат віри
І хочєтца нам проста снять штани
І ракам встретіть прібліжєньє міра...
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02.08.2025 08:31 Відповісти
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Прохання до поліції і тцк - дійте жорсткіше .!! Бо вже дістало дивитись на увесь цей - проплачений кацапами цирк .
А СБУ не завадило б нарешті звернути увагу , на ту блогерську ******* яка підбурює народ . !!
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02.08.2025 09:45 Відповісти
Ще один растреліватель. Тобі здихати ще не пора?
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02.08.2025 10:02 Відповісти
Ще одна мамінькина черешенька , народжена не для війни .
А тобі державу захищати - не пора ?
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02.08.2025 10:04 Відповісти
Максімка мріє про тверду "сралінську руку " ? Латентний любітєль руського міра ? Мрієш ,коли Пуйло прийде і порядок наведе, і щоб "порядок " був як в Московії ?
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02.08.2025 10:03 Відповісти
Оце ти перднув так перднув !!
Знайшов - любітєля кацапського міра .!!
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02.08.2025 10:06 Відповісти
Негайно поверніть Залужного!!! Залужний наш президент!!!
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02.08.2025 09:47 Відповісти
Можна з впевненістю заявити ,що це 89% іпсо ... Бо 90 % мобілізованих це добровольці. А 10 % - контрактники.
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02.08.2025 09:52 Відповісти
Ось для чого поліція в тилу сидить...
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02.08.2025 10:01 Відповісти
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