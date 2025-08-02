Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: поліція розпочала розслідування обставин інциденту
Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.
Під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.
"У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями.
До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта", - йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.
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А СБУ не завадило б нарешті звернути увагу , на ту блогерську ******* яка підбурює народ . !!
А тобі державу захищати - не пора ?
Знайшов - любітєля кацапського міра .!!