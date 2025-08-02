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Новини Конфлікт із ТЦК Протест у Вінниці під ТЦК
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Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: у військкоматі закликали до взаємоповаги та дотримання правових норм. ФОТО

У Вінницькому ТЦК заявили, що працівники центру діяли "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відомства на фейсбук-сторінці.

Зазначається,  що 1 серпня на територію пункту доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів у межах мобілізаційних заходів. Згодом неподалік зібралися цивільні, які, за словами установи, поводилися агресивно.

Конфлікт з ТЦК у Вінниці

"Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Там додали, що працівники діють "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликають громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм".

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Нагадаємо,  пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Автор: 

Вінниця (636) Вінницька область (1052) ТЦК та СП (751) Вінницький район (37)


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Топ коментарі
+16
Пардон, а якщо вранці затримали, а ввечері уже на пункті збору, це не порушення? Нагадаю, що згідно наказу 402 ВЛК НЕМОЖЛИВА без аналізів крові і сечі, аналізів на СНІД і гепатит, а аналізи жодна лабораторія за півдня НЕ ЗРОБИТЬ!!!
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02.08.2025 10:49 Відповісти
+11
Видаляй не видаляй тут справедливі комантарії на сайті: а обєктивну істину не сховаєш. Воюючий і відомий на всю країну адвокат Андрій Федур з рідного Закарпаття ще на початку війни казав: без хоча б мінімальної справедливості в побудові мобілізаційної черги, коли підготовлені йдуть першими, а не просиджують як молоді пенсіонери-силовики в тилу 4й-рік війни, цей процес приречений на провал
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02.08.2025 11:15 Відповісти
+10
Я взагалі вважаю що тцк не повинні щось розʼяснювати- в умовах війни вони роблять вкрай необхідну роботу! Але як би вони ще заходили туди, де здорові лоби бухають і кайфують, ціни би їм не було
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02.08.2025 10:38 Відповісти
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мобілізувати всіх цих уродів негайно!
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02.08.2025 11:07 Відповісти
Де нацгвардія, навіщо вона сидить в тилу? Коменданта Вінницького гарнізону на*уй, за те що не зміг затримати всіх нападників! Ось Вам ваша молодь, ї*аний гнилий генофонд нації, який береже влада від фронту! Всіх на фронт, кров'ю і своїм гавном будуть змивати з себе ганьбу!
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02.08.2025 11:11 Відповісти
Натовп збирається відбивати у ТЦК мобілізованих, а піти повоювати самим натовп не бажає? Поки батьки та діди воюють молодь розвалює державу зсередини! Цей випадок має бути останньою краплею, мобілізація молоді має розпочатись негайно!
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02.08.2025 11:36 Відповісти
Я взагалі вважаю що тцк не повинні щось розʼяснювати- в умовах війни вони роблять вкрай необхідну роботу! Але як би вони ще заходили туди, де здорові лоби бухають і кайфують, ціни би їм не було
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02.08.2025 10:38 Відповісти
Повинні, в правовій країні повинні.
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02.08.2025 10:51 Відповісти
Всі перед Законом рівні - але тцк це не стосується? То за що ми воюємо,за демократичну державу чи за "маленьку диктатуру?"
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02.08.2025 11:05 Відповісти
почали стадіоном. і закінчили ним же. пройшло 6 рочків. барани так нічого і не зрозуміли. у вас забрали владу, права, конституцію, рівність, свободу. і це не кацапи
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02.08.2025 10:43 Відповісти
а тепер попробуйте без крові забрати це все назад. а зелька не янукович, крові не боїться - дідулька власноруч розстрілював беззазисних людей в 62-му. зелькин лохторат треба на 15 років позбавити права голосу. уроди, привели до влади младоригів
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02.08.2025 10:45 Відповісти
Стадіон так стадіон. А взагалі якщо ті хто воювали і має досвід нічого не зробили, то яка надія на тих кого наловили на вулицях? У Зеленського є останній план, коли путін вийде на оголошені кордони він прийме всі його вимоги. Але тоді вже не факт що путін на це погодиться.
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02.08.2025 10:44 Відповісти
Не той стадіон потрібен..потрібен стадіон сантьяго з військовими в фансекторі
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02.08.2025 10:49 Відповісти
І це масове зборище мобілізованих на стадіоні. А як прилетить будуть кричати що б'ють по цивільному об'єкту.
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02.08.2025 10:46 Відповісти
****, куди дивиться влада?! Ах да, вибачте, там ГавноКомандувач сам чотири рази ухилянт.
Загубимо країну із нутрі. За що гинуть Воїни? За ухилянтів?
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02.08.2025 10:48 Відповісти
А хто ці воїни? Напевно не барбершопні Федоренко, Карась, Козловський і т. д. А ці воїни, це вчорашні, як ти кажеш ухилянти, котрих ти лайном поливала. Ніде тобі не тисне?
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02.08.2025 10:58 Відповісти
Надо было этих протестувальникив запустить внутрь, а затем закрыть двери. Потом проверить докумены. Думаю, что еще пару десятков можно было на фронт мобилизовать.
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02.08.2025 10:49 Відповісти
Пардон, а якщо вранці затримали, а ввечері уже на пункті збору, це не порушення? Нагадаю, що згідно наказу 402 ВЛК НЕМОЖЛИВА без аналізів крові і сечі, аналізів на СНІД і гепатит, а аналізи жодна лабораторія за півдня НЕ ЗРОБИТЬ!!!
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02.08.2025 10:49 Відповісти
Это все опытный ТЦКшник на глаз за минуту без всяких анализов определить может. Нафиг те анализы.
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02.08.2025 10:52 Відповісти
А те що хлопці вже 3 роки дому не бачили і не можуть повернутися з фронту через те що немає їм заміни - це не порушення їх прав? Чи тільки у маминих синочків і ждунів є права?
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02.08.2025 11:21 Відповісти
Так а я що проти мобілізації? Мобілізації потрібна, але мій друг-офіцер (який воює з часів АТО), дуже матюкається, коли йому присилають таку "заміну", яка пройшла ВЛК за 20 хвилин, а потім у медчастині його підрозділу офігівають від діагнозів, з якими цих 40-50-річних визнали повністю придатними! Потім ці "придатні" у госпіталях лежать, але по штату вони в підрозділі!

І ВІН КАЖЕ, ЩО ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ 2014-2015 ТАКОЇ ХЕРНІ НЕ БУЛО!
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02.08.2025 11:26 Відповісти
Так, херня, бо замість того аби виконати свій обов'язок чимала частина "громадян" заховалася і кинулася качати свої права. І коли немає кому замінити тих хто вже роками воює або загинув, виходить херня
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02.08.2025 11:54 Відповісти
У 2014 ще більше громадян плювали на обов'язок, але нікому в голову не приходило мобілізовувати людей із серйозними хворобами. Навпаки, багатьох добровольців завернули через гіпертонію чи там хребцеву грижу і чимало з них пішли в добробати, бо там на це закривали очі.

Дивіться, моя позиція проста - я не проти примусової мобілізації, але коли пакуватимуть молодих та здорових. Тобто якщо, умовно, ТЦК у спортзали піде чи по клубах і генделях - це ОК. Але коли в людини букет вікових хвороб, а для ВЛК вона придатна, то це не ОК. Мобілізація хворих= дії, спрямовані підрив обороноздатності, бо за штатом вони є, а по факту воювати НЕ МОЖУТЬ!
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02.08.2025 12:07 Відповісти
А всі заброньовані чиновники,поліція,приватна оборона і інші,які сидять на шиї народу,не повинні захищати
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02.08.2025 11:31 Відповісти
Та відпустіть їх.
І оголосіть що місто Вінниця вільне від ППО.
Нехай труселями ************.
Он Жителі Донецька і Луганська вже задоволені..
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02.08.2025 10:53 Відповісти
Більшість жителів Донецька та Луганська давно с*бались до Європи, а люмпени, які залишились, завжди будуть чимось невдоволені.
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02.08.2025 11:04 Відповісти
Це особисті еротичні проблеми жителів міста Вінниці.
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02.08.2025 11:07 Відповісти
Вони погодяться. Кацапи не бомбитимуть міста які не воюють. І що тоді?
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02.08.2025 11:21 Відповісти
Агаж.
Кацапи не ******** Донецьк.
Лише донецькі діти записуютть жалісливі відео з проханням просто про воду для вмивпння.
Охіренна перспектива у міста Вінниця.
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02.08.2025 11:23 Відповісти
дивно чути про дотримання законодавства від організації, замначальниця якої зараз під слідством за катування військовозобовязаних https://vn.20minut.ua/Podii/yanchak--poza-ttsk-sud-vidhiliv-povernennya-do-mobilizatsiynogo-viddil-11958895.html
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02.08.2025 10:59 Відповісти
Більшість з них давно виїхали. Дурні вони чекати коли приймуть закон і їх призовуть. Тому це не ресурс.
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02.08.2025 11:07 Відповісти
Проблема існує. ЇЇ потрібно вирішувати. Є величезна кількість людей, яку ніякими батогами не примусиш воювати. І завдання мудрої Держави - дати їм розумну альтернативу. Варіантів може бути багато. Працювати по 12 годин на виробництві снарядів, догляд за пораненими, багато чого. За мінімальну зарплату. Величезна кількість людей на це погодиться. На прожиття вони собі й після роботи зароблять. Але вони будуть спокійно ходити по вулицях. І мудра Держава отримає величезний трудовий ресурс замість такої ж кількості невдоволених. Але для того ж потрібні мізки.
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02.08.2025 11:09 Відповісти
Тут справа лише в тому що фронт вже нема кому тримати, він тріщить на усіх напрямках. Якщо не буде кому ті снаряди запускати то кому вони потрібні? Кожен ранок і на цьому сайті у тому числі починається із новини "Ворог просунувся біля...."
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02.08.2025 11:13 Відповісти
З приводу нема кому тримати фронт. Якщо на фото скільки підготовлених поліціянтів + всередині не менш підготовлених ТЦК, то давайте не будемо про це. Ми можемо перегризтися в гі.....вно. Проблема від цього не зникне. Я пропоную адекватний спосіб її вирішення. От якщо вже не захотів приносити користі державі під час військового стану - працювати на неконкурентних умовах - 100% ухилянт. А коли підготовлені ловлять аби кого, це вже про справедливість. І силою тут нічого не зробиш. Тільки отримаєш ще більшу протидію.
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02.08.2025 11:22 Відповісти
Хай знижують призовний вік і мобілізують (примусово, звісно) молодих і здорових, а 50-літні дядьки з грижами, гіпертонією чи діабетом не мають воювати, бо вони то фізично не тягнуть. Тим більше, на відміну від 20-річних, вони мають досвід роботи і цінні для багатьох галузей економіки. Умовно, 50-річних комбайнерів і сантехніків повно, а от 20-річних НЕМА!
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02.08.2025 11:22 Відповісти
Я б міг пояснити, чому варто з 23 років - бо до 23 якраз універ закінчують, а універ відстрочку дає. А чому саме з 25 зробили - для мене загадка.
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02.08.2025 11:31 Відповісти
Люди всі різні. Жити хочуть і в 22, і в 57. Почитайте вище, нормальний вихід зі складної ситуації. Кожен трошки поступається своїм і живемо далі. Всім тяжко. Але людину в кут заганяти не можна. Ось завдання мудрого керівника в особі держави.
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02.08.2025 11:58 Відповісти
а з *** за мінімальну зарплату?
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02.08.2025 11:15 Відповісти
Томі що військовий стан. В людини буде розумна альтернатива. Боїшся воювати - ось тобі безпечний вихід. Ні - сам винен. А те, що робиться зараз, до добра не доведе.
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02.08.2025 11:23 Відповісти
А чому не можна ввести офіційну оплату за відмову від мобілізації? Ну от зараз платять 10-15 штук зелені в кишеню хабарникам, а так би ці гроші пішли в бюджет і це були б МІЛЬЯРДИ!
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02.08.2025 11:33 Відповісти
Ну да, хай бідні захищають стали багатих
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02.08.2025 11:54 Відповісти
Так а зараз хіба не так? Гроші просто йдуть у кишеню комусь, а не в казну...
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02.08.2025 12:14 Відповісти
Замість підсумку:

Під час громадянської війни в США в Півдні прийняли закон - що власник 20 і більше рабів звільнявся від мобілізації...

Так от принципово з тих пір правила "мобілізації " не змінилися . .. Замість рабів - лише гроші , наближеність до керівних "недоеліт " і так далі ...
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02.08.2025 11:12 Відповісти
Видаляй не видаляй тут справедливі комантарії на сайті: а обєктивну істину не сховаєш. Воюючий і відомий на всю країну адвокат Андрій Федур з рідного Закарпаття ще на початку війни казав: без хоча б мінімальної справедливості в побудові мобілізаційної черги, коли підготовлені йдуть першими, а не просиджують як молоді пенсіонери-силовики в тилу 4й-рік війни, цей процес приречений на провал
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02.08.2025 11:15 Відповісти
Доки одні "воюють" проти ТЦК, інші гинуть на фронті захищаючи в т.ч. і це "біосміття", їхнє безтурботне життя, їхні домівки. Такі ж "пацифісти-ждуни" зупиняли наші колони в 2014 -му на Донбасі. Чому ми до цих пір нянчимось з такими в себе вдома? Автоматну чергу по ногам таких "штурмовиків" ТЦК без жалю і роздумів і жодних покарань для солдат. Якщо куля ненароком залетить трохи вище не шкода цих гнид.
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02.08.2025 11:15 Відповісти
Я знаю про що писав. Не треба перекручувати мої слова.
Якби не було хитрожопих ждунів - ухилянтів, ніхто б їх не шукав і не виловлював, і тоді дійсно можна було б відправити немало працівників ТЦК на фронт. Але ж у нас навпаки, такі борзі що ще й "права" качають
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02.08.2025 11:29 Відповісти
- Зробити нормальну чесну ВЛК (щоб гіпертоніки з діабетиками не потрапляли в окопи)
-понизити вік призову.
-ввести великі виплати за підписання контракту.
- поширити бонуси контракту 18-24 на ВСІХ добровольців.
- платити хоча б від 45 тис. грн (як це було в 2022, поки доплати не зняли). Бо ментам недавно зарплату підняли чомусь до мінімум 30 тис., а в ЗСУ досі від 21 чи 22...
- дати гарантії, що доброволець попаде на обрану посаду в обраний підрозділ і не буде нікуди переведений без його згоди.

І ситуація суттєво покращиться! Звісно, є такі, хто не хоче йти навіть з усіма бонусами, але загалом це дасть приплив людей до ЗСУ!
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02.08.2025 11:38 Відповісти
Перше легко вирішується за рахунок другого
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02.08.2025 12:04 Відповісти
Часиково згоден, ну або зробити, що після 40 - призив переважно на небойові посади (виключення - добровольці та особи з цінним досвідом на кшталт пенсіонерів ЗСУ)
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02.08.2025 12:12 Відповісти
Сто відсотків. Для мотивації громадян на самопожертву заради держави немає нічого кращого, ніж автоматна черга по власним не озброєним громадянам. Що може піти не так?
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02.08.2025 11:23 Відповісти
коли ці "громадяни" йдуть проти власної держави і думають лише за власну ср.ку, чому хтось має за них турбуватися та ще й дбати про їхні "права"?
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02.08.2025 11:31 Відповісти
Подивись уважно на домівки донеччан і луганчан і дай відповідь собі сам: хто захистить їх домівки, їх рідних і їх ср.ки?
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02.08.2025 12:03 Відповісти
Може їм ще по цукерці видавати за кожний "штурм" ТЦК, аби хоч якось "простимулювати" бідолаг?
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02.08.2025 11:39 Відповісти
Так, погоджуюсь: треба припинити не "голодні ігри" а ігри в "хованки", і тоді не буде жодних проблем з мобілізацією
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02.08.2025 12:00 Відповісти
Якщо ти зараз не подбаєш про Україну, то через рік-два кацапи дадуть тобі і твоїй сім'ї "гарантії" (вони це добре вміють, перевірено)
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02.08.2025 12:11 Відповісти
Прийдуть кацапи , повиступаєте! Зразу всі заткнуться і підуть, як скот, в армію, але вже в кацапську
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02.08.2025 11:52 Відповісти
Прийдуть кацапи швидко всіх мобілізують і не пікнуть.... Хотілось би спитать у тих вінничан, а хто державу захищать буде, остолопи
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02.08.2025 11:49 Відповісти
Військові цікаві люди. Однією рукою плачуть, що командири не жаліють солдат, порушують закони, не несуть жодної відповідальності.
Другою рукою - так їх, цих ухилянтів, жорсткіше, плювати на ті закони!
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02.08.2025 12:17 Відповісти
 
 