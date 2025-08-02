Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: у військкоматі закликали до взаємоповаги та дотримання правових норм. ФОТО

У Вінницькому ТЦК заявили, що працівники центру діяли "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відомства на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що 1 серпня на територію пункту доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів у межах мобілізаційних заходів. Згодом неподалік зібралися цивільні, які, за словами установи, поводилися агресивно.

"Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Там додали, що працівники діють "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликають громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм".

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Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.

Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.