Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: у військкоматі закликали до взаємоповаги та дотримання правових норм. ФОТО
У Вінницькому ТЦК заявили, що працівники центру діяли "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відомства на фейсбук-сторінці.
Зазначається, що 1 серпня на територію пункту доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів у межах мобілізаційних заходів. Згодом неподалік зібралися цивільні, які, за словами установи, поводилися агресивно.
"Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок", – йдеться у повідомленні ТЦК.
Там додали, що працівники діють "виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликають громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм".
Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявляють про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП.
Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту, що стався поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Загубимо країну із нутрі. За що гинуть Воїни? За ухилянтів?
І ВІН КАЖЕ, ЩО ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ 2014-2015 ТАКОЇ ХЕРНІ НЕ БУЛО!
Дивіться, моя позиція проста - я не проти примусової мобілізації, але коли пакуватимуть молодих та здорових. Тобто якщо, умовно, ТЦК у спортзали піде чи по клубах і генделях - це ОК. Але коли в людини букет вікових хвороб, а для ВЛК вона придатна, то це не ОК. Мобілізація хворих= дії, спрямовані підрив обороноздатності, бо за штатом вони є, а по факту воювати НЕ МОЖУТЬ!
І оголосіть що місто Вінниця вільне від ППО.
Нехай труселями ************.
Он Жителі Донецька і Луганська вже задоволені..
Кацапи не ******** Донецьк.
Лише донецькі діти записуютть жалісливі відео з проханням просто про воду для вмивпння.
Охіренна перспектива у міста Вінниця.
Під час громадянської війни в США в Півдні прийняли закон - що власник 20 і більше рабів звільнявся від мобілізації...
Так от принципово з тих пір правила "мобілізації " не змінилися . .. Замість рабів - лише гроші , наближеність до керівних "недоеліт " і так далі ...
Якби не було хитрожопих ждунів - ухилянтів, ніхто б їх не шукав і не виловлював, і тоді дійсно можна було б відправити немало працівників ТЦК на фронт. Але ж у нас навпаки, такі борзі що ще й "права" качають
-понизити вік призову.
-ввести великі виплати за підписання контракту.
- поширити бонуси контракту 18-24 на ВСІХ добровольців.
- платити хоча б від 45 тис. грн (як це було в 2022, поки доплати не зняли). Бо ментам недавно зарплату підняли чомусь до мінімум 30 тис., а в ЗСУ досі від 21 чи 22...
- дати гарантії, що доброволець попаде на обрану посаду в обраний підрозділ і не буде нікуди переведений без його згоди.
І ситуація суттєво покращиться! Звісно, є такі, хто не хоче йти навіть з усіма бонусами, але загалом це дасть приплив людей до ЗСУ!
Другою рукою - так їх, цих ухилянтів, жорсткіше, плювати на ті закони!