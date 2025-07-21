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Новости Видео мобилизации Конфликт с ТЦК
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Мужчина лопатой избил военнослужащего Волынского ТЦК при попытке проверить документы. ВИДЕО

В селе Дубовое Ковельского района Волынской области во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего центра напал мужчина с лопатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Волынском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина в ответ на требование предъявить документы нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия сбежал.

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На видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что пятеро представителей ТЦК были вынуждены убегать от агрессивно настроенного мужчины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК бьют мужчину по голове и силой заталкивают его в авто на Черниговщине. ВИДЕО

Автор: 

драка (2029) ТЦК (680) Волынская область (1024)


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Топ комментарии
+31
після чого з місця події зник.

Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...
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21.07.2025 11:04 Ответить
+18
Щось біль схоже на гоп-стоп на дорозі або бандитські розборки
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21.07.2025 11:03 Ответить
+18
Це вже лопати Кулєби, чи ще ні?
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21.07.2025 11:04 Ответить
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Щось біль схоже на гоп-стоп на дорозі або бандитські розборки
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21.07.2025 11:03 Ответить
Скоріш за все, на початку 90-х грабували далекобійників, навіть вбивали. А тут не поліції, ні блоХ-поста, майже посеред степу заблокували проїзд.
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21.07.2025 12:58 Ответить
Це вже лопати Кулєби, чи ще ні?
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21.07.2025 11:04 Ответить
після чого з місця події зник.

Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...
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21.07.2025 11:04 Ответить
Це ІПСО зняте в Луганську?
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21.07.2025 11:05 Ответить
Хтось вірить що пишуть - пред'явити документи ?
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21.07.2025 11:05 Ответить
Так його в бус з лопатою вкинули?
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21.07.2025 11:28 Ответить
П'ятеро пакувальників? А не забагато? Може відразу тридцять?
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21.07.2025 11:06 Ответить
перерахуйте ще раз,в авто ще сиділи
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21.07.2025 11:08 Ответить
Чому вищі посадові особи в державі не несуть відповідальність за такі ганебні вчинки? А також жирні совкові тилові полковники?
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21.07.2025 11:10 Ответить
Як це не несуть відповідальність?Рейтинг Зеленського 60+% і не падає.Але винні якісь полковники і мобілізовані військові.
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21.07.2025 11:34 Ответить
низы не хотят, верхи уже не могут. ситуация, батенька, вполне революционная. а потом настанет террор
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21.07.2025 12:24 Ответить
,,Гвардійці кардинала".
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21.07.2025 11:15 Ответить
коли ТЦК б'є людину на відео то там провакація, а тут чомусь не написали що водія спровокували.
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21.07.2025 11:16 Ответить
Так хто тоді повинен воювати та правопорядок підтримувати?
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21.07.2025 11:30 Ответить
рижий , рижий конопатий побив тцк лопатой !
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21.07.2025 11:20 Ответить
Та він ТЦК не бив, він ТЦК любив.
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21.07.2025 11:41 Ответить
А якби того, хто побив, закопали там, на місці, з допомогою його ж лопати, то й випадків таких стало б менше.
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21.07.2025 11:20 Ответить
А якби ти пішов добровольцем, то тцк взагалі було б не потрібне
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21.07.2025 11:51 Ответить
здоровий бугай, який може однією лопатою завалити десятьох кацапочурбанів ховається під обчсрані труси дружини. Оце-то герой!!!
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21.07.2025 11:20 Ответить
Підлога країни бажає світу. Как паготка в масквє?
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21.07.2025 11:31 Ответить
Третій закон Ньютона. Дія = протидія. Останнім часом ми усі дуже погано вчились в школі.
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21.07.2025 11:32 Ответить
..а чому цей закон перестав діяти у тому ж Мелітополі?
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21.07.2025 11:50 Ответить
Кулебяка сказав лопатами, значить лопатами!
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21.07.2025 11:34 Ответить
Де ж поліція ))))
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21.07.2025 11:44 Ответить
..а чому так? ТЦК відловлює і відправляє ....Спротив населення... напади на ТЦКшників...відверта непокора!!! Це сьогоднішня Україна!!! І Мелітополь..Маріуполь... приходить повістка...біжать..закривши очі...до воєнкомату... Ніякого спротиву..Не дай Бог криве слово проти кацапсячих.... Це теж Україна!!!
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21.07.2025 11:49 Ответить
да,да прям 99% бежит?))ну тогда в ***** такуую украйону пора взрывать аесы,пускай лучше будет выженая и еще раз проклята эта и так проклятая территория
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21.07.2025 12:25 Ответить
Ботоконсерва вилізла ще й закордонна...
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21.07.2025 12:53 Ответить
Це ж було вже, вчора писали? Чи це новий кулєбовєц?
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21.07.2025 11:49 Ответить
Оце так вояки-тцк-ашники... Хлопака з рискальом, розігнав всю їх шайку.А шо буде,як на його шляху повится бурят чи там інша мавпа???)))
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21.07.2025 11:49 Ответить
Що буде якщо на шляху тцкашніків трапиться бурят чи інша мавпа?
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21.07.2025 11:52 Ответить
..обісциться..і побіжить наввипередки до военкомату кацапсячого!!! Це зараз у Мелітополі..Маріуполі...Бердянську... Ніякого спротиву..Як телят пакують і опустивши макітри чимчикують до кацапсячої армії!!! Маю родинний прклад... коли бувша рідня першими побігли отримувати кацапсячі аусвайси... І одного племінника призвали і вже утилізували...і другий поки ховається у селі...але і йому шлях вже намальований. І НІХТО і НІ СЛОВА проти.... Мелітополь!!!)))
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21.07.2025 11:55 Ответить
Треба було застрелити його
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21.07.2025 12:00 Ответить
1. не бачу поліцейських
2. не бачу хоробрих ветеранів, бачу дорослих крєпких мужиків, які бігають як треба
3. бачу одного - з лопатою
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21.07.2025 12:02 Ответить
Зі своєю лопатою та на риття шанців.
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21.07.2025 12:10 Ответить
ТЦК блокують машини як спецпризначенці при затриманні особливо небезпечного злочинця. Ніде такого не бачив, щоб посеред дороги з порушенням усіх ПДР і законів України. Ми правова держава чи конституція на паузі??? У Волиняк вже не витримують нерви.
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21.07.2025 12:13 Ответить
Так, виходить, що Конституція на паузі, тому що більшість громадян призовного віку не бажають згадувати статтю 65 КУ.
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21.07.2025 12:27 Ответить
Виходить що на паузі, тому що не діють Статті КУ 22, 24, 27, 28, 29 та ж 60 стаття та навіть 64 стаття. До речі, КУ не тільки із 65 статті складається, якщо ви не знали
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21.07.2025 12:56 Ответить
перепись будущих НКВДэшников прошла успешно.
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21.07.2025 12:19 Ответить
Міцним словом і лопатою можна досягти значно більше, чим просто міцним словом.
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21.07.2025 12:22 Ответить
кулеба виноват
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21.07.2025 12:28 Ответить
ібо нех....!
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21.07.2025 12:31 Ответить
В чора вже була ця новина ..По кілька раз мусолитм одну новину ..дехвіцит новин чи що ?
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21.07.2025 12:45 Ответить
"В стройбате служат супер-спецназовцы, просто - звери! Им даже оружие не выдают!" (совковый анекдот)
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21.07.2025 12:49 Ответить
 
 