Мужчина лопатой избил военнослужащего Волынского ТЦК при попытке проверить документы. ВИДЕО

В селе Дубовое Ковельского района Волынской области во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего центра напал мужчина с лопатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Волынском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина в ответ на требование предъявить документы нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия сбежал.

Смотрите: Во Львове мужчины в униформе с шевронами ВСУ вытащили парня из подъезда, протащили его по асфальту и запихнули в бус. ВИДЕО

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что пятеро представителей ТЦК были вынуждены убегать от агрессивно настроенного мужчины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК бьют мужчину по голове и силой заталкивают его в авто на Черниговщине. ВИДЕО