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Мужчина лопатой избил военнослужащего Волынского ТЦК при попытке проверить документы. ВИДЕО
В селе Дубовое Ковельского района Волынской области во время проверки военно-учетных документов на военнослужащего центра напал мужчина с лопатой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Волынском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина в ответ на требование предъявить документы нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия сбежал.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что пятеро представителей ТЦК были вынуждены убегать от агрессивно настроенного мужчины.
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+31 Виталий #548501
показать весь комментарий21.07.2025 11:04 Ответить Ссылка
+18 ALEX SUROVV #593022
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показать весь комментарий21.07.2025 11:04 Ответить Ссылка
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Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...
2. не бачу хоробрих ветеранів, бачу дорослих крєпких мужиків, які бігають як треба
3. бачу одного - з лопатою