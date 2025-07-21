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Чоловік лопатою побив військовослужбовця Волинського ТЦК під час спроби перевірити документи. ВIДЕО

У селі Дубове Ковельського району Волинської області під час перевірки військово-облікових документів на військовослужбовця центру напав чоловік із лопатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік у відповідь на вимогу пред’явити документи наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.

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На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що п'ятеро представників ТЦК були змушені утікати від агресивно налаштованого чоловіка.

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Автор: 

бійка (749) ТЦК та СП (730) Волинська область (894)


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Топ коментарі
+17
після чого з місця події зник.

Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...
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21.07.2025 11:04 Відповісти
+12
Щось біль схоже на гоп-стоп на дорозі або бандитські розборки
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21.07.2025 11:03 Відповісти
+11
Це вже лопати Кулєби, чи ще ні?
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21.07.2025 11:04 Відповісти
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Щось біль схоже на гоп-стоп на дорозі або бандитські розборки
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21.07.2025 11:03 Відповісти
Це вже лопати Кулєби, чи ще ні?
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21.07.2025 11:04 Відповісти
після чого з місця події зник.

Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...
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21.07.2025 11:04 Відповісти
Це ІПСО зняте в Луганську?
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21.07.2025 11:05 Відповісти
Хтось вірить що пишуть - пред'явити документи ?
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21.07.2025 11:05 Відповісти
Так його в бус з лопатою вкинули?
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21.07.2025 11:28 Відповісти
П'ятеро пакувальників? А не забагато? Може відразу тридцять?
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21.07.2025 11:06 Відповісти
перерахуйте ще раз,в авто ще сиділи
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21.07.2025 11:08 Відповісти
Чому вищі посадові особи в державі не несуть відповідальність за такі ганебні вчинки? А також жирні совкові тилові полковники?
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21.07.2025 11:10 Відповісти
Як це не несуть відповідальність?Рейтинг Зеленського 60+% і не падає.Але винні якісь полковники і мобілізовані військові.
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21.07.2025 11:34 Відповісти
,,Гвардійці кардинала".
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21.07.2025 11:15 Відповісти
коли ТЦК б'є людину на відео то там провакація, а тут чомусь не написали що водія спровокували.
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21.07.2025 11:16 Відповісти
Так хто тоді повинен воювати та правопорядок підтримувати?
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21.07.2025 11:30 Відповісти
рижий , рижий конопатий побив тцк лопатой !
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21.07.2025 11:20 Відповісти
Та він ТЦК не бив, він ТЦК любив.
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21.07.2025 11:41 Відповісти
А якби того, хто побив, закопали там, на місці, з допомогою його ж лопати, то й випадків таких стало б менше.
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21.07.2025 11:20 Відповісти
здоровий бугай, який може однією лопатою завалити десятьох кацапочурбанів ховається під обчсрані труси дружини. Оце-то герой!!!
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21.07.2025 11:20 Відповісти
Підлога країни бажає світу. Как паготка в масквє?
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21.07.2025 11:31 Відповісти
Третій закон Ньютона. Дія = протидія. Останнім часом ми усі дуже погано вчились в школі.
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21.07.2025 11:32 Відповісти
Кулебяка сказав лопатами, значить лопатами!
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21.07.2025 11:34 Відповісти
Де ж поліція ))))
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21.07.2025 11:44 Відповісти
..а чому так? ТЦК відловлює і відправляє ....Спротив населення... напади на ТЦКшників...відверта непокора!!! Це сьогоднішня Україна!!! І Мелітополь..Маріуполь... приходить повістка...біжать..закривши очі...до воєнкомату... Ніякого спротиву..Не дай Бог криве слово проти кацапсячих.... Це теж Україна!!!
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21.07.2025 11:49 Відповісти
Це ж було вже, вчора писали? Чи це новий кулєбовєц?
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21.07.2025 11:49 Відповісти
Оце так вояки-тцк-ашники... Хлопака з рискальом, розігнав всю їх шайку.А шо буде,як на його шляху повится бурят чи там інша мавпа???)))
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21.07.2025 11:49 Відповісти
 
 