Чоловік лопатою побив військовослужбовця Волинського ТЦК під час спроби перевірити документи. ВIДЕО

У селі Дубове Ковельського району Волинської області під час перевірки військово-облікових документів на військовослужбовця центру напав чоловік із лопатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік у відповідь на вимогу пред’явити документи наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.

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На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що п'ятеро представників ТЦК були змушені утікати від агресивно налаштованого чоловіка.

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