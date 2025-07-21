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Чоловік лопатою побив військовослужбовця Волинського ТЦК під час спроби перевірити документи. ВIДЕО
У селі Дубове Ковельського району Волинської області під час перевірки військово-облікових документів на військовослужбовця центру напав чоловік із лопатою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік у відповідь на вимогу пред’явити документи наніс військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.
На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що п'ятеро представників ТЦК були змушені утікати від агресивно налаштованого чоловіка.
Топ коментарі
+17 Виталий #548501
показати весь коментар21.07.2025 11:04 Відповісти Посилання
+12 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар21.07.2025 11:03 Відповісти Посилання
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показати весь коментар21.07.2025 11:04 Відповісти Посилання
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Ну судячи з відео, то "зникли" тцкшники, а не чоловік...