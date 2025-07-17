У Львові чоловіки в одностроях з шевронами ЗСУ витягли хлопця із під’їзду, протягли його по асфальту та запхали у бус. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловіки в одностроях із шевронами ЗСУ витягують хлопця із будинку, тягнуть його по асфальту, а потім саджають до мікроавтобуса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що інцидент стався у Львові, а чоловіки у одностроях - це військовослужбовці місцевого ТЦК.

"У Львові працівники ТЦК витягли чоловіка за руки прямо з підʼїзду: вони волокли його до буса по землі", - зазначається у коментарі до публікації.

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