У Львові чоловіки в одностроях з шевронами ЗСУ витягли хлопця із під’їзду, протягли його по асфальту та запхали у бус. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловіки в одностроях із шевронами ЗСУ витягують хлопця із будинку, тягнуть його по асфальту, а потім саджають до мікроавтобуса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що інцидент стався у Львові, а чоловіки у одностроях - це військовослужбовці місцевого ТЦК.
"У Львові працівники ТЦК витягли чоловіка за руки прямо з підʼїзду: вони волокли його до буса по землі", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+24 Vasya #607130
показати весь коментар17.07.2025 14:38 Відповісти Посилання
+22 Gary Grant
показати весь коментар17.07.2025 14:35 Відповісти Посилання
+17 Дефіцит Потужності
показати весь коментар17.07.2025 14:37 Відповісти Посилання
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я не навчу, в мене в підрозділі в основному всі по російський розмовляють...
Не з'явився: то доставили безкоштовно. Його не затримали. А доставили в ТЦК згідно вимог закону.
Чи як? Як без мобілізації людям потрапити додому, хоч на трошки? Я про людей які розуміють, що позиції покидати не можна...
я в рот ї...в твою підерацію і все ваше свинособачі населення расіюшки... І ще буду ї...ти вас товарів.
По приходу новачків звичайно мотивуємо
Але телевізор своє зробив.
У нас зарплата в два рази більша ніж у свинособак... 200 тисяч рублів там. І 190 тисяч грн у нас. Матеріально ми краще?
Морально: вони ведуть загарбницьку війну, ми ведемо оборонну! Ми захищаємо свої сім'ї! Це для вас не мотивація? Жінка, діти? Не маєте?
Ми бачимо програну інформаційну війну... Тут на жаль.
жінка, діти - ні, не маю. батьків теж вже нема. живу один.
І з наростаючим темпом трешняка.
Мобілізація- вона така - многоліка.
Ще й россійською, ... у Львові. Це він у Львові чекае, доки хлопці його домівку на східі України звільнять?
"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога - а це Путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік".
силовий спротив службовцю при виконанні службових обов'язків
термін у в'язниці сам подивись
боти б'ють по ТЦКшникам
совпадєніє ?
думайте !
.
в точку !
ох вже ці збирачі "маміньких черешень"
.
І явно його пильнували. Які ваші варіанти, чому?
Так це ж "іхтамнєти" ukrainian edition
Translator
сейчас такая мод
1. Піде при першій можливості в СЗЧ.
2. Перестріляє при отриманні зброї сержантів з офіцерами і піде в СЗЧ.
3. Якимось чином його довезуть в окоп і в той же день зроблять з нього м*ясо